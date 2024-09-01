Курильский реванш. Как острова вернулись в Россию

1 сентября 1945 года закончилась Курильская десантная операция — последнее сражение Второй Мировой войны. На следующий день, 2 сентября, Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен новый праздник — 3 сентября провозглашался Днём Победы над Японией.
По идее, этот праздник должен был стать аналогом 9 мая. Во всяком случае, 3 сентября было указано считать нерабочим днём. Правда, в 1947 году и 9 мая, и 3 сентября снова были объявлены рабочими днями. А вот потом их судьбы разошлись. В 1965 году 9 мая снова — и уже навсегда — стал выходным, а о 3 сентября просто забыли.
И совершенно напрасно. Дело в том, что примерно то же самое произошло и с нашей коллективной памятью о войне против милитаристской Японии. Победоносная кампания РККА на Дальнем Востоке стала восприниматься как своего рода «довесок к настоящей войне». О ней, конечно, говорят, но сравнительно мало. Что создаёт самую благоприятную почву для совершенно невероятных измышлений, целью которых является всё то же — пересмотр истории. За которым неминуемо последует попытка пересмотра границ.
А ведь именно вокруг островов Курильской гряды и тамошних границ между Россией и Японией последние полвека идут ожесточённые публицистические и дипломатические баталии. И, разумеется, в наше информационное поле было сделано огромное количество вбросов и о войне с Японией, и о Курильской десантной операции, которые могут посеять смятение в умах. К сожалению, некоторые из них уже успели укорениться, так что есть смысл рассмотреть несколько самых важных.
1. Советский Союз, вступив в войну с Японией 9 августа 1945 года, нарушил Пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года, согласно которому СССР и Япония договорились о ненападении. Япония этот договор соблюдала, а вот СССР — нет. Следовательно, имела место необоснованная агрессия.
Тем, кто утверждает подобное, следует напомнить о Международном военном трибунале для Дальнего Востока, который больше известен как Токийский процесс 1946—1948 годов Трибунал подтвердил и постановил, что пакт о нейтралитете фактически был нарушен Японией ещё летом 1941 года.
Известна формулировка маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, которая давно уже стала классикой и признана во всём мире: «Мобилизация является не только признаком войны, но и самой войной». Так вот — 5 июля 1941 года командование вооружённых сил Японии издало директиву о проведении первой очереди мобилизации. Квантунская армия, которая до 22 июня 1941 года насчитывала около 400 тыс. человек, за считанные недели распухает до 850 тыс.
Это признают и наиболее честные японские эксперты, например историк Акира Фудзивара, который утверждал: «Маневры “Кантокуэн”, в ходе которых была осуществлена небывалая в истории армии мобилизация, проводились не из предосторожности, а для того, чтобы быть готовыми в любой момент начать войну… Нападения Японии на СССР не произошло потому, что она не имела уверенности в победе над сильным в военном отношении Советским Союзом».
2. СССР вступил в войну 9 августа 1945 года — в один день с атомной бомбардировкой Нагасаки и после атомной бомбардировки Хиросимы. То есть когда всем уже стало ясно, что Япония и без того будет вынуждена капитулировать. Всё-таки СССР — агрессор…
Снова ложь. Достаточно вспомнить свидетельства современников, которые буквально в один голос утверждали, что атомные бомбардировки японских городов американцами не имели никакой внятной стратегической цели, кроме банального запугивания.
Да и с этим справились тоже не очень эффективно. Генерал Дуайт Эйзенхауэр утверждал: «Не было никакой необходимости наносить по японцам удар этим ужасным оружием». Его коллега, адмирал Уильям Даниел Леги, с 1942 по 1949 годы занимавший должность военного советника и начальника личного штаба президента США был более конкретен: «По моему мнению, применение этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не оказало никакой существенной помощи в нашей войне против Японии».
Уинстон Черчилль, который вообще был склонен преувеличивать вклад Англии и США в победу во Второй Мировой войне, заметил: «Было бы ошибкой полагать, что судьба Японии была решена атомной бомбой».
Ну и, наконец, нельзя не выслушать мнение наиболее заинтересованной стороны. Премьер-министр Японии Кантаро Судзуки, которому безоговорочно доверял император Хирохито, был прекрасно осведомлён, что произошло в Хиросиме 6 августа и в Нагасаки 9 августа.
Так вот — именно 9-го числа он и произнёс исторические слова: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».
3. Курильская десантная операция началась 18 августа, то есть уже после того, как император Хирохито выступил с обращением к нации о невозможности продолжать войну, и о том, что Япония вынуждена принять условия Потсдамской конференции о безоговорочной капитуляции. Значит, Курильская операция — бессмысленная жестокость и пролитие крови.
Самая подлая ложь — та, которая похожа на правду. Да, император Хирохито обратился к нации 15 августа 1945 года. Но Квантунская армия капитулировала по частям — с 16 по 19 августа. А те части, что занимали Курильские острова, вообще не вняли этому обращению. И на то были тайные мотивы.
Дело в том, что один из важнейших вопросов Потсдамской конференции — это вступление СССР в войну с Японией. США чуть ли не умоляли Сталина сделать это поскорее и помасштабнее. Советская сторона в свою очередь выдвинула условия. Да, мы вступим в войну, но только если в случае победы к СССР отойдут Курильские острова и южная половина Сахалина.
Условия были приняты. И тут возникает тот самый вопрос — нужна ли была Курильская операция, если император Хирохито призвал капитулировать на условиях Потсдамского соглашения? Сиди себе и жди — Курилы и так отойдут к СССР…
Фокус в том, что союзники СССР были нечисты на руку. Президент Гарри Трумэн, удостоверившись, что СССР свои обязательства выполнил, и Квантунская армия разгромлена, решил дать задний ход. 15 августа Сталину было доложено, что генерал Дуглас Макартур отдал приказ, согласно которому гарнизоны всех островов в Тихом океане должны сдаться командующему Тихоокеанским флотом США.
Острова, соответственно, переходят под американский контроль. Это было прямое и наглое нарушение Потсдамских соглашений. А в перспективе такой контроль означал, что СССР практически лишается выхода в Тихий океан из Охотского моря — Курильская гряда есть не что иное, как естественный «морской забор».
Именно в таких условиях и было принято решение о начале десантной операции. Сказать, что она была сложной, — не сказать ничего. Вообще-то полагается, чтобы наступающие имели хотя бы трёхкратное превосходство в живой силе.
Количество советских десантников, высадившихся рано утром 18-го августа на остров Шумшу, не достигало 9 тыс. человек. Гарнизон острова насчитывал более 8,5 тыс. человек, окопавшихся в прекрасно оборудованных бронированных ДОТах, орудия и пулемёты которых были пристреляны заранее. Всего же на Курилах японцы сосредоточили около 80 тыс. человек…
Но, даже начав операцию из чрезвычайно скверной позиции, советские войска нанесли такой удар, что уже 19 августа гарнизон Шумшу сделал запрос о переговорах. 23-го числа всё было кончено — генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки принял условия капитуляции. К 1 сентября все острова Курильской гряды были заняты советскими войсками.
4. Но ведь Курильские острова всё равно принадлежали Японии — СССР забрал их силой, пусть даже и по условиям Потсдамской конференции!
Курильские острова вообще не принадлежали Японии до 1855 года. Да и то, по условиям Симодского договора, подписанного в том году, Россия уступала не все острова, а лишь часть — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. Получая взамен торговый договор и доступ русских кораблей к японским портам. В 1875 году в Петербурге было подписано новое соглашение, согласно которому Сахалин признавался российским владением, а к Японии за это отходили все Курилы.
Япония владела Курилами на законных основаниях всего лишь 30 лет. В 1904 году она напала на Россию и развязала войну, что автоматически означало аннулирование всех прежних соглашений. Более того — в 1905-м японские представители, отжимая у России южную часть Сахалина по итогам войны, настояли на том, чтобы в Портсмутский мирный договор был включён один любопытный пункт, согласно которому все прежние договоры с Россией теряют силу.
Подчеркнём — все. То есть и передача Итурупа в 1855 году, и передача всех Курил в 1875-м. Ещё раз подчеркнём — это была инициатива Японии. А стало быть, с 1905 по 1945 годы Япония владела островами Курильской гряды незаконно. Курильская десантная операция всего лишь устранила это беззаконие, вернув всё на круги своя.