Культурный клад для каждого. «Артефакт» поможет заглянуть в любой музей

Лето — самое подходящее время для того, чтобы ходить по музеям и узнавать что-то новое. В том числе и о своем родном крае или городе, о тех людях, что прославили его. На помощь любознательным приходит бесплатная платформа «Артефакт», которая создана и развивается в рамках нацпроекта «Культура».
Все музеи — в одном смартфоне
С помощью технологии дополненной реальности «Артефакт» позволяет узнать историю создания объекта, а также прослушать аудиогид и получить информацию об артефактах музейной коллекции на двух языках. А тот, у кого нет возможности лично сходить в музей, с помошью платформы сможет посетить его через свой смартфон.
Напомним, что платформа «Артефакт» — это интерактивный гид по выставкам, который помогает взглянуть на них по-новому, а региональным музеям и культурным организациям дает возможность самостоятельно рассказать о себе даже из удаленных мест.
К проекту «Артефакт» уже присоединилось более 2 190 музеев, выставочных залов и других учреждений. Всего в платформе «Артефакт» опубликовано более 30 тыс. экспонатов. На сегодняшний день приложением пользуются более 300 тыс. человек. А в течение 2024 года коллекция «Артефакта» пополнится более чем на 400 новых экспозиций.
При этом интерактивные экскурсии по крупнейшим музеям и выставкам России доступны и на других ресурсах: например, на канале банка ВТБ в Rutube, где компания разместила «Культурный гид» — сборник неформальных динамичных видеоэкскурсий длительностью 10−15 минут, которые простым и понятным языком рассказывают зрителям об истории искусства.
«Интересно и познавательно!»
В год 650-летия Кирова крупнейший художественный музей Кировской области — Вятский художественный музей им. братьев Васнецовых — разместил на платформе «Артефакт» новую экспозицию древнерусского и церковного искусства XV — начала XX вв.
Выставка «Небо пишет красками святыми» — это итоги реставрационной деятельности Вятского художественного музея за последние двадцать лет. Она объединяет более 70 памятников иконописи, мелкой пластики, к которой относятся православные кресты, образки, меднолитые иконы, некогда принадлежавшие местным жителям, украшения и предметы интерьера.
Интерактивная выставка включает более ста экспонатов. Чтобы виртуальные гости выставки могли увидеть первоначальную задумку художников, иконописцев и ювелиров, над внешним видом предметов искусства трудилась большая команда реставраторов Всероссийского художественного научно реставрационного центра им. И. Э. Грабаря и московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова.
Среди произведений, ставших украшением экспозиции, — старинные иконы «Вседержитель», «Рождество Богоматери», «Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Казанская икона Богоматери с праздниками».
«Это уникальная не только для города, но и для страны экспозиция, и благодаря платформе “Артефакт” увидеть ее может каждый! Платформа открыла двери для “виртуальных” туристов, которые таким образом смогут приобщиться к большому празднику! Выставка — настоящий культурный клад для каждого. Теперь история экспонатов интерактивной выставки доступна на двух языках. Прослушать ее могут и те, кто решил совершить виртуальное путешествие по Кирову, и те, кто посетит в юбилейный год города музей и пройдется по залам с приложением», — говорит директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых» Анна Шакина.
«Уникальная коллекция икон. Интересно и познавательно. В приложении показано, как иконы выглядели до ресторации и после. Красота!»; «Отличная коллекция реставрационных работ позволит увидеть истинный облик икон. Было бы здорово, помимо приложения, рядом показать, в каком виде были работы до реставрации. Особенно понравился стиль иконописцев той поры», — пишут те гости, кто уже лично оценил достоинства платформы «Артефакт», созданный в рамках реализации нацпроекта «Культура».
«Спасибо за просветительский труд»
«Огромное спасибо за замечательный оригинальный маршрут по Тамбову. Открывая для себя композитора Агапкина, открыла заново родной город, узнала много нового о зданиях и улицах. Очень понравились фотографии, как объяснили авторы, из архива потомков композитора. И, конечно, отдельный восторг — музыка Василия Ивановича. К своему стыду, я знала только марш “Прощание славянки”, а оказалось, он написал много красивых мелодий. Ещë раз благодарю создателей аудиогида за их просветительский труд для нас, горожан», — такие отзывы оставляют те экскурсанты, кто прошелся (кто — виртуально, а кто и своими ногами) по Тамбову в сопровождении уникального аудиогида «Агапкин. Музыкальный маршрут по Тамбову», которым платформу «Артефакт» пополнила тамбовская Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской. Это стало своеобразным подарком работников библиотеки жителям города к 140-летию со дня рождения композитора.
Аудиогид включает в себя экскурсию по улицам, где жил и работал знаменитый композитор. Именно в этом городе он обрел семью и написал свой известный на весь мир марш «Прощание славянки». Первым экскурсантам библиотекари помогли установить необходимое приложение, объяснили, как с помощью QR-кода перейти на нужный портал, прослушать аудиофайлы, посмотреть уникальные фотографии из семейной коллекции потомков композитора, изучить «точки интереса».
Экскурсия по улицам Тамбова теперь доступна и виртуально. Пользователи платформы «Артефакт» могут пройтись по старинному Тамбову от железнодорожного вокзала до Парка культуры и отдыха, где сохранились здания, построенные в конце XIX — начале XX вв.
Некоторые здания, расположенные по маршруту, имеют прямое отношение к пребыванию Василия Ивановича Агапкина в городе с 1909 по 1922 годы. Это настоящее свидетельство провинциальной жизни в начале XX века.
Виртуальная экскурсия поможет воссоздать историческую картину города, которую видел композитор, и рассказать историю его жизни в Тамбове.
«Формат экскурсии мне очень понравился, и хочется, чтобы люди нашего города больше интересовались историей своего родного края. На экскурсии я узнала много нового и интересного. Спасибо библиотеке, благодаря подобным мероприятиям жить в нашем городе стало намного интереснее», — делится местная жительница Валерия Кулешова.
Помогли пережить изоляцию
Проект «Культурный гид» стартовал в 2020 году, когда по всей стране начали действовать ограничения на посещение массовых мероприятий. Для тех, кто не хотел выпадать из культурной жизни в период пандемии, артисты, художники, кураторы и другие деятели искусств проводили видеоэкскурсии. Современные, динамичные и довольно короткие ролики по 10−15 минут стали путешествием в мир музеев и выставок.
Первым проектом стала экскурсия по выставке «Художники и коллекционеры Русскому музею. Дары. Избранное». Позже ролики были подготовлены еще к ряду экспозиций: «Роберт Фальк» в Третьяковской галерее, «Альбрехт Дюрер» в Государственном Эрмитаже, «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Маленькое искусство» в Еврейском музее и центре толерантности, «Игорь Грабарь» в Русском музее, «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее, выставка Константина Мельникова в музее архитектуры.
Каждую серию посмотрели не менее полумиллиона человек. Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ, отмечает: «Культурная жизнь в период пандемии не прекращалась, несмотря на ограничения: музеи продолжали открывать новые экспозиции, и если физически побывать на них не получалось, то была возможность посмотреть видео. Мы понимали, насколько важной для зрителей в условиях ограниченности передвижений в реальной жизни была возможность виртуально путешествовать из музея в музей вместе с экскурсоводом, который может сделать это путешествие увлекательным и познавательным».