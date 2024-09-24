Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куры из Японии несут яйца с белыми желтками

В Сети люди из Японии делятся фотографиями вареных яиц с белым желтком. Действительно ли такие существуют или все дело в фотообработке?

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: @tsudajunko/X

Главный редактор онлайн-журнала Design no Hikidashi Дудо Дзюнко опубликовала в Сети разрезанного пополам вареного яйца с белым желтком. Мужчина написал, что только слышал о таком, но никогда не видел. Об этом сообщает Oddity Central.

В публикации Джунко нет никакой информации о происхождении яиц или о том, почему их желток схож с цветом белка. Один из комментаторов восполнил этот пробел и рассказал, что эти яйца известны как «Сиротама», и происходят они с садоводческой фермы Накамура в городе Итоман, Окинава, также известной как самая южная птицефабрика в Японии.

По словам пользователя Сети, в корм для птиц добавляют рис, из-за которого желток становится белым при варке. Чаще сиротама используется для приготовления белого омуриче (японское блюдо из жареного риса, завернутого в омлет) и белого тамагояки (сладкий или пряный омлет).

Ранее врач рассказала, кому нельзя есть яйца.