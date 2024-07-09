Культурный клад для каждого. «Артефакт» поможет заглянуть в любой музей

«Огромное спасибо за замечательный оригинальный маршрут по Тамбову. Открывая для себя композитора Агапкина, открыла заново родной город, узнала много нового о зданиях и улицах. Очень понравились фотографии, как объяснили авторы, из архива потомков композитора. И, конечно, отдельный восторг — музыка Василия Ивановича. К своему стыду, я знала только марш “Прощание славянки”, а оказалось, он написал много красивых мелодий. Ещë раз благодарю создателей аудиогида за их просветительский труд для нас, горожан», — такие отзывы оставляют те экскурсанты, кто прошелся (кто — виртуально, а кто и своими ногами) по Тамбову в сопровождении уникального аудиогида «Агапкин. Музыкальный маршрут по Тамбову», которым платформу «Артефакт» пополнила тамбовская Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской. Это стало своеобразным подарком работников библиотеки жителям города к 140-летию со дня рождения композитора.