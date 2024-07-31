Куда поехать отдыхать в сентябре в 2024 году: 25 лучших направлений в России и за рубежом

Провести отпуск незабываемо можно не только летом. Стоимость жилья и туров осенью значительно снижается, а поток туристов становится меньше. Если вы думаете, куда поехать отдыхать в сентябре 2024 года, ищите идеи для вдохновения в статье. Мы собрали различные локации для осенних путешествий вдвоем, компанией или с детьми.
Выходные и праздничные дни в сентябре в 2024 году
В сентябре нет праздничных дней. Считается, что выгоднее уходить в отпуск в месяц, в котором много рабочих дней и минимум праздников и выходных. С этой точки зрения начало осени для отдыха не самое подходящее время. Согласно производственному календарю в девятом месяце 21 рабочий день.
С другой стороны, если вы приверженец летнего туризма, а в предыдущие месяцы отправиться в путешествие не удалось, то сентябрь — самое подходящее время. Все издержки окупятся с лихвой полученными эмоциями.
Идеи, куда можно поехать в России
Отдых в сентябре — это не только возможность искупаться в теплых водоемах и полежать на песке, но и прекрасный шанс увидеть невероятные природные явления.
За живописными видами отправляйтесь на крупнейший остров России — Сахалин. Попробуйте морские деликатесы и понаблюдайте за красотой Охотского и Японского морей. Здесь особый колорит, совсем не похожий на знаменитые южные курорты. Советуем посмотреть заброшенный маяк Анива, появившийся, когда часть острова принадлежала Японии. А также озеро-лагуну Буссе — теплая сентябрьская погода позволит искупаться и заодно заняться ловлей устриц.
В Республике Алтай в сентябре уже прохладно, но именно к осени оттенок горной реки Катуни становится насыщенно-бирюзовым. Для покорителей гор это тоже подходящий период для отдыха. Сезон дождей начинается в октябре, а летнего зноя уже нет. Возьмите экскурсию на высокогорные озера, найдите альпийские луга и пересчитайте все пещеры и водопады на своем пути.
Говоря об уникальных природных явлениях, стоит упомянуть Мурманскую область. Погода в регионе в сентябре уже не радует теплом, зато начинается сезон северного сияния. Отправляйтесь за полярный круг в Териберку на берег Баренцева моря — именно там можно увидеть китов и полюбоваться фиолетово-зеленым небом.
Проведите отпуск в Республике Карелии, чтобы полюбоваться красивой золотой осенью без дождей. Посетите Рускеальский мраморный каньон, а также православные и исторические памятники на островах Кижи и Валаам. Сентябрь — последний месяц, когда туда еще ходят скоростные суда.
Интересным вариантом для путешествия станут Кавказские Минеральные Воды. Начало осени считается самым подходящим временем для бальнеологических процедур в санаториях. Регион-агломерация включает в себя несколько городов-курортов: Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск. Природные красоты и знаменитые минеральные источники никого не оставят равнодушными.
Идеи, куда можно поехать за границу
Для любителей зарубежных поездок подобрали пять направлений для пляжного и активного отдыха. Планируя путешествие, проверьте срок действия загранпаспорта, поскольку по правилам некоторых стран документ должен действовать еще как минимум полгода.
Отправляйтесь на тропический курорт Санья острова Хайнань в Китае. Визу, как и для некоторых регионов КНР, получать не нужно. В сентябре вода здесь комфортной температуры как для взрослых, так и для детей. А помимо пляжа, найдется еще много живописных мест для посещения.
Было бы несправедливо не упомянуть про Турцию — страна четырех морей остается одним из лучших направлений для отпуска в сентябре. Погода в этот период порадует на Средиземном море в Кемере, Сиде и Анталье. На Черном, Мраморном и Эгейском морях сезон заканчивается раньше.
Многогранная Бразилия позволит одновременно окунуться в европейские, индейские и африканские национальные традиции. Выбирайте город по своему вкусу, но не упустите возможность оказаться в самом сердце страны — Рио-де-Жанейро. Обязательно отправляйтесь на гору Корковадо, чтобы увидеть знаменитую статую Христа Искупителя, на карнавальную улицу Самбодром и известный футбольный стадион «Маракана».
Исторические и природные достопримечательности можно изучить и поближе — посетите Сербию и ее столицу (Белград). Моря вы здесь не найдете, зато Белградская крепость, красивейшие национальные парки «Тара» и «Фрушка-Гора» несомненно удивят.
Любителям моря, веселья и экзотики подойдет отдых на Гоа в Индии. Вода в сентябре здесь теплее, чем летом, но погода может преподнести неожиданный сюрприз в виде дождей. Золотистые пляжи и кокосовые пальмы заставят вернуться вас сюда еще не раз. Понадобится оформление визы, но в 2024 году ее можно сделать онлайн.
Идеи, куда можно поехать на море
Поездка на море в сентябре принесет много впечатлений. Туристов будет меньше, а погода почти как летом.
Отправляйтесь в Сочи, чтобы насладиться бархатным сезоном, — до середины осени море здесь теплое. Иногда выдаются дождливые дни, но погода быстро налаживается. Выбор пляжей огромен: бесплатные городские, с высоким классом обслуживания, дикие. Помимо моря, посетите Олимпийский парк и дендрарий.
До середины сентября теплая летняя погода держится в Ейске на побережье Азовского моря. Здесь неглубоко, а пляжи песчаные, поэтому смело отправляйтесь в отпуск с детьми. Рекомендуем к посещению Ейскую косу и Таганрогскую набережную.
Встретить осень можно не только на южных берегах России. Предлагаем отправиться во Владивосток. Теплое море и городские развлечения станут отличным вариантом, когда на отдых отправляется компания, и у каждого свои предпочтения. Увидеть маяк или мост как в Сан-Франциско вы сможете в черте города. Советуем посетить Приморский океанариум и пляж «Шамора».
Песчаные пляжи в Евпатории Республики Крым покорят вас пологим дном и необъятной протяженностью. В сентябре здесь самое теплое море. Погуляйте по окрестностям Старого города, загляните в Дом вина или возьмите экскурсию до ближайших достопримечательностей или городов — время в пути будет недолгим.
Длительность купального сезона на Каспийском море дольше — предлагаем отправиться в Республику Дагестан. Золотистый песок и маленький поток туристов в городе Избербаш понравится практически каждому любителю пляжного отдыха. На территории республики есть грязелечебницы, и цены на процедуры здесь ниже, чем, например, на Ставрополье. Помимо отдыха на море, погуляйте по горным тропам и посетите местные рестораны.
Идеи, куда можно поехать с детьми
Поехать в отпуск вдвоем или компанией взрослых людей проще, чем с детьми. Важно не только учесть интересы родителей, но и угодить маленьким членам семьи. Вот наша подборка интересных семейных направлений.
Солнечный и теплый Кисловодск продлит лето для всей семьи — до середины октября жители спокойно ходят в легкой одежде. Рекомендуем к посещению городской парк (второй по величине в Европе), историко-краеведческий музей «Крепость», дельфинарий. Прокатитесь по канатной дороге или возьмите в аренду велосипеды — город очень живописный.
Существует ли место, где почти никогда не бывает дождей? Да, и это Кабардинка в Краснодарском крае. Погода в селе мягкая, в сентябре солнце уже не такое жаркое, но вода в Черном море теплая. Для семей с маленькими детьми это самый подходящий вариант пляжного отдыха: за счет расположения здесь нет больших волн и сильных ветров.
Следующая локация вовсе не город-курорт, но если выбирать направление без большого потока туристов в сентябре, то это Новосибирск. Посетите в сибирском городе-миллионнике крупнейший крытый аквапарк в стране и огромный зоопарк. Загляните в планетарий, там можно найти кусочек легендарного челябинского метеорита. А также сходите в единственный в России музей погребальной культуры (туда можно с детьми от 12 лет).
Отправляйтесь в Белокуриху, если хотите уехать подальше от городской суеты. Город-курорт расположен в Алтайском крае. Здесь нет горных перевалов, зато есть десятки санаториев с комфортным проживанием и живописные природные пейзажи. Гидромассажные и пантовые ванны, массажи, бассейны — вся семья точно будет в восторге.
Отпуск в Калининграде обещает быть не менее увлекательным. Взрослым понравятся памятники немецкой архитектуры, детям — нескучные музеи. Советуем посетить Музей Мирового океана, здесь есть аквариумы с акулами, а на берегу пришвартовано несколько судов и подводная лодка. В музейном комплексе «Фридландские ворота» сфотографируйтесь с рыцарскими доспехами и мечами, а вечером прогуляйтесь по Рыбной деревне.
Идеи, куда можно поехать на машине
Ценителям свободы передвижений и практичности подходит вариант автомобильного путешествия. А по пути к выбранному месту можно заглянуть в другие интересные локации.
Отправляйтесь в путешествие по туристическому маршруту Золотого кольца России. В него входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Углич. На машине поездка будет комфортнее: вы можете самостоятельно выбирать локации и время пребывания там. Советуем обязательно посетить Свято-Никольский монастырь и Троице-Сергиеву лавру.
Живописную Республику Башкортостан называют «второй Швейцарией» во многом за счет горного ландшафта с петляющими реками и озерами. Сентябрь — последний подходящий месяц в году для походов, сплавов и отдыха на туристических базах. Поэтому не упустите возможность проверить, похожи ли русская и зарубежная Швейцария. Советуем отправиться в заповедник «Шульган-Таш» за невероятными видами и бортевым медом, а также в Мурадымовское ущелье — осенью перед вами раскинется цветной ковер из деревьев.
Увидеть Волгоград нужно каждому хотя бы раз в жизни, путь на машине от Москвы относительно близкий. Учитывайте при планировании путешествия, что во вторую субботу сентября обычно празднуют день города. Обязательно рекомендуем посетить мемориальный комплекс на Мамаевом кургане с впечатляющей статуей «Родина-мать зовет!».
Регион для активного отдыха — Адыгея, отправляйтесь в станицу Даховскую. Осенью здесь можно заняться рафтингом, дельтапланеризмом, скалолазанием, каньонингом и трекингом. Отправляйтесь в каньон реки Белой за восхитительными видами со смотровых площадок. Альпийские луга, скалы, пещеры, водопады — постарайтесь посмотреть все красоты местной природы. Не забудьте попробовать адыгейский сыр, мед и травяные сборы.
Путешествие в Карачаево-Черкесскую Республику, а именно в горнолыжный курорт Архыз, даже не в сезон обещает быть насыщенным. Местность называют краем тысячи озер, самыми популярными считаются Софийские и Дуккинские с изумрудной гладью воды. Посетите древние византийские храмы, аланские захоронения или полюбуйтесь наскальной иконой Христа. Среди развлечений — рафтинг, поездки на джипах, парапланеризм, прогулки на лошадях, различные парки и экотропы.
Обзор лучших направлений для отдыха в сентябре
Собрали лучшие направления в одной таблице.
|Путешествие по России
|Остров Сахалин; Республика Алтай; Териберка, Мурманская область; Республика Карелия; Кавказские Минеральные Воды
|Путешествие за границу
|Остров Хайнань, Китай; Турция; Рио-де-Жанейро, Бразилия; СербияГоа, Индия
|Путешествие на море
|Сочи; Ейск; Владивосток; Евпатория, Республика Крым; Избербаш, Республика Дагестан
|Путешествие с детьми
|Кисловодск; Кабардинка, Краснодарский край; Новосибирск; Белокуриха, Алтайский край; Калининград
|Путешествие на машине
|Золотое кольцо России; Республика Башкортостан; Волгоград; Даховская, Адыгея; Архыз, Карачаево-Черкесская Республика
Советы, как сэкономить на отдыхе в сентябре
Отпуск в начале осени поможет сэкономить бюджет: жилье для туристов во многих городах становится дешевле. Впрочем, как и многие другие статьи расхода: цены на туры, экскурсии и развлечения в сентябре значительно снижаются. Вот еще несколько советов, которые помогут вам сэкономить на отдыхе:
- перелеты и проживание в будние дни зачастую дешевле, чем в выходные и праздничные;
- старайтесь планировать поездку заранее — авиакомпании часто проводят распродажи на билеты, а забронированное жилье не вырастет в цене к моменту отпуска;
- аренда апартаментов или дома обойдется дешевле, чем номер в гостинице;
- покупайте билеты на официальных сайтах авиакомпаний — через посредников перелет обойдется дороже;
- при бронировании жилья сайты-посредники, наоборот, могут помочь — сервис заморозит деньги, и арендодатель их не получит, пока вы не заселитесь;
- изучайте отзывы на разных сайтах абсолютно на все, так вы не попадетесь на обман арендодателя, организатора экскурсий или туров;
- возьмите домашнюю еду, когда отправитесь в путешествие на машине, так вы сможете немного сэкономить на придорожных кафе; аналогичная ситуация с экскурсиями — отправляясь на несколько часов в тур, прихватите что-нибудь для перекуса;
- в каждом городе есть достопримечательности, которые можно посетить бесплатно; можете сэкономить на экскурсии и отправиться изучать местность самостоятельно;
- чаще пользуйтесь общественным транспортом, скачайте карту местности, чтобы не заблудиться и вовремя найти нужную остановку;
- торгуйтесь на рынках — для подобных мест это абсолютно нормально, поэтому не бойтесь вести переговоры;
- ищите скидочные купоны и промокоды на отели, рестораны и посещение достопримечательностей, например их можно найти на туристических сайтах или у блогеров;
- запланируйте бюджет и заранее распределите примерные суммы по разным категориям, например питание, развлечения, сувениры, это поможет избежать лишних трат.
Вопросы и ответы
Ответим на несколько популярных вопросов.
Где теплее всего в сентябре в России?
Самое теплое море в сентябре — Каспийское в Республике Дагестан. Температура воды достигает +26 °C. Если говорить в целом о погоде в городе, тепло будет во Владикавказе, Кисловодске, Волгограде. Средняя температура в этих регионах — +28…+30 °C в сентябре.
В какие страны можно поехать отдыхать только с заграничным паспортом и без визы?
В 2024 году для безвизовых путешествий открыто более 100 стран. Популярные направления: Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Турция, Сербия, Черногория, Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Катар, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Куба, Ямайка, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Тунис, ЮАР.
Перед бронированием путешествия не забудьте проверить свой загранпаспорт. Некоторые государства требуют, чтобы документ был действующим как минимум еще шесть месяцев.
Свои требования могут предъявлять и авиакомпании — лучше уточнять все нюансы заранее. Для выезда с детьми из России могут понадобиться дополнительные документы, не забудьте узнать и про них. Также учитывайте допустимый срок пребывания в стране без визы.
Куда поехать отдыхать осенью без загранпаспорта?
Существует ряд зарубежных направлений, куда можно отправиться как по российскому паспорту, так и по заграничному. Таких стран немного, но они весьма популярны среди россиян. Это Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Важно: для поездки в Армению подойдет паспорт РФ только в том случае, если вы старше 14 лет и прилетели в страну на самолете.