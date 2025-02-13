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Куда поехать туристам в феврале, чтобы любоваться цветением растений

Перечислены самые интересные направления для флоритуризма.

Флоритуризм — это путешествия, посвященные любованию цветением растений в различных регионах. В феврале эксперты выделяют несколько популярных направлений для таких поездок.

Краснодарский край, Сочи. Здесь начинает цвести мимоза, а также первоцветы, такие как подснежники и примулы. Мимозу можно увидеть в дендрарии и на набережной.

Ставропольский край и Кавказ. В этих местах цветут ядовитые цикламены и зимовники, а также белые подснежники и кандыки. Многие из этих растений редкие, поэтому не стоит делать из них букеты.

Абхазия. Здесь также много мимоз, которые цветут в конце зимы, особенно в приграничной зоне и вокруг Нового Афона.

Киргизия. В Национальном природном парке «Чон-Кемин» и Бишкеке цветут подснежники и крокусы, а в парке «Ынтымак» можно увидеть гусиный лук.

Узбекистан. В феврале цветут миндаль и персики. Их можно увидеть не только в Ташкенте, но и в других областях.

Таджикистан. Здесь миндаль зацветает в середине февраля, и его цветами раньше гадали о любви.

Грузия. Несмотря на холодную погоду, в Батуми можно увидеть дикий жасмин и иногда магнолии, в зависимости от зимы.

Флоритуризм предлагает уникальные впечатления от природы и возможность насладиться красотой цветущих растений в разных уголках мира.