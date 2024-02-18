«Культура Стэна»: Эминем спродюсирует документалку о музыкальных фанатиках

Лента исследует отношения между кумиром и поклонниками, основываясь на жизни исполнителя, пишет Variety. Согласно синопсису, картина представляет собой «разоблачительное, острое и обезоруживающее погружение в мир суперфандома через призму одного из самых знаковых и успешных артистов в мире, Эминема, и фанатов, которые ему поклоняются».
Режиссер ленты — Стивен Лекарт (он снял документальный мини-сериал для Netflix «Челленджер: Последний полет», 2020). Над проектом работает компания Эминема Shady Films в сотрудничестве с DIGA Studios и Hill District Media. Премьера состоится в этом году, однако точная дата не сообщается.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выпустит документалку о своем грядущем альбоме.