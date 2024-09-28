Курортная инфекция. Врач-педиатр рассказала, чем опасен вирус Коксаки

Наш эксперт — врач-педиатр, заместитель главного врача по инфекции ДГКБ им. З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Эльмира Самитова.
На календаре осень, но бархатный сезон в самом разгаре. И если школьники уже сели за парты, то дошколята с родителями ещё вовсю отдыхают на морских побережьях. Часто именно в это время года дети младшего возраста привозят с курортов такую инфекцию, как вирус Коксаки (ВК).
Всё включено
Это такая же распространённая инфекция, как и те, что вызывают обычную простуду или кишечное расстройство. Вирус Коксаки можно подхватить на пляжах, в отелях, в санаториях, в детских лагерях и в других местах массового скопления людей. Это связано с тем, что его возбудители передаются через предметы общего пользования (например, через посуду), грязные руки и воду (во время купания в водоёмах, где есть энтеровирусы), а также воздушно-капельным путём — при чихании и кашле. Основная часть заболевших — дети, купавшиеся во время отдыха в бассейне.
Втолковать крохе, что заглатывать воду при купании и облизывать пальцы после мороженого категорически запрещено, — непростая задача. А уж про необходимость держать социальную дистанцию и говорить нечего. Тем не менее, собираясь на отдых с малышом, постарайтесь выбирать небольшие отели, а лучше — частный сектор. И конечно, следите за личной гигиеной ребёнка.
Угрожает малышам
ВК — это не один вирус, а целая группа из 30 активных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте ребёнка. После перенесения заболевания образуется стойкий иммунитет — повторного заражения именно этим вирусом не бывает. Но другими типами вирусов той же группы заразиться по-прежнему можно, и зачастую симптомы бывают такими же, что и раньше.
Тяжесть заболевания зависит от возраста. Чем старше человек, тем легче протекает инфекция. В группе риска — груднички и малыши до 5 лет, а также дети с иммунодефицитными состояниями и коморбидными (хроническими) заболеваниями.
Предупредить тяжёлое течение можно, если при первых же симптомах обратиться за медицинской помощью. Лечение, как правило, симптоматическое. Необходимы обильное питьё, жаропонижающие средства (парацетамол) — от лихорадки, НПВС (ибупрофен) — от боли в горле, растворы для регидратации — при диарее и рвоте, антигистаминные препараты — против зуда. Как правило, через 4−7 дней инфекция проходит, главное — не допустить осложнения.
Рука-нога-рот
Инфекция может протекать в самых разных клинических формах — от вирусоносительства и лёгких лихорадочных состояний до манифестных проявлений в виде энтеровирусной экзантемы, серозного менингита, миалгий
Высыпания появляются только на руках, ногах и голове, поэтому вирус Коксаки часто называют болезнью «рука-нога-рот». Через неделю может начать облезать кожа с мест, где была сыпь, а через месяц — даже сходить ногти.
Заболевание, вызванное ВК, можно спутать с ветряной оспой и ангиной, а также с респираторными вирусными и кишечными инфекциями. Поэтому нужна дифференциальная диагностика с помощью анализа ПЦР крови.