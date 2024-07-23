Куда поехать отдыхать в октябре в 2024 году: 20 лучших направлений в России и за рубежом

Владивосток славится своими осенними турами, потому что осень здесь не «золотая», как в центральной части России, а «красная»! Чтобы увидеть это великолепие, можно подняться на сопку Роза ветров, Крестовую или Орлиное гнездо. Гор и смотровых площадок в окрестностях так много, что на одной из них точно не остановитесь. В Стеклянной бухте искупаться в октябре уже не получится, но погулять по популярному в интернете пляжу из стеклянных камешков можно в любое время года. Также восхититься природными творениями можно, проехав несколько часов от Владивостока к «Парку Драконов».