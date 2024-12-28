Куда уходят деньги? Экономист Перепелкин о том, как сэкономить в праздники

Любые праздники — время значительных расходов, а новогодние — особенно: подарки, украшение домов, приготовление праздничных блюд, концерты и другие культурные мероприятия. Согласно исследованиям, большинство жителей России (до 70%) готовы потратить на новогодние активности до 10 тыс. руб., примерно 15% планируют выделить 10−20 тыс. руб., 25% — от 20 до 50 тыс. руб. и больше.
Однако нередко эти планы оказываются перевыполненными. Куда исчезают деньги из семейного бюджета? Ситуацию с тратами для aif.ru проанализировал доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Николай Перепёлкин. Он дал советы, как не поддаться праздничной эйфории и не делать лишних покупок.
Праздничный шопинг
Основные статьи расходов традиционны и привычны. Расклад в среднем примерно такой:
- Подарки. Их покупка отнимает значительную часть новогоднего бюджета — в среднем 5 тыс. руб.
- Еда и напитки для новогоднего стола. Здесь траты составляют в среднем 4 тыс.
- Развлечения (походы в кино, театры и на концерты) — в среднем около 3 тыс. руб. на человека.
- Украшения — около 1 тыс. руб. на гирлянды, елочные игрушки и др.
- Одежда и аксессуары — около 2 до 10 тыс. руб.
Как сэкономить бюджет?
Часто покупатели стараются обновить гардероб или совершить какие-то другие значимые покупки к новому году. Тут главное не поддаваться праздничной эйфории и сохранить трезвый и по-зимнему холодный ум, чтобы разумно распорядиться семейным бюджетом. Вот несколько способов.
- Составьте список. Чтобы не попасться на удочку собственной жадности или беспечности, постарайтесь заранее определить, что вам нужно купить, и придерживайтесь этого списка.
- Выделите бюджет. Определите, сколько готовы потратить на каждую категорию товаров, и не превышайте эту сумму.
- Отложите некоторые покупки. Иногда есть смысл не покупать подарки в последние дни перед праздником, когда в магазинах толпы, а сделать это после нового года. Это позволит избежать предновогодних очередей и найти товары по более низким ценам. Многие магазины также предлагают скидки после 1 января.
- Для новогоднего декора используйте альтернативные украшения, сделанные своими руками из подручных средств. Кроме того, в настоящее время крупные вещи для декора можно арендовать, что будет явно дешевле покупки и последующего хранения и позволит разнообразить ваш новогодний дизайн пространства.
Как ни странно, но старый мем «Не трогай, это на новый год!» имеет под собой четкое логическое обоснование и смысл: действительно, покупка продуктов заранее по акциям или в оптовых магазинах может серьезно снизить ваши расходы в новогодние дни.
Сравните цены перед покупкой — онлайн-магазины часто предлагают более низкие цены и больший выбор. Заранее подпишитесь на уведомления о скидках и акциях — в новогодние дни это частое явление, и подписка поможет вам быть в курсе самых выгодных предложений. Кроме того, онлайн-покупки и доставка экономят время.
Объединитесь с друзьями или родственниками. Совместные застолья, покупки и праздники могут снизить общие расходы. Делитесь идеями подарков — это также поможет избежать дублирования и ненужных трат.
Изучайте отзывы о товарах и магазинах — это поможет избежать некачественных покупок и переплаты. Покупайте продукты, подарки и украшения на проверенных интернет-площадках и в известных магазинах, чтобы избавить себя от случайных расстройств в праздники.