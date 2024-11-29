Куда поехать туристам зимой: топ-5 городов России для путешествий

Кремль в Йошкар-Оле тоже есть, но его историческая версия не сохранилась — туристам показывают Царевококшайский кремль, отстроенный уже в XXI века. Тем не менее, если раньше вы не бывали в кремлях, сходить туда стоит. А еще не забудьте побывать у скульптуры «Йошкин кот» и сфотографироваться с ней!