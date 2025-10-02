Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курорты Турции уходят от политики ради российских туристов

Отдых российских туристов в Турции становится более комфортным. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, местные отельеры стали больше ориентироваться на гостей из РФ, приносящих значительную часть дохода стране.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Мальцев отметил, что отельеры в Турции сейчас больше ориентированы на россиян. Он рассказал о недавних переговорах с мэром Аланьи Османом Тарыком Озчеликом, где обсуждались вопросы создания более комфортных условиях для россиян в Турции. По его словам, россияне приносят большую часть дохода турецким курортам.

«Русские туристы — это те, кто приносят деньги и не доставляют забот. Это основа экономики многих курортных городов», — пояснил Мальцев.

Чиновник указал, что гостиничный бизнес склонен отказываться от кратковременных политических тенденций, если это не подкреплено экономическими интересами. Мальцев обратил внимание на усталость от политизированной повестки и стремление бизнеса создать комфортную, дружелюбную и спокойную атмосферу для всех гостей.

«Постепенно побеждает здравый смысл: бизнесу важно, чтобы туристы чувствовали себя комфортно и возвращались вновь», — добавил он.

Изменения ощутила на себе жительница Екатеринбурга. Туристка рассказала, что в этом году сильно изменилось внешнее оформление гостиниц — оттуда исчезла украинская символика. В особенности это заметно по фасадам гостиниц.

«В 2024 году украинский флаг можно было увидеть рядом с турецким, российским и флагами стран Европы почти на всех популярных курортах. Однако нынешним летом украинская символика встречается крайне редко. Особенно это заметно в таких популярных направлениях, как Сиде и Аланья», — приводит URA.ru слова туристки.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются на неожиданные туристические «поборы» в Абхазии. Эксперты разбирались, почему «курортная идиллия» оборачивается испытанием для кошелька и нервов.