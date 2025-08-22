Куда пропала Иванка Трамп: она готовится к бою UFC

Возвращение на ринг
Иванка Трамп выходит на первый план впервые за семь месяцев президентства отца. Дональд Трамп организовывает праздник в следующем году по случаю 250-летия независимости США. Яркой частью мероприятия станет бой UFC на лужайке Белого дома. Примечательно, что за его организацию ответственной назначена Иванка Трамп.
«Есть один удивительный аспект во всем этом тестостероновом празднике: Иванка, по-видимому, участвует в нем. Старшая дочь президента и ее муж Джаред Кушнер во время первого президентского срока Трампа участвовали во всевозможных официальных мероприятиях. Однако на этот раз вмешательство происходило преимущественно за кулисами (говорят, именно Джаред стоял за планом захвата Трампом сектора Газа), но пара старалась держаться подальше от внимания общественности. Теперь же кажется, что Иванка возвращается на ринг», — рассказала Махдави.
Журналистка также отмечает, что президент UFC Дана Уайт должен встретиться с Дональдом Трампом и его старшей дочерью в конце этого месяца для обсуждения деталей. По словам Уайта, с предложением устроить бой ему позвонил Дональд Трамп.
«Он сказал: “Я хочу, чтобы Иванка была в центре всего этого”. Так вот, Иванка обратилась ко мне, и мы с ней начали обсуждать возможные варианты», — приводит Махдави слова Уайта из недавнего интервью.
Иванка Трамп мастерски выполняет приемы по джиу-джитсу
Махдави выдвинула несколько предположений, почему Трамп хочет видеть дочь в центре «телевизионной драки». Первая заключается в том, что Иванка Трамп на самом деле увлечена боевыми искусствами.
«Возможно, все гораздо проще: Иванка, имеющая синий пояс по джиу-джитсу и будучи поклонницей UFC, сама попросила поручить ей эту роль», — отметила автор статьи.
Старшая дочь Дональда Трампа начала заниматься боевыми искусствами полтора года назад. Вместе с мужем и детьми она берет уроки в академии братьев Валенте во Флориде. Спустя год она получила синий пояс по джиу-джитсу и стала одной из самых знаменитых учениц. Академия опубликовала кадры, набравшие миллионы просмотров, где Иванка Трамп ловко выполняла приемы бросков и самообороны.
По признаниям Иванки Трамп в подкасте с Лексом Фридманом, она изначально искала академию для дочери Арабеллы Кушнер, а потом присоединилась к занятиям сама.
«Когда ей исполнилось 11 лет, она сказала мне, что хочет научиться приемам самозащиты. Она хотела уметь защитить себя. Для меня как матери это стало настоящим поводом гордиться ею. В мои собственные 11 лет мысли о защите были далеко не первыми. Мне невероятно приятно, что она проявила такую осознанность и желание позаботиться о своей безопасности», — рассказывала Иванка Трамп.
Поддержка UFC за помощь в предвыборной кампании
Во-вторых, Махдави предположила, что причина может крыться в деловом аспекте. Известно, что в предвыборную кампанию Дональда Трампа было вовлечено много звезд спорта. Трамп и Дана Уайт дружат более 25 лет. Глава UFC участвовал в съезде Республиканской партии и выступил с речью в его поддержку.
А сейчас Международная спортивная организация UFC решила отказаться от платных трансляций и заключила сделку с Paramount на сумму 7,7 млрд долларов (более 617 млрд рублей), потому что хочет расширить аудиторию и привлечь больше поклонников.
«Возможно, Трамп полагает, что присутствие Иванки привлечет больше женщин в мир единоборств, что в дальнейшем благоприятно скажется на движении сторонников Трампа MAGA (“Сделаем Америку снова великой”), учитывая значительную роль UFC в ходе переизбрания Трампа. Недавно влиятельная соратница Трампа Кэти Миллер дала интервью изданию Washington Post, подчеркнув, что “чтобы построить успешное будущее MAGA, нам необходимо вести диалог с женщинами”», — пояснила журналистка.
Не зрелищ, а хлеба. Что на самом деле нужно сторонникам Трампа
Впрочем, Махдави отнеслась скептически к бою с участием Иванки Трамп, заявив, что это не «такое уж выгодное предложение». Журналист дала понять, что сторонники Дональда Трампа ждут от него другого.
«Трамп обещал снизить астрономические цены на продукты питания, которые продолжали расти на протяжении его правления. Если хочешь предложить народу хлеба и зрелища, народ должен иметь возможность позволить себе хотя бы хлеб», — резюмировала Махдави.