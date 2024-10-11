Курение и алкоголь: что раньше можно было делать в самолете

Сегодня самолет считается самым безопасным видом транспорта. И во многом это связано со строгими правилами, которых не было до 1950−60-х годов.
Издание TechInsider опубликовало список вещей, которые раньше можно было делать в самолетах.
Дойти до самого трапа без билета
В современном мире в зону ожидания можно попасть только людям с билетами. Однако несколько десятков лет назад не было паспортного и билетного контроля, поэтому пассажиры могли пройти прямо к трапу самолета вместе с провожающими.
Без лимитов на объем жидкости
Сейчас в салон самолета можно пронести не более 100 миллилитров жидкости. Если же этот объем налит в двухлитровую бутылку, тару все равно придется выкинуть. Раньше же все было иначе.
До 2006 года любой желающий мог пронести в самолет столько жидкостей, сколько ему угодно. Однако однажды британские службы безопасности в ходе внутреннего расследования обнаружили, что члены террористических организаций могут использовать легковоспламеняющиеся жидкости в качестве компонента взрывоопасной смеси.
Приехать в аэропорт за десять минут до вылета
Если сейчас спросить любого человека, за какое время до вылета нужно выехать в аэропорт, он ответит, что не менее чем за три часа.
До 1960-х годов людям не приходилось стоять в километровых очередях на регистрацию, паспортный контроль и досмотр. Достаточно было показать билет или посадочный талон сотруднику аэропорта и пройти в салон самолета.
Во время посадки бортпроводники не проверяли билеты. Но из-за этого некоторые пассажиры могли полететь нелегально, просто подделав билет.
Ресторанное меню
Поскольку раньше перелеты были очень дорогим удовольствием, обслуживали пассажиров первоклассно. Им не давали завернутую в фольгу еду в контейнерах. Вместо этого предлагали приготовленные поварами ребрышки, морепродукты и прочие деликатесы на привычных тарелках.
Курение было разрешено
Знак «Курение запрещено» был и раньше, но пилоты включали его только тогда, когда бортпроводники не могли продолжать свою работу из-за слишком густого дыма в салоне.
С 1988 года постепенно начали вводиться запреты на курение. Во-первых, из-за возможного пожара на борту, во-вторых, из-за недовольства пассажиров, и, в-третьих, в целях экономии топлива. Дело в том, что из-за курящих приходилось проводить полную циркуляцию воздуха, что и тратило топливо.
Неограниченное количество алкоголя
Раньше бортпроводники не заботились о безопасности пассажиров. Поэтому на борту самолета разрешалось неограниченное количество алкоголя. Все желающие могли выпить столько, сколько им угодно.
Сегодня людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, могут снять с рейса.
Поспать с комфортом
8 июля 1947 года первый полет совершил самолет — Boeing-377 Stratocruiser. Он отличался второй палубой, которая была оборудована под комфортабельное место для взрослых и детей. Да и кресла, расположенные ниже, можно было превратить в кровать.
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