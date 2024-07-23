Куда поехать отдыхать в октябре в 2024 году: 20 лучших направлений в России и за рубежом

Осень — тот самый период, когда погода еще теплая, цены на путешествия становятся ниже, а туристов везде значительно меньше. Чтобы определиться, куда поехать отдыхать в октябре 2024 года, нужно решить, каким должно быть это приключение: расслабляющим, полезным или полным новых впечатлений. В Приморье вы увидите «красную» осень вместо традиционной «золотой». На Маврикии сможете поплавать с кашалотами в океане. А в Арабских Эмиратах — выиграть кругленькую сумму денег, поучаствовав в верблюжьих бегах.
Выходные и праздничные дни в октябре в 2024 году
На октябрь приходится восемь выходных. Никаких праздников не предвидится, поэтому отдохнуть можно только во время отпуска. Который, кстати, выгодно брать именно в этом месяце, так как зарплата начисляется отдельно от отпускных и будет рассчитываться исходя из целых 23 рабочих дней.
Напоминаем, что в такие месяцы каждый отработанный сотрудником день стоит дороже. Если при 20 рабочих буднях зарплата составляет 50 000 рублей, то каждый день вам будет стоить 2500 рублей. Когда 10 дней из них вы проведете в отпуске, сумма за отработанные дни будет равна 25 000 рублей.
Если же вы идете в такой же отпуск в октябре, то за счет максимального количества рабочих дней вы получите больше — 28 262 рубля.
Идеи, куда можно поехать в России
Неслучайно все больше россиян предпочитает отдыхать в собственной стране. Каждый регион — это фактически мини-государство со своими особенностями и традициями. Мало того что такая поездка всегда будет экономнее, чем выезд за границу, она точно пополнит багаж знаний о своей Родине и подарит удивительные впечатления.
Астрахань обещает своим гостям теплый октябрь: здесь холода бывают редко, и даже в январе вместо снега моросят дожди. Для начала можно посетить осетровую ферму и купить черную икру, которая будет стоить немного дешевле, чем в других городах. Обязательно загляните на рынок «Селенские исады» — здесь можно от души поесть местной копченой осетрины и белуги, которую дают на пробу продавцы. И, конечно, посетите Астраханский кремль и любой рыбный ресторан, который славится дарами реки Волги и Каспийского моря.
Новороссийск — душевный город, который понравится тем, кто не любит большого скопления людей. Здесь тоже тепло почти круглый год, поэтому можно отправиться на велопрогулку по окраинам города, подняться на гору Сахарная Голова, чтобы окинуть взором живописную бухту, сделать эффектные фотографии на фоне крейсера «Михаил Кутузов», который стоит в самом центре на набережной. И, конечно, нужно обязательно заехать на озеро Абрау, чтобы отведать местного вина и покататься на катамаране.
Владикавказ порадует не только теплым климатом, но и живописными горами, верхушки которых всегда заснежены. В первую очередь здесь нужно отведать знаменитые осетинские пироги в местных ресторанах. Затем прогуляться по единственной в России трамвайно-пешеходной улице, которая находится на проспекте Мира. Обязательно возьмите экскурсию в Национальный музей Алании, чтобы узнать, как древние народы варили пиво из барана. Сделайте красивые фотографии с видом на горы на набережной реки Терек. А потом отправляйтесь на многочисленные экскурсии в горы, чтобы увидеть знаменитый Даргавсский «Город мертвых» и печально известное Кармадонское ущелье.
В Красноярске первым делом нужно сесть на поезд до Дивногорска и прокатиться по живописному маршруту с золотыми октябрьскими пейзажами вдоль гор и реки Енисей. Потом отправляйтесь в национальный парк «Красноярские Столбы», который славится своими потрясающими видами. Подышите настоящим хвойным сибирским воздухом, гуляя в экопарке «Гремячая грива». Обязательно загляните на смотровую площадку к памятнику «Царь-рыба» и отведайте сибирскую кухню в любом местном ресторане.
Владивосток славится своими осенними турами, потому что осень здесь не «золотая», как в центральной части России, а «красная»! Чтобы увидеть это великолепие, можно подняться на сопку Роза ветров, Крестовую или Орлиное гнездо. Гор и смотровых площадок в окрестностях так много, что на одной из них точно не остановитесь. В Стеклянной бухте искупаться в октябре уже не получится, но погулять по популярному в интернете пляжу из стеклянных камешков можно в любое время года. Также восхититься природными творениями можно, проехав несколько часов от Владивостока к «Парку Драконов».
Идеи, куда можно поехать за границу
Мир по-прежнему открыт для русских путешественников, и если хочется экзотики и тепла, можно отправиться в более жаркие страны.
Популярным направлением у туристов в последние годы стала Южно-Африканская Республика (ЮАР). И неслучайно, ведь это относительно недорогая страна, полная удивительных мест. В национальном парке «Крюгер» можно увидеть многочисленных диких животных: слонов, гепардов, львов, бегемотов. В ресторанах местной кухни вы отведаете национальные блюда — глаз барана и древесных гусениц. Остановившись в Кейптауне, обязательно нужно посетить мыс Доброй Надежды, поплыть на остров морских котиков из Хаут Бей и погулять с пингвинами в Саймонстауне. Обязательно съездите на мыс Игольный, чтобы постоять в точке, где разделяются Атлантический и Индийский океаны. А по пути загляните на местные виноградники.
Египет — это не только пляжный курорт. Здесь можно увидеть уникальные природные «грибы» из песка в Белой пустыне и загадочный лунный пейзаж в Черной пустыне. Искупаться или заняться дайвингом в знаменитой Голубой дыре в Дахабе. Или отправиться в круиз по Нилу, прихватив с собой томик Агаты Кристи, написавшей об этом приключении детектив.
Южная Корея — еще одна страна, в которой все чаще встречаются русские туристы. Здесь будет жарко и влажно. Осень там особенно красивая и вдохновляющая: ее называют кленовой, поскольку листья этих деревьев становятся красными. Большинство природных мест здесь окрашивается также в этот цвет. Чтобы проникнуться атмосферой страны, начните путешествие с главного дворца Кенбоккун. Загляните на рыбный рынок Норянчжин в Сеуле, там можно представить, как жили люди в начале XX века. И главное — вы сможете увидеть, сколько необычных морских животных существует и в каком виде их можно есть. Проведите вечер, наблюдая красочные подсветки моста «Фонтан радуги». И обязательно найдите время съездить в национальные парки Пукхансан, Халласан и Сораксан, чтобы насладиться осенней природой Кореи.
Кыргызстан — очень гостеприимная недорогая страна, которая любит русских путешественников. Осенью здесь красиво, интересно и вкусно. Прокатитесь на лошадях в горах Тянь-Шань или ущелье Алтын-Арашан. Загадайте желание на священной горе Сулайман-Тоо. Сделайте красивые фотографии в ущелье с рыжими скалами Джеты-Огуз. И обязательно попробуйте в местных ресторанах национальную кухню: шишкебек (шашлык из бараньей печени), жаа бойрок (маринованный ягненок на пару) и пышные лепешки из тандыра.
В Рас-эль-Хайма в ОАЭ посетите верблюжьи бега — древнейшее развлечение местного населения. Прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире в горах Джебель Джаис. Возьмите в аренду каяк, чтобы проплыть среди мангровых зарослей. Или отправляйтесь на жемчужную ферму, там можно поплавать на лодке и самостоятельно добыть редкие перламутровые шарики.
Идеи, куда можно поехать на море
Так уж получилось, что в наших широтах нет моря, которое радовало бы теплыми волнами в октябре. Зато есть несколько стран, куда поездка ради водных развлечений получится весьма экономичной.
Вьетнам — одна из самых дешевых стран в мире, полная экзотики. Нячанг — идеальный курорт с пляжами, барами и водными развлечениями. Для более спокойного отдыха плывите на остров Фукуок. Там можно расслабиться и понежиться в море без лишнего шума и суеты. Муйне — местечко для гурманов, понравится любителям морепродуктов и неспешных прогулок. Для тех, кто не сидит на месте, подойдет Дананг. Здесь процветает серфинг, дайвинг, снорклинг и другие водные развлечения.
Несмотря на то что сезон на Маврикии заканчивается в сентябре, октябрь не столько дождливый, а скорее «освежающий» месяц. Главная фишка островов — здесь можно поплавать с горбатыми китами и кашалотами, которые как раз в этот период обитают поблизости. Любителям веселья можно провести каникулы на курортном острове Иль-о-Серф. А уединение можно найти среди живописных скал Понт Натюрель. Помимо пляжного отдыха, здесь много живописных маршрутов. Туристы могут полюбоваться на высокий водопад Шамарель, попробовать на прочность листья гигантских водяных лилий в Ботаническом саду Памплемус, увидеть с высоты гигантский подводный водопад и узнать, что это красивая оптическая иллюзия.
В Марокко большинство туристов за пляжным отдыхом отправляются в Агадир. А курорт Уалидия выбирают из любви к уединению и розовым фламинго, которые обитают в окрестностях. Любители прогулок предпочитают Касабланку. Там можно искупаться на городском пляже и увидеть достопримечательности. Туристы в Марокко обязательно находят время посетить местные рынки, чтобы купить знаменитые кожаные изделия — остроносые тапки, плетеные сумки и разноцветные куртки. А за 30 км от океана находится знаменитый голубой город Шавен, который до XX столетия был закрыт для посещения иностранцам.
Кипр давно стал нашим народным курортом из-за большого количества русскоязычных жителей. Поэтому здесь особенно комфортно тем, кто плохо справляется с иностранными языками. Самый популярный город-курорт Айя-Напа прославился активной ночной жизнью. Такой же популярный, но более «дневной» курорт — город Ларнака. Любители экскурсий предпочитают Пафос, где можно посетить купальню Афродиты и Царские гробницы. Для гурманов, предпочитающих приправить пляжный отдых бокалом вина, подойдет Лимассол. Там можно посетить завод Кео Алики, который занимается производством этого напитка.
Ну, а если душа просит моря, но не для купаний и развлечений, а просто для созерцания, отправляйтесь на Белое море. Тут открыты к посещению Соловецкие острова, куда можно за два часа доплыть на пароме из города Кемь. А если проехать на север до деревни Нильмогуба, вполне получится искупаться в море. Здесь находится дайвинг-центр, где погружения в воду возможны круглый год благодаря сухим гидрокостюмам. Везунчики встречали под водой белух. Еще севернее, возле Кандалакши, располагается загадочный каменный лабиринт «Вавилон». Проехав дальше по Кольскому полуострову вдоль берега, можно насладиться северными пейзажами и даже увидеть северное сияние.
Идеи, куда можно поехать с детьми
Чтобы не утомлять детей изматывающими перелетами в далекие страны, можно рассмотреть варианты интересного путешествия недалеко от центральной части России.
Лосиная ферма в Сумароковском заказнике идеальна для посещения именно в октябре. Дети смогут увидеть этих величественных животных во всей красе — с огромными ветвистыми рогами, которые они сбрасывают с ноября по январь. Помимо общения и фотографий с животными, дети смогут отведать лосиное молоко. А после заповедника можно заехать в Кострому, чтобы посетить музей русских сладостей и резиденцию Снегурочки.
В Рязани деток порадует Музей истории рязанского леденца, где, помимо экскурсии, можно посетить мастер-класс и самостоятельно разукрасить конфету, получив сертификат мастера. Кроме того, в городе находятся цирк и парк «Рюмина роща» с разнообразными детскими площадками и аттракционами. Ну и, конечно, нужно посетить знаменитый памятник «Грибы с глазами».
В Кирове можно не только угостить детей чаем из самовара с сушками и вареньем, но и отправиться в длительную прогулку по городу на поиски семи маленьких бронзовых кикимор (сказочные героини), которые прячутся в разных локациях. Понравится ребятам также музей истории шоколада и местное кафе с живыми кошками.
В Сириусе есть круглогодичные отели с бассейнами с подогревом. Некоторые из них находятся даже под открытым небом. И если дети не накупались летом, можно продлить их водные развлечения в октябре. Кроме того, можно сходить в поход по местным горам. А в центре Адлера, рядом с Сириусом, можно найти кафе, где живет семья гусей и активно общается с посетителями.
В Беларуси под Могилевом находится этнографический комплекс Буйничи, где проводят мастер-классы и рассказывают истории о том, как жил народ в былые времена. Здесь дети и взрослые могут попробовать себя в кузнечном или пекарском деле, корзиноплетении и освоить другие интересные навыки. В местной корчме можно отведать национальные блюда. В самом Могилеве посетите ратушу в то время, когда на балкон выходит робот-горнист, чтобы сыграть свою мелодию.
Обзор лучших направлений для отдыха в октябре
Даже при отсутствии отпуска можно выбрать локации на октябрьские выходные и успеть посетить сразу несколько мест за месяц. Если есть желание получить новые впечатления, чтобы зарядиться позитивом на всю осень, то вот самые яркие варианты.
|Поездки по России
|Отведать копченую осетрину в Астрахани
|Покататься по горному озеру в Абрау-Дюрсо
|Узнать историю «Города мертвых» во Владикавказе
|Прокатиться на поезде вдоль Енисея из Красноярска
|Увидеть «красную» осень во Владивостоке
|Туры за границу
|Побывать на двух океанах одновременно в ЮАР
|Отправиться в круиз по Нилу в Египте
|Попробовать на вкус странных морских животных в Южной Корее
|Загадать желание на священной горе в Кыргызстане
|Выиграть ставку на верблюжьих бегах в ОАЭ
|Отдых на море
|Расслабиться на пляжных курортах Вьетнама
|Поплавать с китами на Маврикии
|Купить эксклюзивные кожаные изделия в Марокко
|Отведать местного вина на Кипре
|Ощутить стихию севера на Белом море
|Туризм с детьми
|Попробовать лосиное молоко под Костромой
|Изготовить свою собственную конфету в Рязани
|Найти всех кикимор в Кирове
|Отправиться в горный поход в Сириусе
|Научиться печь и ткать в Могилеве
Советы, как сэкономить на отдыхе в октябре
Как правило, именно бюджет считается ключевым фактором при выборе места для будущего путешествия. Для туризма по нашей стране осенняя поездка — уже хороший вариант сэкономить, поскольку это межсезонье, цены везде снижаются. Рассмотрим, какие еще лайфхаки появились для сохранения средств.
1. Сравните стоимость тура и самостоятельной поездки. Если раньше для туроператоров цены у некоторых авиакомпаний и отелей были занижены, то теперь бонусных и лояльных условий становится все меньше. Сейчас, если сравнить стоимость тура и самостоятельного бронирования авиабилетов, отеля и трансфера, разница не всегда выходит в пользу турагента. Проверьте возможные варианты на сайтах-агрегаторах, прежде чем определяться, каким способом отправиться в путешествие.
2. Выбор транспорта. Поскольку транспортная доступность активно развивается, не всегда очевидный вариант будет правильным. Сравнивайте время и стоимость между поездом и самолетом, «Икарусом» и небольшим маршрутным автобусом. Например, полететь самолетом в Санкт-Петербург из Москвы в некоторые даты будет дешевле и быстрее, чем поехать «Сапсаном».
3. Питание с собой. Это правило, которым часто пренебрегают на отдыхе, чтобы не тратить время. Тем не менее средства, которые «проедаются», обычно самые крупные в бюджете. Если нет возможности взять тариф «все включено», посещайте местные продуктовые магазины для закупки перекусов и обедов.
4. Активные туры. Эконом-вариант для тех, кто очень хочет куда-то отправиться, а средств совсем мало, — выбор тура, на организацию которого расходуется минимум средств. Это сплавы по реке, горные и лесные походы, а также всевозможные волонтерские программы.
5. Сувенирные магазины лучше обходить стороной. Обычно это самые бесполезные покупки, которые потом годами собирают пыль в доме на верхних полках шкафов. Но если все же важно привезти местную безделушку, обратите внимание не на торговые точки в туристических зонах, а на обычные городские супермаркеты, торговые центры и книжные магазины. В них можно найти и дешевые магниты, и различную продукцию местного производства.
Вопросы и ответы
Что еще полезно знать при планировании отдыха в октябре 2024 года, если место выбрано, бюджет установлен, но есть сомнения? Разбираемся с популярными вопросами.
С какого возраста лучше путешествовать с ребенком?
Согласно закону РФ, ребенок может самостоятельно передвигаться на общественном транспорте с 14-летнего возраста. До этого момента дети должны путешествовать только в сопровождении взрослого. Ограничений на срок, когда подобные перемещения можно начинать, нет. Но существуют многочисленные медицинские советы, согласно которым в слишком раннем возрасте детей не рекомендуют подвергать поездкам из-за лишней тряски, воздействия бактериальной среды и других видов стресса. Это может повлиять на неокрепший организм малыша. По советам докторов медицинских наук, FAAP Клер Маккарти и Дженнифер Шу в издании Healthy Children, начинать перелеты лучше с ребенком, которому уже есть 2—3 месяца.
На каких курортах можно купаться в море в октябре?
В России таких курортов нет. И хотя в последние несколько лет наблюдается значительное повышение средней температуры воздуха в Северном полушарии планеты в октябре, холодные атлантические ветры не дают воде достаточно прогреваться. Поэтому для курортного отдыха необходимо рассматривать страны экваториальной зоны. Вода достигает +27 °C в это время в ОАЭ, Египте, Турции, Израиле, Греции. Около +25 °C температура воды на Ямайке, в Мексике и других экваториальных странах. Лучше всего море в октябре будет прогрето в Индонезии, Вьетнаме, Индии, на Филиппинах, в Таиланде, Камбодже — до +28 °C.
В каких странах теплее всего в октябре?
Это страны Ближнего Востока:
- Турция;
- Египет;
- ОАЭ;
- Кипр.
Государства Центральной Америки:
- Доминиканская Республика;
- Коста-Рика;
- Куба.
Самое теплое море в октябре будет в Южной Африке, Австралии и Азиатском регионе. Речь идет об Индонезии, Китае, Таиланде.
Автор: Надежда Корнеева