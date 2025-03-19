Куда пожаловаться и как действовать, если вас сбил самокатчик

"Если тот, кто сбил, остался на месте, то все просто. Если есть какие-то травмы, то надо на месте попросить у него зафиксировать это хотя бы на мобильный телефон. Снять видео повреждений самого, попросить людей остановиться, которые это видели, взять номера телефонов у очевидцев на тот случай, если виновник начнет отказываться от компенсации ущерба.