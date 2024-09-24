Куры из Японии несут яйца с белыми желтками

В публикации Джунко нет никакой информации о происхождении яиц или о том, почему их желток схож с цветом белка. Один из комментаторов восполнил этот пробел и рассказал, что эти яйца известны как «Сиротама», и происходят они с садоводческой фермы Накамура в городе Итоман, Окинава, также известной как самая южная птицефабрика в Японии.