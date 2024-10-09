Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

Позднее он показал находку аукционным оценщикам и обнаружил, что не прогадал. Картина принадлежала кисти канадской художницы Эмили Карр, прославившейся в начале XX века. Она написала ее в 1912 году и подарила ее подруге, жившей недалеко от Нью-Йорка. С тех пор полотно и висело в амбаре.