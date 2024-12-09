Курьерный рост. Эксперты объяснили, у кого вырастут зарплаты в новом году

Финансисты, авиаперевозчики и курьеры находятся в зарплатных лидерах по стране. Эксперты назвали aif.ru профессии и отрасли, где в 2025 году будет максимальный рост доходов сотрудников.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), самые высокие зарплаты этой осенью были среди сотрудников финансовых компаний — более 209 тыс. рублей, и у причастных к пассажирским авиаперевозкам — около 200 тысяч рублей.
Немного отстают рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тысячи рублей.
Рвутся вверх по доходам многочисленные курьеры, у которых средняя зарплата составила 115 тысяч рублей в месяц. Впрочем, это только средние показатели, потому что в городах-миллионниках доходы могут быть гораздо выше.
«Рост средней номинальной заработной платы в стране составил около 16%, но в разных сферах экономики он был неравномерный, — поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Самый большой рост наблюдался в сфере услуг, неквалифицированного персонала в обрабатывающей промышленности, транспорте, логистике и строительстве — то есть именно там, где и был самый большой кадровый дефицит».
Небольшой рост, по ее словам, демонстрировали бюджетный сектор, образование, туризм.
И этот перекос необходимо ликвидировать. В том числе и силами государства.
Как отмечает ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Сергей Смирнов, ситуация с трудовыми ресурсами в ближайшие 10−15 лет в стране не изменится. А потому, по его мнению, резкого роста зарплат ждать не стоит.
«Будет, скорее, некое выравнивание за счет именно “нематериальных” отраслей, таких, как образование, культура и здравоохранение», — пояснил он.
Большого увеличения зарплат в этих сферах, по его словам, не будет, но их рост в любом случае должен перекрывать рост инфляции.