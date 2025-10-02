Курорты Турции уходят от политики ради российских туристов

«В 2024 году украинский флаг можно было увидеть рядом с турецким, российским и флагами стран Европы почти на всех популярных курортах. Однако нынешним летом украинская символика встречается крайне редко. Особенно это заметно в таких популярных направлениях, как Сиде и Аланья», — приводит URA.ru слова туристки.