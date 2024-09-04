Курильские острова хотят сделать приоритетной зоной развития туризма

Лазарев подчеркнул, что Курильские острова уже сегодня являются одним из самых востребованных туристических направлений, и регион активно работает над улучшением инфраструктуры. В прошлом году количество туристических поездок в Сахалинскую область достигло 514 тысяч, что на более чем 200 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около 20% всех поездок пришлись на Курильские острова.