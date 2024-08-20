Кулинария повернула эволюцию кардинальным образом

Как пишет LiveScience, есть свидетельства того, что люди готовили еду как минимум 50 тысяч лет назад. Однако некоторые артефакты указывают на то, что наши предки начали делать это 2 млн лет назад. Такие данные были получены из археологии и биологии.
Одно из археологических доказательств приготовления пищи — найденные приготовленные зерна крахмала. Они были обнаружены в зубном камне и затвердевшем зубном налете зубов, которым 50 тысяч лет.
Более ранние доказательства весьма расплывчаты. Дело в том, что обычно исследователи ищут доказательства того, что люди применяли огонь. Однако не факт, что люди обязательно готовили на кострищах еду. Костер мог использоваться для обогрева или для изготовления инструментов.
«Ключевым моментом при поиске доказательств контроля огня являются камни вокруг золы в середине, возможно, некоторые остатки сожженных растений, артефактов или других вещей», — говорит Бетан Линскотт, археолог-геохимик из Оксфордского университета.
Подобные находки делали во множестве мест. Например, в Израиле нашли остатки древнего очага возрастом 300 тысяч лет, в котором также обнаружили останки животных. Также доказательства существования контролируемого огня возрастом 1,6 млн лет находили в Кении.
Более убедительно выглядит древний очаг с остатками еды возрастом 780 тысяч лет. В нем нашли рыбные кости с признаками того, что их нагревали. Этот артефакт был найдет в Израиле.
Однако это все археологические доказательства, а биологические же, по словам ученых, намного древнее.
«Наш вид отличается от всех других видов на Земле, потому как мы биологически адаптировались к употреблению приготовленной пищи», — отмечает отставной профессор биологической антропологии Гарвардского университета Ричард Рэнгем. По его мнению, этот процесс мог произойти еще до появления современных людей.
Первым гоминином, который начал отличаться от приматов и получил более человекоподобные пропорции тела, был Homo erectus. Особенности этого вида указывают на то, что он стал первым, кто начал готовить еду.
Одно из основных различий между людьми и приматами — размер кишок. Поскольку приготовление пищи требует от нас меньшего переваривания, наши кишки меньше, чем у остальных.
«У нас толстый кишечник, толстая кишка составляет всего около двух третей от размера, который наблюдается у бонобо или гориллы. В сравнении с приматами у людей более плоские животы вместо выпирающих, как у обезьян после обильного приема пищи», — сказал Рэнгем.
Для того, чтобы уместить в себе более крупные кишки, нечеловеческие приматы обладают широким тазом и выступающими ребрами. Предки человека утратили такие черты около 2 млн лет назад.
После этого у предков человека уменьшился размер жевательных зубов. И это снова указывает на кардинальные изменения в рационе. В частности, еду стало легче пережевывать. Такие изменения произошли примерно 1,8 млн лет назад. Именно это связывает приготовление еды с Homo erectus и указывает, что первая приготовленная еда появилась около 1,9 млн лет назад.
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