Курение ухудшило когнитивные способности у пожилых людей

В исследовании приняли участие 32 000 взрослых из 14 европейских стран в течение 10 лет. Было изучено, как различные аспекты образа жизни, включая курение, физическую активность, употребление алкоголя и социальные контакты, влияют на темпы снижения когнитивных способностей. Когнитивная функция оценивалась с помощью тестов на память и беглость речи.