Курс на Русский Север. Архангельск вошел в «Императорский маршрут»

«Если мы сможем включить эти маленькие сельские музеи, сделав их точками на “Императорском маршруте”, если сможем проложить маршрут от одного уникального по своей архитектуре деревянного храма до другого, этого наглядного свидетельства творческой силы нашего народа, будет здорово! — сказала она. — Нам крайне важно, чтобы каждый из тех, кто живет в 31 регионе, входящих в “Императорский маршрут”, чтобы наша молодежь, школьники, почувствовали себя россиянами в полном смысле этого слова, ощутили себя причастными к нашей богатейшей истории и гордились своей страной. У нас потрясающий народ, у нас уникальная страна. Мы должны после стольких десятилетий забытой, а порой и искаженной истории восстановить историческую правду и популяризировать её всеми возможностями, которые у нас есть».