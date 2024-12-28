Куда уходят деньги? Экономист Перепелкин о том, как сэкономить в праздники

Сравните цены перед покупкой — онлайн-магазины часто предлагают более низкие цены и больший выбор. Заранее подпишитесь на уведомления о скидках и акциях — в новогодние дни это частое явление, и подписка поможет вам быть в курсе самых выгодных предложений. Кроме того, онлайн-покупки и доставка экономят время.