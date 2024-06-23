Курьер внутри тела: как нанокапсулы с умными лекарствами изменят медицину

Множество научных групп по всему миру работает над адресной доставкой лекарств к «больному месту». Это непростая задача, если мы не собираемся вонзать иглы во внутренние органы пациента. При глотании или инъекции препарат попадает в кровь и с ней разносится по всему организму. Как сделать, чтобы он срабатывал только там, где надо?