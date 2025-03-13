Куда жаловаться, если доставка испортила продукты?

Продукты, которые мы заказываем через интернет, не всегда выглядят так же аппетитно, как на картинке, а иногда и вовсе оказываются испорченными. Куда жаловаться в таком случае, рассказал aif.ru старший юрист по законопроектной работе АНО «Центр развития законодательства» Сергей Богданов.
«Если еда или напитки оказались испорченными или повредились во время доставки, покупатель имеет право отказаться от заказа, — отметил он. — Рекомендуется также не выбрасывать продукты, а снять их на фото или видео, а далее — обратиться к магазину с претензией, лучше письменной. Продавец же обязан вернуть деньги или заменить товар. Если служба доставки не хочет выполнять это требование, заказчик может обратиться в Роспотребнадзор, чтобы инициировать проверку ведомства. Оставить жалобу можно в электронной форме на сайте организации».
В случае, когда продавец отказываться удовлетворять требования в досудебном порядке, следует обратиться в суд с исковым заявлением.
«Заказчик, получивший некачественную еду, может также потребовать компенсацию морального вреда, — отметил эксперт. — Ее размер не установлен законом, окончательную сумму установит суд с учетом мнения сторон. Кстати, если товар не соответствует заявленному описанию, потребитель тоже имеет право потребовать безвозмездного устранения недостатков, возврата денежных средств или обмена на товар надлежащего качества».
А если решение заказать еду обернулось отравлением, нужно вовремя обратиться в больницу, чтобы врачи документально зафиксировали причиненный вред здоровью, отметил Богданов.