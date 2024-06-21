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Курортный бульвар Кисловодска признан лучшей торговой улицей России

Курортный бульвар Кисловодска по итогам конкурса «Торговля России» признан в этом году лучшей торговой улицей страны.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги ежегодного конкурса “Торговля России”. Экспертным жюри со всей страны было рассмотрено 2 300 заявок на участие. По результатам конкурса в номинации “Лучшая торговая улица” победителем стал Курортный бульвар в Кисловодске», — рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.

Он отметил, что в прошлом году в номинации «Лучшая торговая улица» победа также досталась Кисловодску — лауреатом конкурса тогда стал проспект Карла Маркса.

«Курортный бульвар в Кисловодске символизирует красоту, уют и уникальный архитектурный стиль города. Магазины, расположенные на бульваре, гармонично сочетаются с общим стилем архитектуры. Наш главный пешеходный бульвар привлекает местных жителей и туристов своими уютными кафе, магазинами с эксклюзивным ассортиментом и гостеприимными владельцами. Качество обслуживания и разнообразие товаров на бульваре удовлетворит даже самых требовательных клиентов», — добавил глава города-курорта.