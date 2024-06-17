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Популярные зарубежные страны для отдыха: куда поедут россияне в июле

Список популярных зарубежных стран для отдыха в 2024 году. Рассказываем, какие страны входят в список самых популярных направлений у россиян и куда стоит поехать на море или экскурсии этим летом.

Девушка в шляпе забронировала отель в одном из зарубежных стран.
Источник: Freepik

Число бронирований на июль 2024 года увеличилось на 72%.

В этом сезоне доля резерваций туров за рубеж выросла до 12%, согласно информации издания «Газета.Ru». Наиболее популярными у российских туристов оказались страны СНГ — они занимают 46% от всего объема бронирований. Россияне в июле отправятся в Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Казахстан и Киргизию. Абхазия также заметно увеличила свою долю в общем объеме бронирований до 20%.

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Однако показатель стран Евросоюза значительно снизился по сравнению с прошлым годом до 14%. Несмотря на это, в Грецию и Германию спрос, наоборот, увеличился.

Процент бронирований стран Ближнего Востока тоже снизилась до 10%. А показатель стран Азии, напротив, вырос до 9%.

В рейтинг самых популярных направлений на июль 2024 года вошли: Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд, Армения, Франция.

Автор: Елизавета Чеботарева