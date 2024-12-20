Куриное яйцо практически идеальной формы продали на аукционе за $250

Яйцо, купленное в супермаркете, было продано на аукционе за $250 (25,8 тыс рублей) благодаря необычной особенности — его «почти идеально сферической» форме. Об этом пишет United Press International.
Сообщается, что яйцо было куплено в упаковке из десяти штук в одном из супермаркетов в Эйре (Шотландия). Позже его продали на аукционе Thomson Roddick Callan в первый раз, выручив $187 (19,83 тыс рублей).
Спустя некоторое время, немного подвыпивший владелец артефакта проникся чувствами и пожертвовал «идеальное» яйцо фонду Iuventas, что поддерживает молодежь в Оксфордшире (Великобритания).
Известно, что впоследствии благотворительный фонд продал яйцо в рамках аукциона по сбору средств на веб-сайте 32auctions. Сотрудники Iuventas рассказали, что данный лот принес им $250 (25,8 тыс рублей).
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