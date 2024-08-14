Куда поехать из Санкт-Петербурга на 1 день в 2024 году: 7 лучших маршрутов

Первое, на что стоит взглянуть, — Гатчинский дворец. Перестраивался дважды, с 1918 года работал как музей, а в Великую Отечественную войну попал под оккупацию гитлеровских войск. Сначала дворец не хотели восстанавливать, сохранившиеся ценности передали в другие музеи, но в 1976 году началась реставрация, и в некоторых залах она продолжается до сих пор. Попасть можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы.