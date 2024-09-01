Курильский реванш. Как острова вернулись в Россию

А ведь именно вокруг островов Курильской гряды и тамошних границ между Россией и Японией последние полвека идут ожесточённые публицистические и дипломатические баталии. И, разумеется, в наше информационное поле было сделано огромное количество вбросов и о войне с Японией, и о Курильской десантной операции, которые могут посеять смятение в умах. К сожалению, некоторые из них уже успели укорениться, так что есть смысл рассмотреть несколько самых важных.