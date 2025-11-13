Популярные темы
Курьерам хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуарам

Партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложила ввести запрет на передвижение курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на официальное обращение депутатов к министру транспорта Андрею Никитину.

Источник: РИА "Новости"

Парламентарии указали, что по итогам 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 42,8%, достигнув 4426 инцидентов, в которых погибли 54 человека и пострадали 4591. Около двух третей таких происшествий происходят в пешеходных зонах, причём основной вклад в статистику вносят курьеры служб доставки.

«В этой связи назрела необходимость принятия мер по ограничению передвижения курьеров на СИМ в пешеходных зонах», — говорится в обращении.

Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов выступил с инициативой о запрете использования курьерами электровелосипедов и электросамокатов в качестве средств доставки. Он обратил внимание на растущую угрозу безопасности граждан.

