Курортный бульвар Кисловодска признан лучшей торговой улицей России

«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги ежегодного конкурса “Торговля России”. Экспертным жюри со всей страны было рассмотрено 2 300 заявок на участие. По результатам конкурса в номинации “Лучшая торговая улица” победителем стал Курортный бульвар в Кисловодске», — рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.
Он отметил, что в прошлом году в номинации «Лучшая торговая улица» победа также досталась Кисловодску — лауреатом конкурса тогда стал проспект Карла Маркса.
«Курортный бульвар в Кисловодске символизирует красоту, уют и уникальный архитектурный стиль города. Магазины, расположенные на бульваре, гармонично сочетаются с общим стилем архитектуры. Наш главный пешеходный бульвар привлекает местных жителей и туристов своими уютными кафе, магазинами с эксклюзивным ассортиментом и гостеприимными владельцами. Качество обслуживания и разнообразие товаров на бульваре удовлетворит даже самых требовательных клиентов», — добавил глава города-курорта.