Куда пропала Иванка Трамп: она готовится к бою UFC

«Когда ей исполнилось 11 лет, она сказала мне, что хочет научиться приемам самозащиты. Она хотела уметь защитить себя. Для меня как матери это стало настоящим поводом гордиться ею. В мои собственные 11 лет мысли о защите были далеко не первыми. Мне невероятно приятно, что она проявила такую осознанность и желание позаботиться о своей безопасности», — рассказывала Иванка Трамп.