Сенатор Косачев о культурном фронте: мир устал от отказа от России

«Вы знаете, у нас есть сезонный грипп. То же самое и в музыке. Если начинается вирусная инфекция, то вы уже точно не контролируете ситуацию», — пояснил он. Пригожин отметил, что сегодня главенствует «сиюминутная модность», и как только «кто-то из известных поймал этот тренд, сел на эту волну, то все, добро пожаловать». Именно это и произошло: волну русского контента подхватили сначала подростки в Европе, а затем и публичные фигуры в США и на саммите G7, сделав его глобальным мейнстримом.