Курортный бульвар Кисловодска признан лучшей торговой улицей России

«Курортный бульвар в Кисловодске символизирует красоту, уют и уникальный архитектурный стиль города. Магазины, расположенные на бульваре, гармонично сочетаются с общим стилем архитектуры. Наш главный пешеходный бульвар привлекает местных жителей и туристов своими уютными кафе, магазинами с эксклюзивным ассортиментом и гостеприимными владельцами. Качество обслуживания и разнообразие товаров на бульваре удовлетворит даже самых требовательных клиентов», — добавил глава города-курорта.