Кусают от страха. Кинолог объяснила, на кого чаще нападают собаки

Нападения собак на взрослых и детей случаются регулярно. Говорят, что животное чаще набрасывается на того, кто его боится. А как собака это чувствует?
Сама боится
«Причина агрессии чаще кроется не в каком-то сверхъестественном чувствовании, а в простых вещах, которые мы редко замечаем, — объяснила aif.ru тренер и методист кинологического центра, соавтор и ведущий курса “Формирование и коррекция поведения собак” для департамента ветеринарной медицины РУДН, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова. — Напряженное, неуверенное поведение, когда человек мнется, притормаживает, может быть, слишком пристально смотрит на собаку или, наоборот, пытается от нее подальше отойти, неизбежно вызывает интерес, потому что отличается от обычного. Если бы человек просто равнодушно шел мимо собаки, он бы не привлек к себе столько внимания».
Вспомните, то же самое происходит и с людьми в обычной жизни. Кинолог приводит в пример родителей с детьми. Скажем, ребенок, оставшись дома один, съел все конфеты или разбил тарелку либо у него случились неприятности в школе. Он волнуется, из-за этого ведет себя немного иначе, и родители это сразу замечают.
«Так же и собака: она реагирует не на страх, чтобы съесть кого-то, а на необычное странное поведение. У некоторых собак странно ведущий себя человек тоже, в свою очередь, вызывает напряжение — как некую разновидность страха. Особенно если животное довольно нервное. Соответственно, собака гавкает на человека, чтобы он поскорее ушел. Тот убегает, и она понимает, что в принципе на страшных — равно непонятных — людей можно просто погавкать. Дистанция увеличивается, скопившееся напряжение выходит. Собаке такое поведение кажется эффективным», — отмечает кинолог.
Как защититься от нападения?
К сожалению, не всегда столкновение собаки и человека заканчивается так безобидно. Случаются и нападения.
«Желательно не допускать таких ситуаций. Если видите стаю бездомных собак, обойдите их стороной. Не испытывайте судьбу. Ни один прием самообороны, ни один хитрый ход не даст вам гарантии выйти победителем из поединка с собакой, особенно если она не одна. Если есть выбор — пойти домой по освещенной улице, где нет бездомных собак, или по промзоне, идите улице. Эти лишние 5−10 минут, которые вы потратите на более длинный маршрут, могут спасти вам здоровье и жизнь».
Есть важный момент, который стоит держать в уме. «Если все вокруг в панике, какая-то собака в состоянии аффекта бегает вокруг, не нужно вместе со всеми кричать и махать руками. Лучше просто покинуть место, где находится эта собака. Все остальное очень относительно и будет зависеть от конкретной ситуации».