Куда уходит яркость. Шесть ошибок, из-за которых борщ теряет цвет

Яркий и насыщенный цвет борща — это очень красиво. Но не только. Если свекла в борще сохраняет яркий цвет, значит она приготовлена правильно, у нее хороший насыщенный вкус. Рыжий, бурый, пожелтевший борщ — не просто некрасивый суп, а скорее всего суп, который потерял свой правильный вкус. Поэтому очень важно сохранить яркий цвет борща. Однако некоторыми своими действиями мы сами все портим. Разбираемся, в чем причины потери цвета.