Куда поехать отдыхать в сентябре в 2024 году: 25 лучших направлений в России и за рубежом

Существует ряд зарубежных направлений, куда можно отправиться как по российскому паспорту, так и по заграничному. Таких стран немного, но они весьма популярны среди россиян. Это Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Важно: для поездки в Армению подойдет паспорт РФ только в том случае, если вы старше 14 лет и прилетели в страну на самолете.