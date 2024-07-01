Курс на Русский Север. Архангельск вошел в «Императорский маршрут»

Соглашение о сотрудничестве в продвижении федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», в юбилейный день 400-летия Архангельска заключили губернатор региона Александр Цыбульский, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Символичное совпадение
Архангельская область стала 31-м регионом России, где Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Минэкономразвития России будет реализован «Императорский маршрут».
Проект объединяет не только места памяти представителей императорского дома Романовых, их официальных визитов и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорские резиденции и великокняжеские усадьбы, но и дает возможность познакомиться с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии.
Александр Цыбульский отметил, что для Архангельской области это большая честь — стать частью федерального туристического проекта «Императорский маршрут».
Представители царской семьи не раз посещали Архангельский Север. Помимо Петра I, который определил Архангельск как место зарождения российского флота, заложил здесь Соломбальскую верфь, издал Указ о строительстве Новодвинской крепости — первой бастионной крепости России, в разные годы здесь бывали императоры Александр I и Александр II.
С паломническим визитом в 1913 году в Архангельске побывала великая княгиня Елизавета Фёдоровна, начальница Марфо-Мариинской обители милосердия, вдова младшего брата императора Александра III — московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
«Архангельская область — уникальная территория, на которой сохранилось большое количество памятников, объектов культурного наследия — по их числу мы входим в десятку регионов страны. А по количеству памятников деревянного зодчества уверенно занимаем первое место в России», — сказал Цыбульский.
Всего на сегодняшний день на территории Архангельской области зарегистрировано 1270 объектов деревянного зодчества. И, как отметил глава региона, нет практически ни одного района, где не сохранились бы старинные храмы и церкви — таких объектов насчитывается 735.
«Многие из этих памятников так или иначе связаны с домом Романовых, — добавил губернатор. — Мы с большой благодарностью принимаем инициативу Фонда “Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество”, благодарим Минэкономразвития России за то, что нам позволено стать частью этой большой семьи императорских маршрутов».
Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подчеркнула, что подписание соглашения действительно символическим образом совпало с юбилеем Архангельска.
«Для Фонда, как инициатора и куратора маршрута, особенно важно присоединение к нему Архангельска и Архангельской области, потому что таким образом замыкается контур “Императорского маршрута”, в который уже включены наши южные форпосты, — сказала Громова. — Новые точки на “Императорском маршруте” послужат патриотическому воспитанию молодежи, восстановлению и сохранению исторической правды, потому что трагические страницы нашей истории связаны и с гражданской войной, и с историей новомучеников и исповедников Церкви Русской, и об этом тоже нельзя забывать. Для нас очень важно это миссионерское направление».
Почувствовать себя причастными к истории
Глава Фонда ЕСПО добавила, что в новых — северных — точках «Императорского маршрута» будут отражены все ключевые направления проекта.
«Это не только изучение действующих объектов культурного наследия, но и создание новых объектов показа, создание их в музеях и мемориальных зданиях, связанных с воинским подвигом представителей императорского дома Романовых, благотворительной деятельностью, покровительством науке, культуре и просвещением, кадетским движением. Самые разные области, в которых была сильна императорская Россия, обязательно отражаются в “Императорском маршруте”», — сказала Громова.
«В этой поездке мы посетили удивительное место, — также отметила Громова. — Это Патракеевка — бывшее поморское село. Очень богатое, там действовала шкиперская школа. Мы побывали в школьном музее, который сохранил огромную коллекцию мемориальных предметов. Также мы смогли посетить литургию в храме Трёх Святителей в деревне Кадь, который благодаря добровольцам удалось избавить от разрушения. Для меня, городского жителя, это было совершенно уникальное паломничество — нам пришлось форсировать две реки, одну из которых переходили вброд. Но в возрожденном храме мы получили необыкновенную радость, благодать, утешение!».
Анна Громова уверена: возрождение поморских святынь, возрождение сел, которые составляли основу Архангельской области, должно продолжаться.
«Если мы сможем включить эти маленькие сельские музеи, сделав их точками на “Императорском маршруте”, если сможем проложить маршрут от одного уникального по своей архитектуре деревянного храма до другого, этого наглядного свидетельства творческой силы нашего народа, будет здорово! — сказала она. — Нам крайне важно, чтобы каждый из тех, кто живет в 31 регионе, входящих в “Императорский маршрут”, чтобы наша молодежь, школьники, почувствовали себя россиянами в полном смысле этого слова, ощутили себя причастными к нашей богатейшей истории и гордились своей страной. У нас потрясающий народ, у нас уникальная страна. Мы должны после стольких десятилетий забытой, а порой и искаженной истории восстановить историческую правду и популяризировать её всеми возможностями, которые у нас есть».
С видеообращением по случаю подписания соглашения к участникам обратился заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков. Он отметил, что еще один субъект федерального туристического проекта «Императорский маршрут» будет способствовать повышению туристической привлекательности и объединит историко-культурную связность регионов.
Памяти выдающегося врача, ученого, архипастыря
Подписание соглашения состоялось в историческом для Архангельска месте — историко-архитектурном комплексе «Гостиные дворы», где в галерее второго этажа представители фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» открыли передвижную стендовую выставку «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь».
Она посвящена жизни, подвижнической деятельности и духовному подвигу врача-хирурга, профессора, доктора медицинских наук Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого — архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Экспозиция создана научным коллективом фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук.
Цыбульский поблагодарил сотрудников фонда и лично Анну Громову за предоставленную архангелогородцам и гостям региона возможность ближе познакомиться с историей гениального врача, ученого, преподавателя, священника и талантливого проповедника.
«Мы открываем очень значимую для Архангельской области выставку. Не только потому, что Святитель Лука — удивительный человек в истории нашей страны, в истории Русской православной церкви, но и потому, что он непосредственно был связан с Архангельской областью», — сказал Цыбульский.
Святитель Лука оказался в Северном крае после своего, как выяснилось, несправедливого ареста и ссылки в 1930 году. Пребывание сначала в Котласе, затем в Архангельске оказалось коротким, но важным этапом в становлении его как хирурга.
Именно здесь им был создан выдающий научный медицинский труд, за который в 1946 году Войно-Ясенецкий был удостоен Сталинской премии I степени. Практически все полученные средства он направил в помощь детям, пострадавшим в Великой Отечественной войне.
Известно и о том, что во время ссылки в Архангельск Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому предлагали возглавить кафедру хирургии в Москве, но отречься при этом от церковного служения. От этого предложения он отказался. И эти факты ярко демонстрируют его приверженность православной вере.
Громова рассказала об истории создания выставки, а также отметила, что одна из ее особенностей — электронный формат.
«Мы отправляем в электронном виде изображение самих стендов, путеводителей, лифлетов, чтобы все желающие могли сами их распечатать. Таким образом, выставка путешествует по всей стране. Верю, что у выставки о Святителе Луке будет большая жизнь здесь, в Архангельской области. Чем больше людей увидят эту выставку, тем ближе мы будем к цели, которую перед собой ставим, — рассказать о Святителе Луке, о его удивительном христианском облике святого, целителя, помощника и утешителя страждущих», — подчеркнула глава Фонда ЕСПО.
Передвижная стендовая выставка Фонда ЕСПО «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь» в Архангельске дополнена уникальными предметами из частного собрания коллекционера Дмитрия Иванова. Это подлинный автограф Святителя, икона «Одигитрия» конца XVIII века — она была найдена завернутой в рясу вместе с другими личными вещами Святителя на чердаке 3-й советской амбулатории, медицинские инструменты из операционной, в которой оперировал сам Лука.
В открытии выставки «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь» принял участие митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. По его словам, история о служении Святителя Луки Войно-Ясенецкого сегодня является для всех людей примером следования профессиональному и христианскому долгу.
«Отрадно и глубоко символично, что сегодняшняя выставка открывает сотрудничество Архангельской области с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Имя святителя Луки является символом того божественного призвания, которое даруется каждому человеку, свидетельства о своей вере и деятельной любви к ближнему, к которой человек призван и в своей профессиональной деятельности. Этот путь служения может принести обильный плод на благо нашего богохранимого Отечества, для православной церкви и всей богоспасаемой паствы. Сердечно благодарю организаторов прекрасной и духовно значимой выставки», — сказал митрополит Корнилий.