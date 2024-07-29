Культовое золотое бикини принцессы Леи продали на аукционе за $175 тысяч

Несмотря на популярность наряда среди поклонников, сама актриса в 2016 году призналась, что подумала, что Лукас «шутит», когда впервые показал ей бикини. Фишер говорила, что чувствовала себя практически голой, а материал костюма доставлял ей физический дискомфорт. Миллер, разработавший дизайн бикини, однажды признался, что ему даже пришлось добавить к костюму мягкую ткань, чтобы актриса чувствовала себя в нем комфортнее.