«Курск — не прачечная»: Хинштейн раскритиковал концерт скандального блогера Апачева

2 ноября известный блогер и певец Аким Апачев прибыл в Курск, где дал концерт для военнослужащих добровольческой бригады «БАРС-Курск». В своих социальных сетях артист поделился, что с удовольствием возвращается на курскую землю, которую теперь воспринимает как свою вторую родину. Апачев подчеркнул, что целью его визита является поддержка морального духа бойцов, а также проведение серии выступлений. Артист выразил благодарность жителям Курской области за радушный прием и отметил, что данная поездка имеет для него особое значение.