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Курицы и парики: что в Китае дарят сотрудникам компаний

Самые необычные подарки на Новый год по лунному календарю.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SCMP

29 января в Китае начинают отмечать Новый год по лунному календарю. Уже сейчас многие компании начали вручать своим сотрудникам подарки в честь этого праздника.

О необычных подарках, которые вручают сотрудникам компаний, рассказали в South China Morning Post.

Счастливые красные трусы

Согласно китайским поверьям, ношение красного нижнего белья, носков и поясов в «год судьбы» человека, то есть год его зодиакального животного, обязательно принесет удачу.

Даже в год, не соответствующий их знаку зодиака, многие предпочитают носить красное во время празднования Лунного Нового года, так как считается, что красный — благоприятный цвет.

Парики

Такие подарки дарят некоторые компании сотрудникам, родившимся в 1990-х годах. Некоторые получатели такого сюрприза сказали, что он выглядит как насмехательства, так как многие теряют волосы в молодом возрасте из-за стресса на работе.

В компаниях же заявляют, что слово «парик» есть иероглиф fa, который означает «нажить большое состояние». Поэтому такой подарок является благословением.

Домашний скот

Каждый год в период празднование Лунного Нового года некоторые сотрудники получают от своих работодателей кур, уток и даже овец.

В Древнем Китае существовало поверье, что убийство курицы в 27-й день двенадцатого месяца по лунному календарю принесет удачу в наступающем году.

В бедных сельских семьях также было принято раз в год забивать домашний скот, чтобы устроить праздник.

В современных китайских семьях, где нет необходимости убивать домашний скот, этот обычай стал обременительным.

Сахарный тростник

Этот подарок был вручен сотрудником одной из китайских компаний. Все дело в кантонской идиоме dim gwo luk ze, которая буквально переводится как «прямее сахарного тростника» и означает «всё хорошо». То есть такой презент так же, как и парики, является благословением.

Ранее рассказали о самых необычных больших подарках в истории.