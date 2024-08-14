Куда поехать из Санкт-Петербурга на 1 день в 2024 году: 7 лучших маршрутов

Отсутствие полноценного отпуска не должно сказываться на отдыхе. Подобрали 7 интересных маршрутов, куда поехать из Санкт-Петербурга на 1 день в 2024 году. Сменить городские пейзажи на природные легко: для этого не нужно брать недельные отгулы, достаточно выбрать удобный день и отправиться в одну из представленных локаций.
Идеи однодневных поездок по Ленинградской области
Выбрали два основных маршрута для однодневного отдыха в Ленинградской области. Ниже рассказываем, как добраться и в какую сумму обойдется поездка.
1. Выборг
Единственный российский город, в котором сохранилась архитектура средневековой Европы. Выборг был основан в 1293 году и сперва принадлежал шведам, а затем финнам. Здесь можно прогуляться по мощенным булыжником улицам, посмотреть на колоритные дома и замки, а также попробовать крендели с корицей и глёгг.
Начните однодневный маршрут с Красной площади. Согласно легенде, в Средневековье на этом месте кристально чистый источник вдруг стал красным. Это произошло после казни сторонников шведского короля Сигизмунда. Сейчас же здесь располагается памятник В. И. Ленину, а рядом ухоженный парк, названный в честь вождя пролетариата.
Прогуляйтесь по зеленым аллеям и загляните в библиотеку Алвара Аалто, которая была создана 7 ноября 1944 года и названа в честь всемирно известного архитектора, спроектировавшего здание.
В другой части города предлагаем посетить Выборгский замок, одну из главных достопримечательностей Выборга. Замок существует с 1293 года, внутри можно познакомиться с интересными выставками и экспозициями.
Еще рекомендуем к посещению следующие места:
1. Часовая башня — построена в XVI веке, можно запечатлеть панорамный вид на город.
2. «Парк Монрепо» — огромный музей-заповедник, где открывается вид на гранитные скалы и Финский залив.
3. Рыночная площадь — здесь вы найдете различные исторические здания, такие как городская ратуша и дом купца Буттенгоффа.
4. Военный музей Карельского перешейка — возможность прикоснуться к истории военных конфликтов СССР и Финляндии в прямом смысле слова. Экспонаты можно потрогать, а форму примерить.
5. Костел Святого Гиацинта — одно из самых необычных зданий Выборга. Костел работает как музей, здесь можно узнать историю храма и Выборга в целом.
Как добраться самому
Выборг находится примерно в 130 км от Санкт-Петербурга. Ниже рассказываем, как самостоятельно добраться из Северной столицы. Цены действительны на момент публикации статьи.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Электричка с Финляндского вокзала
|От 2 ч 11 мин
|От 346 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Финляндского вокзала
|От 1 ч 2 мин
|От 409 руб. в одну сторону
|Автобус с автовокзала
|От 1 ч 50 мин
|От 400 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг
|От 1 ч 40 мин
|Индивидуально (затраты на бензин/аренду)
Цены туров и экскурсий
Существует множество предложений однодневных туров из Санкт-Петербурга в Выборг, их стоимость начинается от 1990 рублей на одного человека. Обычно это групповая экскурсия на автобусе, количество мест может доходить до 50. Маршрут и длительность зависит от выбранного тура, в стоимость входит проезд туда и обратно, а также экскурсионная программа. Входные билеты, питание оплачиваются отдельно.
Отправиться в тур можно и на машине в составе маленькой группы, но учитывайте, что стоимость такой услуги в разы выше — в среднем 7000—8000 рублей. Вы можете заказать экскурсию в самом Выборге — цены начинаются от 1000 рублей.
2. Гатчина
Еще один интересный вариант для однодневной поездки. Статус города Гатчина получила благодаря Павлу I в 1796 году. Здесь вы сможете посетить роскошные дворцы и прогуляться по бывшим царским угодьям.
Первое, на что стоит взглянуть, — Гатчинский дворец. Перестраивался дважды, с 1918 года работал как музей, а в Великую Отечественную войну попал под оккупацию гитлеровских войск. Сначала дворец не хотели восстанавливать, сохранившиеся ценности передали в другие музеи, но в 1976 году началась реставрация, и в некоторых залах она продолжается до сих пор. Попасть можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы.
За живописными видами и историческими объектами отправляйтесь в Дворцовый парк. Он существенно отличается от Летнего сада в самом Санкт-Петербурге: здесь нет прямых геометричных дорожек, ландшафт приближен к естественному. Загляните на дворцовую ферму и познакомьтесь с ее обитателями.
Ниже приводим еще несколько локаций для ознакомления:
1. Приоратский дворец — создан специально для Мальтийского ордена, никогда не был царской резиденцией.
2. Павловский собор — открыт в 1852 году, с тех пор внешний облик практически не изменился.
3. Площадь Коннетабль и одноименный обелиск — место пересечения главных улиц Гатчины.
4. Музей истории города — здесь представлены экспозиции разных исторических периодов Гатчины.
5. Кирха Святого Николая — здесь проходят бесплатные органные концерты.
Как добраться
Гатчина находится в 40 км от Санкт-Петербурга. Ниже собрали в таблицу, на чем и за сколько сможете добраться в область. Стоимость актуальна на момент публикации материала.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Электричка с Балтийского вокзала
|От 47 мин
|От 114 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Балтийского вокзала
|От 32 мин
|От 324 руб. в одну сторону
|Автобус со станции метро «Московская» (К-18, К-18А, К-100, 431)
|От 40 мин
|От 115 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг
|От 57 мин
|Индивидуально (затраты на бензин/аренду)
Цены туров и экскурсий
Стоимость автобусных экскурсионных туров из Санкт-Петербурга в Гатчину начинается от 2500 рублей с человека. В группе может быть до 50 человек. Обычно экскурсия длится 5—6 часов. В мини-группе на машине стоимость в среднем 4000 рублей. Экскурсии по достопримечательностям Гатчины без трансфера из Северной столицы и обратно можно приобрести от 1000 рублей.
Идеи поездок на 1 день из Санкт-Петербурга в другие регионы
Одного дня достаточно, чтобы познакомиться с интересными достопримечательностями соседних регионов. Рассказываем про некоторые из них.
1. Парк «Рускеала» (Карелия)
Горный парк «Рускеала» в одноименном поселке Карелии станет отличным местом для однодневной поездки. Здесь вы увидите живописные озера, невероятные виды мраморного каньона, водопады, штольни и многочисленные экотропы.
Заповедная зона располагается на месте бывшей каменоломни, которая уже более 25 лет входит в список культурно-исторического наследия России. Наверняка вы видели рускеальский мрамор, потому что им украшены многие достопримечательности Санкт-Петербурга, например стены Исаакиевского собора или облицовка станций метро «Приморская» и «Ладожская».
Можно приехать как в составе группы, так и самостоятельно. Парк предлагает различные экскурсии и развлечения, среди которых водные и конные прогулки, дайвинг, прыжки с веревкой, поездки на квадроциклах.
Рассказываем, что в парке нужно увидеть обязательно:
1. Мраморный карьер — основная тропа парка проложена по краю карьера, есть ограждения, но не стоит забывать об осторожности.
2. Белая гора — здесь можно полюбоваться пирамидами из камней.
3. Подземное озеро — посмотрите на карьер изнутри, там вас ждет атмосферная экскурсия по местам горнодобытчиков.
4. Итальянский карьер — место для красивых фотографий на фоне среза горной породы.
Рекомендуем арендовать лодку, потому что так открываются виды на пещеры, которые незаметны сверху. За пределами локации отправляйтесь посмотреть на рускеальские водопады — комплекс из четырех равнинных водопадов в нескольких километрах от парка, именно тут снимали советский фильм «А зори здесь тихие».
Как добраться
Прямого автобуса или поезда до горного парка из Санкт-Петербурга нет. Вам нужно добраться до Сортавалы (город расположен в 30 км от поселка Рускеала) и сесть на автобус или ретропоезд. Для вашего удобства собрали все необходимые данные в таблицу. Стоимость актуальна на момент публикации статьи.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Поезд с Ладожского/Финляндского вокзала до Сортавалы
|От 5 ч 7 мин
|От 1140 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Финляндского вокзала до Сортавалы
|От 4 ч 5 мин
|От 1017 руб. в одну сторону
|Автобус с автовокзала «Северный» в Мурино до Сортавалы
|От 5 ч 10 мин
|От 1200 руб. в одну сторону
|Автобус из Сортавалы в Рускеалу
|От 40 мин
|От 210 руб. в одну сторону
|«Рускеальский экспресс» из Сортавалы в Рускеалу
|От 1 ч 15 мин
|От 699 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг
|От 4 ч
|Индивидуально (затраты на бензин/аренду)
Цены туров и экскурсий
Автобусный тур из Санкт-Петербурга в горный парк обойдется в сумму от 2200 рублей в большой группе и от 4900 рублей в маленькой. Входные билеты и дополнительные услуги обычно не входят в стоимость. Цены на экскурсии по Рускеале без трансфера из Северной столицы и обратно начинаются от 800 рублей.
2. Остров Кижи (Карелия)
Остров Кижи — это уникальное место на Онежском озере, где расположены древние деревянные церкви. Цена входного билета на остров начинается от 900 рублей. В него входит осмотр основной экспозиции, в том числе Покровской церкви и одного из крестьянских домов. В комплексный билет за 1600 рублей входит еще несколько объектов: церковь Преображения Господня, часовня Архангела Михаила, дом Сергеева, дом Щепина, дом Яковлева, дом Бутина, дом Беляева, водяная мельница.
Билет считается обязательным, поэтому просто так погулять не получится. Приобрести его можно в кассе на месте или на сайте музея. В стоимость входит пешая экскурсия в составе группы до 30 человек.
Все дополнительные услуги, например экскурсии, тематические программы, прогулки, посещение объектов, оплачиваются дополнительно сверх входного билета. Рекомендуем ознакомиться со следующими достопримечательностями:
1. Церковь Преображения Господня — самый совершенный деревянный храм России с точки зрения архитектуры.
2. Колокольня — здесь можно посмотреть на старинные колокола звонницы Кижского погоста.
3. Заонежская деревня — главной достопримечательностью считаются крестьянские дома, напоминающие дворцы и резные терема из сказок, в них восстановлены интерьеры конца XIX — начала XX века.
Побывавшие на острове туристы говорят про необыкновенную атмосферу, ради которой хочется возвращаться вновь и вновь. Специально для таких людей на острове Кижи есть многообразие программ и экскурсий для более глубокого погружения в историю места.
Как добраться
На любом виде транспорта вы сможете добраться из Санкт-Петербурга только в Петрозаводск. Оттуда до острова придется добираться по Онежскому озеру. Стоимость актуальна на момент публикации статьи.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Поезд с Ладожского вокзала до Петрозаводска
|От 6 ч 30 мин
|От 1795 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Ладожского вокзала до Петрозаводска
|От 4 ч 59 мин
|От 1351 руб. в одну сторону
|Автобус с автовокзала на Обводном канале до Петрозаводска
|От 7 ч 15 мин
|От 1300 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг до Петрозаводска
|От 5 ч 27 мин
|Индивидуально (затраты на бензин/аренду)
|Составной маршрут РЖД: поезд до Петрозаводска + комета/теплоход до острова Кижи и обратно
|От 1 ч 15 мин
|От 4800 руб. в обе стороны
|Катер из Петрозаводска до острова Кижи и обратно
|От 1 ч 20 мин
|В среднем 5000 руб. в обе стороны
Цены туров и экскурсий
Попасть на остров можно по входному билету, в стоимость которого входит обзорная экскурсия в группе до 30 человек. Все остальное оплачивается отдельно.
Если вы планируете путешествие организованной группой, на сайте музея-заповедника есть отдельный прайс-лист на некоторые услуги и выгодные предложения. Собрали основную информацию в таблицу. Стоимость действительна до сентября текущего года.
|Вид услуги
|Стоимость
|Входной билет на остров базовый/комплексный
|900/1600 руб.
|Индивидуальная экскурсия до 9 человек
|7000 руб.
|Посещение объектов показа
|От 100 до 600 руб.
|От 300 руб.
|Водная прогулка
|700 руб.
|Велоэкскурсия
|От 400 руб.
Отправиться на остров Кижи в составе экскурсионного тура можно прямиком из Санкт-Петербурга, в среднем стоимость начинается от 10 000 рублей. Кроме того, из Северной столицы ходят теплоходы — на круизном судне можно добраться до Кижей, Валаама и других колоритных мест Карелии.
3. Валаам
Для духовного отдыха и уединения можно отправиться на Валаам. Это не один остров, как многие считают, а архипелаг из 50 островов. Сюда приезжают верующие и люди, совсем не причастные к религии за необыкновенной красотой природы.
Посетите Валаамский мужской монастырь, известный с XII века. Прогуляйтесь по живописным местам и насладитесь тишиной и умиротворением. На архипелаге нет ничего из привычных туристам развлечений, поэтому такой досуг придется по душе не всем.
Рекомендуем взять экскурсию, если ваша цель — узнать как можно больше информации об архипелаге. Вот несколько мест, куда вы можете отправиться:
1. Спасо-Преображенский монастырь — отсюда началась история Валаама.
2. Певческий павильон в Центральной усадьбе — в летнее время послушайте хор Валаамского монастыря.
3. Часовня Ксении Петербургской — здесь вы оцените завораживающий вид на Монастырскую бухту.
4. Остров Скитский — подойдет любителям нелюдных мест, остров скрыт от стандартных экскурсий.
5. Смотровая площадка на горе Елеон — запечатлейте картинный вид на Ладожское озеро.
Как добраться
Выбрали два способа добраться на Валаам из Санкт-Петербурга: через Приозерск и Сортавалу. От этих двух точек на архипелаг придется добираться на метеоре. Время в пути и стоимость указана в таблице. Данные действительны на момент публикации статьи.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Электричка с Финляндского вокзала до Приозерска
|От 2 ч 40 мин
|От 426 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Финляндского вокзала до Приозерска
|От 1 ч 59 мин
|От 503 руб. в одну сторону
|Автобус от станции метро «Парнас» / с автовокзала «Северный» в Мурино до Приозерска
|От 2 ч 15 мин / от 2 ч 35 мин
|От 400/510 руб. в одну сторону
|Поезд с Ладожского/Финляндского вокзала до Сортавалы
|От 5 ч 7 мин
|От 1140 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Финляндского вокзала до Сортавалы
|От 4 ч 5 мин
|От 1017 руб. в одну сторону
|Автобус с автовокзала «Северный» в Мурино до Сортавалы
|От 5 ч 10 мин
|От 1200 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг до Приозерска/Сортавалы
|От 2 ч 30 мин / от 3 ч 30 мин
|Индивидуально (затраты на бензин / аренду)
|Метеор из Приозерска/Сортавалы до Валаама
|От 1 ч 15 мин / от 50 мин
|От 2800/2100 руб. в одну сторону
Цены туров и экскурсий
Паломническая служба Валаамского монастыря предлагает однодневные туры и экскурсии из Санкт-Петербурга, Приозерска и Сортавалы. Собрали важную информацию в таблицу, цены действительны на момент публикации материала.
|Откуда
|Стоимость
|Что входит
|Из Санкт-Петербурга от станции метро «Озерки»
|От 8100 руб.
|Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно, метеор, 2 экскурсии, обед
|Из Приозерска
|От 6300 руб.
|Метеор, 2 экскурсии, обед
|Из Сортавалы
|От 5500 руб.
|Метеор, 2 экскурсии, обед
4. Великий Новгород
Это старейший город России, колыбель русской демократии, средневековый центр торговли и ремесел. Великий Новгород богат на уникальные памятники древнерусской архитектуры, вошедшие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, Новгородский кремль — самое старое сооружение такого типа в России.
К просмотру также рекомендуем:
1. Памятник «Тысячелетие России» — открыт в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов и Рюрика на княжение.
2. Ярославово дворище — здесь расположены семь храмов, где проводились важные государственные мероприятия. С 1992 года объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
3. Музей «Витославлицы» — здесь вы можете посмотреть подлинные шедевры деревянного зодчества.
4. Свято-Юрьев мужской монастырь — один из древнейших православных монастырей России, появившийся в 1119 году.
5. Кремлевский пляж — прогуляйтесь по Софийской набережной, полюбуйтесь на реку Волхов и, если позволяет погода, искупайтесь и позагорайте.
Как добраться
Великий Новгород находится в 193 км от Санкт-Петербурга. Добраться можно на автобусе, электричке или машине. Цены в таблице актуальны на момент публикации статьи.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Электричка с Витебского вокзала
|От 4 ч 1 мин
|От 519 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Московского вокзала
|От 2 ч 5 мин
|От 678 руб. в одну сторону
|Автобус с автовокзала на Обводном канале
|От 2 ч 44 мин
|От 400 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг
|От 2 ч 48 мин
|Индивидуально (затраты на бензин/аренду)
Цены туров и экскурсий
Стоимость автобусных туров из Санкт-Петербурга в Великий Новгород начинается от 1990 рублей в составе группы до 50 человек, с меньшим количеством участников — от 3500 рублей. Экскурсии по городу пешком можно найти от 450 рублей, на катере — от 800 рублей.
5. Псков
Старейший российский город, основанный в 903 году. До XVIII века считался важнейшим торговым центром. Систему обороны Пскова до сих пор называют уникальной, потому что город окружали пять рядов крепостных стен, что делало его почти неуязвимым для врагов.
Здесь сохранились выдающиеся памятники древнерусского зодчества, среди них — Свято-Троицкий кафедральный собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь и Поганкины палаты. Кроме того, в городе есть древние церкви, признанные культурным наследием России.
Рекомендуем к посещению:
1. Гремячая башня — 29-метровая в высоту часть оборонительных сооружений XVI века, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. С башни можно полюбоваться рекой Псковой и Финским парком.
2. Набережные рек Великой и Псковы — летом отсюда отправляются различные теплоходы и судна на прогулки по реке и Псковскому озеру.
3. Главная набережная реки Великой — здесь можно найти популярную надпись «Россия начинается здесь».
Как добраться
Псков находится в 293 км от Санкт-Петербурга. Добраться можно на разных видах транспорта, основную информацию собрали в таблице. Стоимость актуальна на момент публикации материала.
|Вид транспорта
|Время в пути
|Стоимость
|Поезд с Ладожского вокзала
|От 4 ч 26 мин
|От 1330 руб. в одну сторону
|Экспресс («Ласточка») с Балтийского вокзала
|От 3 ч 32 мин
|От 691 руб. в одну сторону
|Автобус с автовокзала на Обводном канале
|От 4 ч 24 мин
|От 850 руб. в одну сторону
|Личный автомобиль / каршеринг
|От 3 ч 44 мин
|Индивидуально (затраты на бензин/аренду)
Цены туров и экскурсий
Стоимость туров из Санкт-Петербурга начинается от 2000 рублей в составе сборных групп. Экскурсию по городу можно приобрести от 600 рублей.
Советы, как организовать однодневную поездку на выходные
Рассказываем, что учесть при выборе направления, какие вещи взять с собой и как сэкономить на поездке.
1. Планирование. Заранее изучите удобный для вас маршрут, например расписание транспорта, необходимые пересадки, время работы достопримечательностей, стоимость дополнительных услуг.
Учтите возможные задержки, санитарные дни в музеях, реконструкции, просушки садов, чтобы в день прибытия для вас это не стало сюрпризом. Отметьте на карте интересующие места, так вам будет проще ориентироваться на местности.
2. Прогноз погоды. За несколько километров от города погода может резко отличаться. И даже те же температурные показатели порой ощущаются совсем по-другому. Возможно, во время экскурсии погреться будет негде, поэтому возьмите теплые вещи с собой, особенно если предстоит водная прогулка или переправа на остров.
3. Одежда. Выберите одежду, которая будет уместна. Удобная обувь пригодится при длительных пеших прогулках, а закрытая одежда, платок и юбка понадобятся женщинам для посещения храмов.
4. Телефон. Скачайте карту региона, куда вы собираетесь, чтобы она работала без интернета. Перебоев со связью может и не быть, зато аккумулятор будет разряжаться медленнее. Возьмите заряженное портативное устройство. Сохраните все необходимые контакты заранее (туроператора, экскурсовода и других людей), которые вам могут понадобиться в путешествии.
5. Цены. Внимательно изучите льготы, так как, возможно, вам удастся приобрести билет со скидкой. Советуем учитывать день недели, иногда взять экскурсию в воскресенье выгоднее, чем в субботу.
6. Проживание. Спланируйте ночлег заранее, если не хотите ехать на один день. Узнайте цены и доступные варианты в этом регионе. В периоды праздников, фестивалей и других крупных мероприятий номеров в ближайших отелях может не быть, особенно в малонаселенных пунктах.
7. Деньги. Лучше при себе иметь наличные деньги, особенно при выездах на острова.
8. Мероприятия. Следите за афишей, так вы сможете совместить поездку в другой город и интересное событие.
9. Мошенники. Внимательно изучите сайт, на котором собираетесь купить тур, почитайте отзывы на сторонних ресурсах, прежде чем совершить оплату. Лучше это делать на официальных сервисах.
10. Отзывы туристов. Изучите рекомендации и готовые маршруты других путешественников, если планируете самостоятельную поездку. Таким образом вы сможете не ошибиться при выборе локаций.
Обзор лучших маршрутов для поездки из Санкт-Петербурга на 1 день
Для каждого путешественника найдется место по душе, а главное — в транспортной доступности от Санкт-Петербурга.
В таблице подводим итоги и кратко приводим все перечисленные направления, время в дороге и примерную стоимость туров и экскурсий.
|Направление
|Время в дороге на ж/д транспорте
|Время в дороге на автобусе
|Время в дороге на машине
|Стоимость туров
|Стоимость экскурсий
|Выборг
|От 1 ч 2 мин
|От 1 ч 50 мин
|От 1 ч 40 мин
|От 1990 руб.
|От 1000 руб.
|Гатчина
|От 32 мин
|От 40 мин
|От 57 мин
|От 2500 руб.
|От 1000 руб.
|Парк «Рускеала»
|От 5 ч 20 мин
|От 5 ч 50 мин
|От 4 ч
|От 2200 руб.
|От 800 руб.
|Остров Кижи
|От 4 ч 59 мин + комета/теплоход/катер от 1 ч 15 мин
|От 7 ч 15 мин + комета/теплоход/катер от 1 ч 15 мин
|От 5 ч 27 мин + комета/теплоход/катер от 1 ч 15 мин
|В среднем от 10 000 руб.
|Входной билет от 900 руб. В него входит экскурсия, дополнительные — от 100 руб.
|Валаам
|От 1 ч 59 мин + метеор от 50 мин
|От 2 ч 15 мин + метеор от 50 мин
|От 2 ч 30 мин + метеор от 50 мин
|От 8100 руб.
|От 5500 руб.
|Великий Новгород
|От 2 ч 5 мин
|От 2 ч 44 мин
|От 2 ч 48 мин
|От 1990 руб.
|От 450 руб.
|Псков
|От 3 ч 32 мин
|От 4 ч 24 мин
|От 3 ч 44 мин
|От 2000 руб.
|От 600 руб.