Курьеры массово уходят на заводы

Аналитики в сфере поиска работы и содействия трудоустройству заметили интересную тенденцию: многие рабочие, которые ушли с заводов и стали курьерами, возвращаются обратно на производства. Об этом пишет NGS.RU.
По данным «Зарплаты.ру» соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере производства из-за роста зарплат в отрасли. За год медианные зарплатные предложения в ней выросли на 17%.
Наибольший рост заработной платы замечено у механиков — на 49%, и сейчас она составляет 80 тысяч рублей. Также зарплата на 30% (до 71,3 тысячи рублей) увеличилась у мастеров по ремонту оборудования и техники, на 28% (до 85 тысяч рублей) — у операторов станков ЧПУ, а на 22% (до 65 тысяч рублей) — у инженеров-энергетиков.
Выросли зарплаты у инженеров по качеству (+21%, до 60,5 тысячи рублей), у контролеров ОТК (+20%, до 60 тысяч рублей), у сервисных инженеров (+16%, до 64,2 тысячи рублей), у инженеров по эксплуатации (+15%, до 65 тысяч рублей).
В это же время аналитики hh.ru заметили, что россияне стали считать квалифицированный рабочий персонал престижной профессией — в этом уверены 12% опрошенных. Среди них лидеры — инженеры, операторы станков с ЧПУ и геодезисты, сварщики, мастера по ремонту техники и оборудованию, другие заводские специальности.
Для сравнения: пешие курьеры, а также те, кто доставляет заказы на самокатах и велосипедах, на данный момент получают 57 тысяч в месяц. У водителей-курьеров, отмечают аналитики, заработок традиционно выше. Медианная зарплата таких доставщиков — 77 тысяч рублей, максимальная — 150 тысяч, а рост зарплаты за год составляет 10%.
На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств — в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями.
В связи с происходящим с декабря 2024 года отмечается недостаток курьеров, что стали замечать и пользователи сервисов доставки. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, выровняются ли зарплаты в этих секторах: если показатель увеличится, то ситуация улучшится, а если нет — значительно ухудшится.
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