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Курьерный рост. Эксперты объяснили, у кого вырастут зарплаты в новом году

Работа по выравниванию доходов должна стать задачей государства.

Источник: Аргументы и факты

Финансисты, авиаперевозчики и курьеры находятся в зарплатных лидерах по стране. Эксперты назвали aif.ru профессии и отрасли, где в 2025 году будет максимальный рост доходов сотрудников.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), самые высокие зарплаты этой осенью были среди сотрудников финансовых компаний — более 209 тыс. рублей, и у причастных к пассажирским авиаперевозкам — около 200 тысяч рублей.

Немного отстают рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тысячи рублей.

Рвутся вверх по доходам многочисленные курьеры, у которых средняя зарплата составила 115 тысяч рублей в месяц. Впрочем, это только средние показатели, потому что в городах-миллионниках доходы могут быть гораздо выше.

«Рост средней номинальной заработной платы в стране составил около 16%, но в разных сферах экономики он был неравномерный, — поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Самый большой рост наблюдался в сфере услуг, неквалифицированного персонала в обрабатывающей промышленности, транспорте, логистике и строительстве — то есть именно там, где и был самый большой кадровый дефицит».

Небольшой рост, по ее словам, демонстрировали бюджетный сектор, образование, туризм.

И этот перекос необходимо ликвидировать. В том числе и силами государства.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Сергей Смирнов, ситуация с трудовыми ресурсами в ближайшие 10−15 лет в стране не изменится. А потому, по его мнению, резкого роста зарплат ждать не стоит.

«Будет, скорее, некое выравнивание за счет именно “нематериальных” отраслей, таких, как образование, культура и здравоохранение», — пояснил он.

Большого увеличения зарплат в этих сферах, по его словам, не будет, но их рост в любом случае должен перекрывать рост инфляции.