Культуролог объяснил любовь россиян к сериалам из Турции и Кореи

В России уже не первый год популярны турецкие сериалы и южнокорейские дорамы. Крупные стриминговые сервисы запускают собственное производство дорам и покупают права на показ турецких проектов. О том, почему людям нравятся дорамы и за что мы любим турецкие сериалы, Vokrugsveta.ru рассказал старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Эдуард Кощеев.
Почему корейские дорамы и турецкие сериалы так популярны в России
Между Востоком и Западом
— Это процесс начался еще до сворачивания активности крупных стриминговых сервисов и ограничения доступа к западному видеоконтенту в России, — обращает внимание Эдуард Кощеев. — Также напомним, что аниме-сериалы, японские манги, косплей-движение уже давно и широко представлены на нашем рынке. И еще одно важное уточнение: Россия далеко не единственная страна, по которой прокатилась та же самая «корейская волна».
Объяснить такое внимание отечественного зрителя к контенту из Турции и стран Восточной Азии можно несколькими причинами, рассуждает социолог. Во-первых, Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна. Некоторые регионы всегда находились и находятся под влиянием своих соседей, что совершенно нормально. К регионам Северного Кавказа ближе всего Турция и Ближний Восток, а соседи Дальнего Востока — Япония, обе Кореи и Китай.
— Со странами Азии Россия имеет сложную и богатую историю отношений, в том числе в сфере культуры. И неудивительно, что наша страна является привлекательным рынком для азиатской сериальной продукции, — считает Эдуард Кощеев.
Во-вторых, популярность дорам и турецких сериалов у нашего зрителя можно отчасти объяснить сменой политического курса в сторону Востока. По результатам социологических опросов ВЦИОМ, 65% россиян считают, что страна занимает особое положение между Западом и Востоком, что делает ее евразийской цивилизацией. Политику «поворота на Восток» поддерживают две трети россиян.
Культурный водоворот
В-третьих, популярность азиатских сериалов, к примеру, корейских и турецких, — это общемировой тренд.
— Есть смысл рассматривать отзывчивость россиян как историю про глобализацию: производство и потребление глобальных культурных гибридов, соединивших в себе черты западных и восточных культур. Нельзя забывать, что мы живем в мире TikTok, фалафеля, рамена, а также аниме, манхв (корейских комиксов. — Прим. ред.) и дорам, которые давно уже стали частью глобализированной повседневности, — объясняет ученый-социолог Пермского Политеха.
Стоит также понимать, что дорам и сериалов огромное множество, и каждый случай рассчитан на свою аудиторию: девушки и молодые люди, мужчины и женщины смотрят разные дорамы. Больше всего корейские дорамы популярны у молодежи (городской и студенческой), которая активно включена в «культурный водоворот» через социальные сети, друзей, популярных блогеров.
Аудитория турецких сериалов разновозрастная, но скорее представлена зрителями среднего и старшего возраста, которые более консервативны в своих взглядах. В турецких сериалах часто прослеживаются темы прочных связей между людьми, уважения к старшим, крепкой семьи, четкого понимания ролей и места мужчины и женщины, дружбы и взаимовыручки.
В рамках глобализации западная культура адаптируется к восточной и наоборот. Набор культурных образцов и ценностей во многом схож, считает социолог Пермского Политеха. Некоторые поклонники дорам, сравнивая западные сериалы с восточноазиатскими, приписывают последним целомудренность, «бережное отношение к теме тела», выразительный стиль и красоту. Однако преувеличивать различия между подходами к производству сериалов и посланиями к зрителю не стоит. Продукт, который сделан для продажи на мировом рынке, должен быть максимально универсальным и понятным для широкой аудитории. Это залог коммерческого успеха.
— Здесь нужно говорить о моде и маркетинге. Мы смотрим то, что нам показывают, что имеет успех в других странах, что современный зритель в состоянии быстро и с удовольствием потребить. В этом смысле пресловутая «Игра в кальмара» ничем не отличается от рамена в корейской лапшичной, — рассуждает Эдуард Кощеев.
Особенности национальной культуры и традиций лучше раскрываются в полнометражных картинах фестивального формата и гораздо хуже — в сериалах. Но не следует думать, что сериалы лишены художественной ценности. Более того, просмотр дорам можно рассматривать как культурный опыт для тех, кто не может свободно путешествовать, отмечает ученый-социолог Пермского Политеха.
Дефицит любви и понимания
По словам Эдуарда Кощеева, существует еще одна модель объяснения популярности сериалов и дорам:
— Человек сейчас оказался в урбанизированном и технологичном мире. Он глубоко переживает свое одиночество, чувство незащищенности, растерянности перед лицом глобальных изменений, непрерывных социальных реформ, эпидемий. Этот человек испытывает острый дефицит доверительных отношений, любви и понимания, уверенности в завтрашнем дне.
Жизнь в условиях постоянно возрастающих рисков, жесткой конкуренции, непрерывного профессионального роста и повышения своей компетентности нарушает равновесие между духовными запросами личности и прагматикой повседневности. Сейчас чаще говорят о выгорании, депрессии, социальной изоляции и добровольном одиночестве. Пример последнего — хикикомори, своеобразная субкультура из Японии, адепты которой годами не покидают границ своей квартиры или даже комнаты.
Восточноазиатские и турецкие сериалы, которые в России чаще смотрят женщины, восполняют этот дефицит романтикой любовных отношений и семейных ценностей, простых и понятных чувств, этикой взаимного уважения и сострадания, долга, верности и прощения. Они внушают спокойствие, создают для своего зрителя уютный мир предсказуемости и стабильности — мир со счастливым концом. Тревоги и сомнения на некоторое время отступают. Это касается и молодого зрителя сериалов, и зрелого, и пожилого, заключает ученый ПНИПУ.