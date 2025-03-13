Куда жаловаться, если доставка испортила продукты?

«Если еда или напитки оказались испорченными или повредились во время доставки, покупатель имеет право отказаться от заказа, — отметил он. — Рекомендуется также не выбрасывать продукты, а снять их на фото или видео, а далее — обратиться к магазину с претензией, лучше письменной. Продавец же обязан вернуть деньги или заменить товар. Если служба доставки не хочет выполнять это требование, заказчик может обратиться в Роспотребнадзор, чтобы инициировать проверку ведомства. Оставить жалобу можно в электронной форме на сайте организации».