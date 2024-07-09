Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курение ухудшило когнитивные способности у пожилых людей

Ученые Лондонского университета обнаружили, что курение является ключевым фактором образа жизни, связанным с ухудшением когнитивных способностей у пожилых людей.

Источник: Reuters

Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие 32 000 взрослых из 14 европейских стран в течение 10 лет. Было изучено, как различные аспекты образа жизни, включая курение, физическую активность, употребление алкоголя и социальные контакты, влияют на темпы снижения когнитивных способностей. Когнитивная функция оценивалась с помощью тестов на память и беглость речи.

Участников разделили на группы по образу жизни: курящие или некурящие, занимающиеся физической активностью не реже одного раза в неделю, имеющие регулярные социальные контакты и умеренно употребляющие алкоголь. Результаты показали, что когнитивный спад был значительно быстрее у курящих участников.

Когнитивные баллы у курящих снизились на 85 процентов больше за 10 лет по сравнению с некурящими.

Однако курильщики, ведущие здоровый образ жизни в других аспектах, имели темпы снижения когнитивных способностей, схожие с некурящими.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не может однозначно установить причинно-следственную связь, но предполагает, что курение играет важную роль в скорости когнитивного старения.

Тем, кто не может бросить курить, рекомендуются другие здоровые привычки, такие как регулярные физические упражнения, умеренное употребление алкоголя и социальная активность, чтобы компенсировать негативные когнитивные эффекты курения.