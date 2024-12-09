Курьерный рост. Эксперты объяснили, у кого вырастут зарплаты в новом году

«Рост средней номинальной заработной платы в стране составил около 16%, но в разных сферах экономики он был неравномерный, — поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Самый большой рост наблюдался в сфере услуг, неквалифицированного персонала в обрабатывающей промышленности, транспорте, логистике и строительстве — то есть именно там, где и был самый большой кадровый дефицит».