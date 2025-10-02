Курорты Турции уходят от политики ради российских туристов

Мальцев отметил, что отельеры в Турции сейчас больше ориентированы на россиян. Он рассказал о недавних переговорах с мэром Аланьи Османом Тарыком Озчеликом, где обсуждались вопросы создания более комфортных условиях для россиян в Турции. По его словам, россияне приносят большую часть дохода турецким курортам.
«Русские туристы — это те, кто приносят деньги и не доставляют забот. Это основа экономики многих курортных городов», — пояснил Мальцев.
Чиновник указал, что гостиничный бизнес склонен отказываться от кратковременных политических тенденций, если это не подкреплено экономическими интересами. Мальцев обратил внимание на усталость от политизированной повестки и стремление бизнеса создать комфортную, дружелюбную и спокойную атмосферу для всех гостей.
«Постепенно побеждает здравый смысл: бизнесу важно, чтобы туристы чувствовали себя комфортно и возвращались вновь», — добавил он.
Изменения ощутила на себе жительница Екатеринбурга. Туристка рассказала, что в этом году сильно изменилось внешнее оформление гостиниц — оттуда исчезла украинская символика. В особенности это заметно по фасадам гостиниц.
«В 2024 году украинский флаг можно было увидеть рядом с турецким, российским и флагами стран Европы почти на всех популярных курортах. Однако нынешним летом украинская символика встречается крайне редко. Особенно это заметно в таких популярных направлениях, как Сиде и Аланья», — приводит URA.ru слова туристки.
