Куры из Японии несут яйца с белыми желтками

Главный редактор онлайн-журнала Design no Hikidashi Дудо Дзюнко опубликовала в Сети разрезанного пополам вареного яйца с белым желтком. Мужчина написал, что только слышал о таком, но никогда не видел. Об этом сообщает Oddity Central.
В публикации Джунко нет никакой информации о происхождении яиц или о том, почему их желток схож с цветом белка. Один из комментаторов восполнил этот пробел и рассказал, что эти яйца известны как «Сиротама», и происходят они с садоводческой фермы Накамура в городе Итоман, Окинава, также известной как самая южная птицефабрика в Японии.
По словам пользователя Сети, в корм для птиц добавляют рис, из-за которого желток становится белым при варке. Чаще сиротама используется для приготовления белого омуриче (японское блюдо из жареного риса, завернутого в омлет) и белого тамагояки (сладкий или пряный омлет).
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