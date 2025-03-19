Куда пожаловаться и как действовать, если вас сбил самокатчик

Электросамокаты на улицах городов в последние годы стали частым явлением. Настолько частым, что нередко вызывают негативные эмоции у пешеходов и автомобилистов, так как участились случаи ДТП по вине людей, управляющих СИМ (средствами индивидуальной мобильности, к которым причислены самокаты).
За девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 аварий с СИМ, что на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали 4052 человека, среди них 1392 ребенка. При этом 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.
Что делать, если вы стали потерпевшим в аварии с участием средств индивидуальной мобильности? Об этом РБК Life рассказали эксперты.
На вопросы редакции ответили: доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский, управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк и управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов.
Куда обращаться пострадавшему
Если пешехода сбивает автомобиль, у многих граждан есть понимание, что делать дальше. Если же человека сбил самокат, то порядок действий фактически такой, же, перечислил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов:
- Если есть травмы — сначала врачи, потом полиция. Нужно вызвать скорую (112), чтобы зафиксировали повреждения, и полицию (102), чтобы составили протокол. В Москве и некоторых других городах уже есть группы разбора ДТП с электросамокатами.
- Фиксация ДТП — это важно, особенно если самокатчик скрылся или не признает вину. Желательно записать его данные, контакты свидетелей, сделать фото/видео места происшествия. Если самокатчик на месте, то зафиксировать его лицо, самокат (номер), повреждения, место происшествия.
- Если самокат кикшеринговый, зафиксировать номер самоката и название компании — можно сразу написать в поддержку кикшеринга.
«Надо вызывать полицию для того, чтобы снять с камер городского видеонаблюдения данные. Сразу же, на месте обращаться в органы полиции, и если есть травма, вызывать скорую, фиксируя данные повреждения. Полиции на месте давать объяснение, чтобы все повреждения вещам, имуществу и здоровью были зафиксированы. Если самокатчик скрылся, его розыском должна заниматься полиция», — пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.
Важно понять, какие имеются последствия для его здоровья и имущества, добавил Игорь Семеновский, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России.
Последствия могут быть:
- административно-правовые (нарушение ПДД и легкий/средний вред здоровью);
- гражданско-правовые (компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда);
- уголовно-правовые (тяжкий вред здоровью, смерть).
С точки зрения административных последствий наказание виновного возможно по следующим статьям КоАП РФ, привел данные юрист Игорь Семеновский:
- Ст. 12.18 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»;
- Ст. 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»;
- Ст. 12.30 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
"Согласно правилам дорожного движения, средство индивидуальной мобильности — это транспортное средств. Поэтому, в случае совершения ДТП обращаться необходимо в ГИБДД.
В отдельных случаях речь может идти о привлечении к ответственности по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — перечислил Семеновский.
Можно ли снимать фото/видео того, кто сбил пешехода
Как пояснил редакции Семеновский, снимать на фото/видео нарушителя, его поведение, состояние не только можно, но и нужно. А также само орудие правонарушения/преступления — самокат. Затем эти материалы будут служить доказательством вины нарушителя в органах полиции, а при необходимости и в суде.
Коллегу поддержал эксперт Артем Грицюк:
"Если тот, кто сбил, остался на месте, то все просто. Если есть какие-то травмы, то надо на месте попросить у него зафиксировать это хотя бы на мобильный телефон. Снять видео повреждений самого, попросить людей остановиться, которые это видели, взять номера телефонов у очевидцев на тот случай, если виновник начнет отказываться от компенсации ущерба.
Если появились из-за ДТП синяки, ссадины, ушибы, то надо обращаться в этот же день в ближайший травмпункт — зафиксировать повреждения, взять справки, чтобы потом взыскать вред здоровью и морально-нравственные страдания«, — высказался управляющий партнер адвокатского бюро “Тайм Лекс” Артем Грицюк.
Если у пострадавшего серьезные травмы, надо сразу вызывать не только полицию, но и скорую медицинскую помощь на место происшествия. Кроме того, отметил Грицюк, в крупных городах на многих улицах есть камеры городского наблюдения, поэтому виновного можно установить, даже если он скрылся с места происшествия. Этим должна заниматься полиция.
Кто должен возместить ущерб пострадавшему
Ответственность за нарушение норм КоАП РФ и УК РФ лежит персонально на виновнике ДТП — лице, управляющем СИМ, подчеркнул доцент Игорь Семеновский.
Положена ли компенсация от кикшеринговых компаний
Если самокат арендованный, то всю ответственность несет непосредственно человек, взявший СИМ в аренду, рассказал Артем Грицюк. В большинстве случаев, пытаться предъявить иск владельцу данных самокатов, бесполезно, полагает он.
Но могут быть и исключения, дополнил Семеновский:
«При наличии особенных обстоятельств, к примеру, неисправности тормозов самоката или его рулевого управления, или иных технических неисправностей, приведших к неблагоприятным последствиям, к административной ответственности по статье 14.4. КоАП РФ “Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований” можно привлечь кикшеринговую компанию», — отметил он.
На что может рассчитывать пострадавший
На этот вопрос ответил юрист Александр Надмитов. Пострадавший в ДТП с участием самоката человек может рассчитывать на:
- Компенсацию расходов на лечение, морального вреда;
- Ремонт поврежденных вещей (телефон, одежда
и т. д.);
- Возмещение потерь, если из-за травмы человек не мог работать.
- Если виновник отказывается платить, следует подавать иск в суд.
"С точки зрения компенсации вреда здоровью и жизни потерпевшего, а также морального вреда необходимо предъявлять соответствующие требования причинителю этого вреда — лицу, управлявшему самокатом, — а в случае отказа добровольно урегулировать этот вопрос необходимо обращаться в мировой суд (при требованиях до 50 тыс. руб.) или в районный суд (при требованиях от 50 тыс. руб.).
Основанием для этого являются статья 1064 Гражданского кодекса РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда», статья 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих», а также статья 151 «Компенсация морального вреда», — привел подробности доцент Игорь Семеновский.