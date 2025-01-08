Куда сдать новогоднюю елку на утилизацию

В Роскачестве советуют не выбрасывать деревья в общий контейнер для мусорных отходов, а отнести их в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Если же бункера-контейнера нет, то срежьте с дерева ветви. Если елка выше полутора метров, желательно ее распилить. Сложите ветки и ствол вместе (можно перевязать шпагатом или бинтом). Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак.