«Культура Стэна»: Эминем спродюсирует документалку о музыкальных фанатиках

Лента исследует отношения между кумиром и поклонниками, основываясь на жизни исполнителя, пишет Variety. Согласно синопсису, картина представляет собой «разоблачительное, острое и обезоруживающее погружение в мир суперфандома через призму одного из самых знаковых и успешных артистов в мире, Эминема, и фанатов, которые ему поклоняются».