Кусают от страха. Кинолог объяснила, на кого чаще нападают собаки

«Причина агрессии чаще кроется не в каком-то сверхъестественном чувствовании, а в простых вещах, которые мы редко замечаем, — объяснила aif.ru тренер и методист кинологического центра, соавтор и ведущий курса “Формирование и коррекция поведения собак” для департамента ветеринарной медицины РУДН, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова. — Напряженное, неуверенное поведение, когда человек мнется, притормаживает, может быть, слишком пристально смотрит на собаку или, наоборот, пытается от нее подальше отойти, неизбежно вызывает интерес, потому что отличается от обычного. Если бы человек просто равнодушно шел мимо собаки, он бы не привлек к себе столько внимания».