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Куриное яйцо практически идеальной формы продали на аукционе за $250

Изначально его купили в обычном супермаркете в упаковке из 10 штук.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Iuventas Foundation

Яйцо, купленное в супермаркете, было продано на аукционе за $250 (25,8 тыс рублей) благодаря необычной особенности — его «почти идеально сферической» форме. Об этом пишет United Press International.

Сообщается, что яйцо было куплено в упаковке из десяти штук в одном из супермаркетов в Эйре (Шотландия). Позже его продали на аукционе Thomson Roddick Callan в первый раз, выручив $187 (19,83 тыс рублей).

Спустя некоторое время, немного подвыпивший владелец артефакта проникся чувствами и пожертвовал «идеальное» яйцо фонду Iuventas, что поддерживает молодежь в Оксфордшире (Великобритания).

Известно, что впоследствии благотворительный фонд продал яйцо в рамках аукциона по сбору средств на веб-сайте 32auctions. Сотрудники Iuventas рассказали, что данный лот принес им $250 (25,8 тыс рублей).

Ранее выясняли, какие странные предметы когда-либо были проданы на аукционах за баснословные суммы.