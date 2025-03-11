Курьеры массово уходят на заводы

Наибольший рост заработной платы замечено у механиков — на 49%, и сейчас она составляет 80 тысяч рублей. Также зарплата на 30% (до 71,3 тысячи рублей) увеличилась у мастеров по ремонту оборудования и техники, на 28% (до 85 тысяч рублей) — у операторов станков ЧПУ, а на 22% (до 65 тысяч рублей) — у инженеров-энергетиков.