Курортная инфекция. Врач-педиатр рассказала, чем опасен вирус Коксаки

Это такая же распространённая инфекция, как и те, что вызывают обычную простуду или кишечное расстройство. Вирус Коксаки можно подхватить на пляжах, в отелях, в санаториях, в детских лагерях и в других местах массового скопления людей. Это связано с тем, что его возбудители передаются через предметы общего пользования (например, через посуду), грязные руки и воду (во время купания в водоё­мах, где есть энтеровирусы), а также воздушно-капельным путём — при чихании и кашле. Основная часть заболевших — дети, купавшиеся во время отдыха в бассейне.