Куда поехать туристам зимой: топ-5 городов России для путешествий

Махачкала
Куда поехать в России, чтобы погулять у моря зимой? Например, в Махачкалу. Столица Республики Дагестан находится на берегу Каспия. Благодаря своему южному расположению, даже зимой там положительная температура. В теплые дни может быть +5 и даже +10 градусов по Цельсию. Вроде бы на календаре зима, а погода стоит как осенью.
Что посмотреть. В Махачкале есть Родопский бульвар, растянувшийся вдоль кромки моря. Это аллея длиной около двух километров со скульптурами, фонтанами и разнообразной растительностью.
Любителям водоемов также понравится озеро Ак-Гель. Оно находится в черте города, а на его берегу расположен парк с приятными прогулочными зонами и аттракционами.
Колорит Дагестана можно почувствовать в Центре этнической культуры. Его фасад оформлен панелями, которые складываются в традиционный узор национального дагестанского ковра. Внутри можно увидеть изделия местных ремесленников — керамические изделия, вышитый текстиль, украшения и так далее. Здесь легко проникнуться местной культурой, а еще можно купить необычные сувениры.
Подавляющее большинство населения Дагестана исповедуют ислам, поэтому здесь есть много красивых мечетей. Самая заметная из них — Джума-мечеть. Это третья по величине мечеть в России, она вмещает до 15 тысяч человек. Своды мечети украшены яркими росписями, на полу лежит узорчатый ковер, на стенах можно найти искусную резьбу, а с потолка свисают огромные, красивейшие люстры.
Махачкала — это не только море, но еще и горы. На склоне одной из них — Тарки-Тау — расположена смотровая площадка, с которой можно полюбоваться видами города.
Как добраться. В Махачкалу можно прилететь из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени, Уфы, Казани и так далее. На вокзал приходят поезда из Москвы, Петербурга и Тюмени.
Тобольск
Погода. Тобольск расположен в Тюменской области, которая географически относится к Сибири. Зимы здесь настоящие — снежные и холодные, но лютых морозов обычно нет. В среднем, температура зимой в пределах −10…-20 градусов.
Что посмотреть. Тобольск — город небольшой, в нем живет всего сто тысяч человек. Но значение этого населенного пункта сложно переоценить. Именно Тобольск был опорным пунктом при освоении Сибири и первым из сибирских населенных пунктов получил статус города.
Архитектурная доминанта Тобольска — его белокаменный кремль, который находится на возвышенности и зимой эффектно венчает заснеженный город. На территории кремля есть башни, крепкие крепостные стены, несколько прекрасных старинных храмов, колокольня и семинария.
Рядом с кремлем на Троицком мысу находится здание Рентереи или Казенной палаты, имеющее черты средневековой архитектуры, а также другие исторические постройки. Попасть на Троицкий мыс можно по Прямскому взвозу — деревянной лестнице из 198 ступеней.
Тобольск — важный православный паломнический центр, но здесь представлены и храмы других конфессий. Например, в Тобольске есть польский костел начала XX века и мечеть конца XIX века.
Любителям искусства стоит посетить художественный музей, где собрана большая коллекция полотен разных авторов. Оздоровительный туризм в Тобольске тоже представлен — в окрестностях города есть несколько комплексов с термальными источниками, где можно приятно и полезно провести время.
Как добраться. Через Тобольск проходит крупная железнодорожная ветка, поэтому из большого числа крупных городов России сюда можно приехать на поезде. А еще в Тобольск летают самолеты. В местном аэропорте приземляются борты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Омска, Уфы и других городов.
Йошкар-Ола
Погода. Столица Республики Марий Эл Йошкар-Ола находится в центральной России в 770 километрах от Москвы и 150 километрах от Казани. Средняя зимняя температура здесь около −10 градусов.
Что посмотреть. Йошкар-Ола — яркий, будто расписной город. Одно из самых красивых мест здесь — Патриаршая площадь, буквально усеянная достопримечательностями. Здесь стоит комплекс «12 апостолов». Его построили, вдохновляясь Шереметевским замком (он находится на берегу Волги в поселке Юрино — это тоже в Марий Эл).
Особенность комплекса — необычные часы. Несколько раз в день из небольших ворот в них появляется Иисус Христос на ослике, а 12 апостолов начинают двигаться. Действие длится восемь минут и увидеть его можно только в Йошкар-Оле — аналогов таким часам нет.
Также на площади находится замок с кукольным театром внутри и фонтан с огромной ладьей в виде утки и скульптурами святых благоверных князей Петра и Февронии. С Патриаршей связано еще одно известное место города — сюда выходит Набережная Брюгге. Ее вид напоминает прибрежные улочки Амстердама или Копенгагена. В раскрашенных в разные оттенки европейских домиках расположились разные министерства и ведомства республики.
С Набережной Брюгге легко дойти пешком до площади Пресвятой Девы Марии, которую также называют площадью Республики. Там можно увидеть копию Спасской башни Московского Кремля (тут ее называют Благовещенской), собор в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии, напоминающий Собор Василия Блаженного и самый большой фонтан в Йошкар-Оле — он посвящен Архангелу Гавриилу.
Кремль в Йошкар-Оле тоже есть, но его историческая версия не сохранилась — туристам показывают Царевококшайский кремль, отстроенный уже в XXI века. Тем не менее, если раньше вы не бывали в кремлях, сходить туда стоит. А еще не забудьте побывать у скульптуры «Йошкин кот» и сфотографироваться с ней!
Как добраться. Аэропорт Йошкар-Олы временно закрыт на реконструкцию. Сюда можно приехать на поезде из Москвы, Арзамаса или Канаша (это в Чувашии), на междугороднем автобусе (есть рейсы из Москвы, Казани, Самары, Кирова, Чебоксар, Сыктывкара и других городов) или на машине.
Псков
Погода. Псков находится на Северо-Западе России, по соседству с Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Зимой здесь, в среднем, от −2 до −7 градусов, так что одеваться как на Северный полюс не понадобится.
Что посмотреть. Псков — город исторический, его основали еще в первом тысячелетии нашей эры. Целых десять храмов города входят в список всемирного наследия Юнеско. Это Церковь Василия на Горке, Церковь Николы с Усохи, Церковь Богоявления, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и другие.
Один из самых интересных храмов — Спасо-Преображенский собор. Здесь сохранились древние фрески греческих мастеров, которые стоит увидеть всем любителям искусства и паломникам.
Что еще посмотреть во Пскове? Конечно же, Псковский кремль с двумя поясами крепостных стен, башнями, Приказными палатами и площадью, где в старину собирали вече (народное собрание) и решали важные вопросы жизни города. Псковский кремль выглядит по-настоящему атмосферным и старинным.
Тем, кому не хватило кремля, можно посоветовать съездить к Гремячей башне — это самая высокая каменная башня Пскова, построенная в 16 веке. Башня состоит из шести ярусов и тоже входит в список всемирного наследия Юнеско. К ней можно подняться по грунтовой тропе, а с верхней из доступных точек открывается вид на реку Пскову.
Отличное место для фотографий — надпись «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой. Текст спорный, но кадры можно сделать эффектные, потому что на фоне будет масштабный Свято-Троицкий собор.
Как добраться. Из Санкт-Петербурга во Псков удобное доехать на «Ласточке», автобусе или машине. Из Москвы сюда ездят поезда, и летают самолеты.
Также долететь до Пскова можно из Калининграда, Минеральных Вод и Сочи. По железной дороге в Псков можно попасть из Мурманска и Петрозаводска.
Мурманск
Погода. Мурманск находится за Северным полярным кругом, но средняя температура зимой тут около −10 градусов. Все дело в теплом Северо-Атлантическом течении, которое подогревает воду в Кольском заливе и, опосредованно, воздух в городе.
Что посмотреть. Это удивительно, но Кольский залив не замерзает зимой, поэтому порт Мурманска работает круглый год. Понаблюдать за заливом и судами можно с одной из многочисленных смотровых площадок, например от памятника Алеше, который установили в память о людях, защищавших Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Скульптура выполнена в виде огромного солдата, который возвышается над городом и как будто оберегает его.
Если повезет с уровнем геомагнитной активности, туристы смогут увидеть в Мурманске северное сияние. А еще, независимо от того, какой будет погода, стоит посетить атомный ледокол «Ленин», пришвартованный у Морского вокзала. Это огромное судно, высота которого сравнима с 13-этажным домом. Посетителям разрешают заглянуть в каюты, кают-компанию, медсанчасть, машинное отделение и даже в реакторный отсек, а еще рассказывают об истории ледокола и о том, как проходила жизнь и работа на нем.
Краеведческий музей тоже достоин визита. Там можно узнать о быте саамов и посмотреть кусочки породы, добытые из Кольской сверхглубокой скважины. Ее глубина составляет фантастические 12 с лишним километров. Сама скважина находится в 170 километрах от города, туда возят экскурсии.
Одна из самых неожиданных достопримечательностей Мурманска — страусиная ферма в поселке Молочный. Помимо страусов, там можно увидеть альпака, павлинов, фазанов, енотов, оленей и других животных.
Как добраться. В Мурманск ходят поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Новороссийска, Анапы, Пскова, Смоленска, Саратова и Севастополя. Долететь на самолете до этого заполярного города также можно из обеих столиц, а еще из Архангельска, Казани, Калининграда, Сочи и Череповца.