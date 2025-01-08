Куда сдать новогоднюю елку на утилизацию

Переработанные елки чаще всего превращаются в щепу. После этого ее используют в качестве мягких подстилок для животных в зоопарках, для удобрения почв, при создании экотроп, а также для защиты корней деревьев и кустарников.
Перед тем, как отдать свое новогоднее дерево на переработку, нужно снять с него украшения. Чаще всего на переработку бесплатно принимаются любые виды хвойных деревьев: ели, сосны, пихты, а также новогодние деревья в кадках, ветки хвои.
Всероссийская акция «Елочный круговорот».
Она проводится с 2016 года, сейчас в ней участвуют более 40 российских регионов, включая Санкт-Петербург, Москву и Амурскую область, Приморье и Алтайский край. Адреса пунктов приема мощности посмотреть на карте.
Региональные акции.
Часто местные компании самостоятельно решают вопрос, что делать с новогодними деревьями. В Тольятти, например, с 8 по 20 января будет проходить акция «Добрые ёлки». Помимо пункта приема дерево можно будет сдать в экомобиль, который будет ходить по определенному маршруту. Измельченную в дробилке щепу передадут в Эко Парк и Приют для птиц.
В Новосибирске акция по сбору новогодних ёлок на утилизацию начнется 10 января 2025 года. Кроме того, можно будет оставить свои хвойные деревья на контейнерной площадке возле дома, их заберет специальный экомобиль «Спецавтохозяйства». Полученную щепу передадут агрономам Центрального сибирского ботанического сада.
В Казани с 13 по 31 января пройдет акция «Елки-палки». Для поиска ближайшего пункта приема есть специальный чат-бот @elkypalkibot.
В Подмосковье акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» пройдет с 15 января по 10 февраля. Ближайший пункт приема можно найти на карте.
В администрации своего населенного пункта вы можете узнать о проведении подобной акции.
Если нет желания сдавать елку на переработку экологично.
В Роскачестве советуют не выбрасывать деревья в общий контейнер для мусорных отходов, а отнести их в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Если же бункера-контейнера нет, то срежьте с дерева ветви. Если елка выше полутора метров, желательно ее распилить. Сложите ветки и ствол вместе (можно перевязать шпагатом или бинтом). Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак.