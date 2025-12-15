Премьера вместо бойкота
Легендарный миланский театр La Scala второй раз с 2022 года открыл сезон произведением из русского репертуара. Премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», которую в 1936 году раскритиковал и запретил лично Иосиф Сталин, завершилась 12-минутными овациями.
Режиссер Василий Бархатов представил авторскую трактовку, в которой личная любовная драма купеческой жены Катерины Измайловой становится отражением удушливой атмосферы прошлой эпохи. Премьеру посетили высокопоставленные гости, включая министра культуры Алессандро Джули, мэра Милана Джузеппе Сала и пережившую Холокост сенатора Лилиану Сегре. Среди публики также были популярные итальянские исполнители Махмуд и Ахилле Лауро.
Как и три года назад, когда сезон открывала опера «Борис Годунов», событие не обошлось без протестов. Около дюжины активистов с украинскими и европейскими флагами провели тихую демонстрацию у входа в театр, но выглядели, скорее как часть театрального экстерьера.
Новый генеральный директор La Scala Фортунато Ортомбина защитил выбор репертуара от нападок, заявив, что «Шостакович, и русская музыка в целом, обладают таким авторитетом у русского народа, который превосходит любой идеологический конфликт».
Балет «Лебединое озеро» Чайковского в 2025 году также подтвердил свой статус не просто спектакля, а культурного феномена, способного собирать полные залы по всему миру вне зависимости от политического контекста. Российский национальный балет Вячеслава Гордеева завершил успешные гастроли по Израилю. Параллельно с этим постановки в сотрудничестве с Naples Academic Ballet и Budapest Orchestra проходили с аншлагами во Франции, Бельгии и Венгрии.
Настоящая культура действительно не знает границ. И здесь акцент на оба слова. Ибо когда за подлинную культуру пытаются выдать нечто конъюнктурное или идеологически заряженное, как это было, например, на открытии Олимпиады в Париже, то и реакция мира будет соответствующей.
По его мнению, русская культура неискоренима из мирового культурного поля, так как является органичной частью и европейского наследия в частности.
Это во многом следствие глубинных свойств самой русской культуры. То, что Федор Михайлович Достоевский в знаменитой «Пушкинской речи» назвал «всемирной отзывчивостью русской души», которая всегда могла откликаться на вечные вопросы человека любой нации и любого времени.
Косачев считает, что европейцы «устали от слепой антироссийской политики собственных властей. “В Брюсселе и других европейских столицах попросту не понимают собственное население. Они привыкли считать “голосом народа” разного рода “фрик-шоу” по большей части из украинских мигрантов у театров и концертных залов, где выступают российские артисты, а также заказные статьи в СМИ. А свою реальную волю население показывает аншлагами на постановках с российским участием. Игнорировать ее уже не получается”, — добавил сенатор.
Русские фамилии в Париже
Осенью 2025 года парижская культурная сцена принимает два крупных проекта, посвященных русскому искусству. В Музее Орсэ (Musee d'Orsay) проходит первая за столетие ретроспектива Паоло Трубецкого. По мнению искусствоведа Марины Бузенковой, классификация творчества этого скульптора как «русского» нуждается в уточнении: сын американки и русского князя, он плохо говорил по-русски, большую часть жизни провел в Италии, а его насыщенный «русский период» (1898−1906 гг.) был лишь одной из глав в международной карьере, включавшей работу в Париже и Голливуде. Выставка в Орсэ рассказывает именно об этом — о мастере с мировой репутацией.
В то же время, в Центре Помпиду и Музее музыки (Musee de la Musique) открылась масштабная выставка «Кандинский: Музыка цвета». Она представляет около 200 работ художника, собранных из ведущих музеев мира, и раскрывает его связь с музыкой. В отличие от Трубецкого, как отмечает Бузенкова, Кандинского можно назвать «глубоко русским художником», чье творчество пронизано национальной символикой и фольклором. Кураторы парижского проекта сознательно подчеркивают этот контекст, сосредотачиваясь на том, как музыка повлияла на его революционный переход к абстракции.
«Выставки русского искусства за рубежом сейчас действительно обходятся без участия отечественных музеев. Но я вижу в этом не столько разрыв, сколько диалог — не физический, но духовный. Западные кураторы и искусствоведы продолжают интересоваться нашей культурой и делают это с уважением. Сам факт того, что русское искусство хранят, изучают и с таким размахом показывают за границей, говорит о его непреходящей ценности и притягательности, что особенно радует в контексте текущей мировой обстановки», — пояснила ВФокусе Mail искусствовед Марина Бузенкова, автор телеграм-канала «Арт-забег, или будни искусствоведа».
Русское искусство с молотка
Осенние аукционы в Лондоне стали первым с 2022 года крупным публичным событием на рынке русского искусства, ознаменовав смену парадигмы. Вместо традиционной «Русской недели» Sotheby’s провел гибридный аукцион «Fabergé, Imperial & Revolutionary Art», объединивший 365 лотов из частных коллекций. Каталог, смешавший эпохи и стили — от импрессионизма XIX века до советского нонконформизма, — наглядно показал, как рынок перестраивается под новые реалии.
Триумфально выступил Иван Айвазовский. Его монументальное полотно «Выжившие» (1878) было продано за $5,33 млн, что стало высшим результатом торгов и подтвердило статус мариниста как классика европейской живописи. Другая его картина, «Отдых у моря при лунном свете», также превысила эстимейт, достигнув $1,29 млн.
Отдельным и знаковым трендом стал взлет цен на советский нонконформизм. Часть коллекции Игоря и Натальи Цукановых, показала выдающиеся результаты. Работа Семена Файбисовича была продана за $259 тыс., а картина Эрика Булатова «Улица ночью» ушла с молотка за $210,5 тыс.
Эти суммы, измеряемые уже сотнями тысяч долларов, служат четким сигналом рынку: искусство советского андеграунда перестало быть маргинальной категорией. Оно начало торговаться на том же ценовом и статусном уровне, как и признанное глобальное послевоенное искусство 1960−80-х годов.
Не стихает международный интерес к предметам из раздела императорского искусства. В декабре аукционный дом Christie’s в Лондоне установил исторический рекорд — «Зимнее яйцо» Фаберже 1913 года было продано с молотка за $29,2 млн анонимному покупателю. Это самая высокая цена за предмет русского декоративно-прикладного искусства в истории.
Статистика говорит сама за себя: за первые шесть месяцев 2025 года продажи русского искусства за границей принесли более $124 млн. Это внушительная сумма, которая перекрывает весь доход этого рынка за спокойный, «довоенный» 2021 год. Цифры доказывают, что интерес к русской классике и авангарду только крепнет.
Аудитория покупателей тоже меняется. Сегодня за лоты борются не только «старые русские» коллекционеры, но и новая волна — успешные выходцы из России и стран СНГ, которые живут за рубежом, а также западные инвесторы, пояснил ВФокусе Mail искусствовед Михаил Каменский. При этом, по словам эксперта, происходит изменение в подаче русского искусства на Западе.
«Все крупнейшие аукционные дома, европейские и американские, убрали из своих реестров отделы русского искусства. И теперь все, что продается с русскими именами, продается не как русское искусство, а под нейтральными названиями. Например, “Искусство Европы
«Sigma Boy»
2025 год стал показательным временем, когда русскоязычный интернет-контент прорывался в мировую поп-культуру самыми неожиданными путями. Все началось с детского вирусного хита «Sigma Boy», который взорвал европейский TikTok. Трек в исполнении 11-летней Betsy и 12-летней Марии Янковской с простым припевом собрал сотни миллионов просмотров и получил звание гимна поколения Альфа.
Популярность песни достигла апогея после скандального заявления депутата Европарламента Нелы Риль, которая обвинила композицию в «пророссийской пропаганде среди детей» и призвала запретить ее на территории ЕС. Этот шаг спровоцировал классический «эффект Стрейзанд», в результате чего видео набрало десятки миллионов дополнительных просмотров и возглавило чарты в Германии, Франции и Польше, доказав, что попытки цензуры в цифровую эпоху часто дают обратный эффект.
Пока «Sigma Boy» завоевал Европу, другой русскоязычный контент пробивался на самый верх окольными путями — через семьи и окружение мировых лидеров. В октябре 2025 года внучка Дональда Трампа, 17-летняя Кай Трамп, выложила в соцсети домашнее видео, на котором она играет в гольф с дедушкой-президентом под трек рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». Ролик моментально набрал больше 50 миллионов просмотров.
Хотя Россию исключили из «Большой семерки», ее культурный код пробрался на саммит через черный ход — детскую песенку «Капибара». Президент Франции Эмманюэль Макрон выбрал именно этот вирусный хит российского автора Алексея Плужникова для своего официального клипа с лидерами G7. Так российский интернет-мем, против которого никто не вводил санкций, оказался в самом центре политической повестки. Кадры, на которых политики с суровыми лицами позируют под припев «Капибара, капибара, капибара», собрали за сутки более 100 млн просмотров, наглядно показав, что культура и юмор давно живут по своим собственным правилам, не считаясь с дипломатическими решениями.
Этот феномен в разговоре с ВФокусе Mail продюсер Иосиф Пригожин назвал чистым примером «вирусного распространения».
«Вы знаете, у нас есть сезонный грипп. То же самое и в музыке. Если начинается вирусная инфекция, то вы уже точно не контролируете ситуацию», — пояснил он. Пригожин отметил, что сегодня главенствует «сиюминутная модность», и как только «кто-то из известных поймал этот тренд, сел на эту волну, то все, добро пожаловать». Именно это и произошло: волну русского контента подхватили сначала подростки в Европе, а затем и публичные фигуры в США и на саммите G7, сделав его глобальным мейнстримом.
Продюсер подчеркнул стратегическое значение культуры и спорта, назвав их «главными инструментами, объединяющими людей», независимо от паспорта, вероисповедания и политических убеждений.
«Почему нас били по спорту, по Олимпийским играм, лишили нас флага? Они били по всему, что было связано с русскостью, с Россией. По большому счету, все, что сегодня творят в мире, это геноцид против русского народа, против русского языка. Это такой же геноцид, как и был геноцид против евреев», — рассказал он ВФокусе Mail.
Пригожин считает, что русскую культуру невозможно отменить, поэтому она не нуждается в искусственном продвижении.
«Вы знаете, я думаю, что ничего форсировать не нужно. Это как русские пельмени, как черная и красная икра. Надо дать попробовать. Если понравилось, то все. Дальше оно уже само пойдет», — добавил он.