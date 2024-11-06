Культуролог объяснил любовь россиян к сериалам из Турции и Кореи

— Это процесс начался еще до сворачивания активности крупных стриминговых сервисов и ограничения доступа к западному видеоконтенту в России, — обращает внимание Эдуард Кощеев. — Также напомним, что аниме-сериалы, японские манги, косплей-движение уже давно и широко представлены на нашем рынке. И еще одно важное уточнение: Россия далеко не единственная страна, по которой прокатилась та же самая «корейская волна».