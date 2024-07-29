Культовое золотое бикини принцессы Леи продали на аукционе за $175 тысяч

Знаменитое золотое бикини принцессы Леи, которое актриса Кэрри Фишер носила в фильме 1983 года «Возвращение джедая», было продано на аукционе Heritage Auctions за $175 тысяч (~ 14 973 875 рублей).
Ансамбль из семи частей, в который входят бюстгальтер, бикини, накладки, набедренные кольца, нарукавник и браслет, был разработан покойным Ричардом Миллером, главным скульптором Industrial Light & Magic — компании по производству визуальных эффектов, основанной создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом.
В истории кинематографа культовый костюм принцессы Леи стал одним из самых известных. В последний раз он был продан за $96 тысяч (~ 8 313 675 рублей) на аукционе в 2015 году.
Несмотря на популярность наряда среди поклонников, сама актриса в 2016 году призналась, что подумала, что Лукас «шутит», когда впервые показал ей бикини. Фишер говорила, что чувствовала себя практически голой, а материал костюма доставлял ей физический дискомфорт. Миллер, разработавший дизайн бикини, однажды признался, что ему даже пришлось добавить к костюму мягкую ткань, чтобы актриса чувствовала себя в нем комфортнее.
Тем временем редкую марку Великобритании из партии, уничтоженной в 1860-х годах из-за дефектов, выставили на аукцион с начальной стоимостью в £650 тысяч. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова