Куда поехать осенью в России и как спланировать первое самостоятельное путешествие

В поездках ребята получают уникальный опыт, когда каждое решение — от выбора маршрута до того, где поесть или остановиться — зависит только от них.
Что нужно учесть начинающим путешественникам, в День туризма, который отмечают во всем мире 27 сентября, «Вечерней Москве» рассказала Лариса Ручо, специалист постинтернатного патроната Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
С чего начать
Опыт самостоятельных поездок не только расширяет кругозор, но и формирует способность быстро адаптироваться и принимать взвешенные решения, дает возможность исследовать мир по своему плану, импровизировать, получать впечатления и эмоции, находить неожиданные решения.
— Путешествия — это замечательный способ узнать мир и стать более самостоятельным. Возможность видеть новые места, встречать интересных людей. Каждый такой опыт делает выпускников увереннее в себе, поэтому мы всегда ратуем за то, чтобы ребята как можно чаще совершали поездки, — рассказала Лариса Ручо.
Чтобы первое путешествие взрослой жизни запомнилось положительными моментами, специалист советует придерживаться рекомендаций, которые будут полезны каждому начинающему туристу.
Выбор направления
Начните с поездок в ближайшие города, куда можно добраться на автобусе или электричке. Так не придется тратить много времени на дорогу и разбираться с особенностями местного транспорта.
Бюджет
Заранее определите сумму, которую вы готовы потратить на поездку. Разделите ее на основные категории: транспорт, проживание, питание, экскурсии и развлечения. Не забудьте заложить средства на непредвиденные расходы — на случай, если изменится маршрут или потребуется купить лекарства.
Бронирование
Забронируйте жилье и билеты заранее, чтобы избежать изменения цен. Пользуйтесь только проверенными базами недвижимости, изучайте отзывы об отелях и гостиницах и проверяйте условия отмены бронирования — это поможет избежать неприятных сюрпризов.
Планирование
Составьте план поездки, чтобы знать, что будете делать по приезде: какие места посетить, где пообедать, что посмотреть. Друзья могут стать идеальными попутчиками, а если они уже посещали выбранный город, то вполне могут заменить гида.
Следите за безопасностью
Безопасность — главный приоритет в любом путешествии. Не оставляйте без присмотра личные вещи и документы, не доверяйте случайным знакомым и попутчикам, регулярно сообщайте близким, где находитесь. Сохраняйте копии всех документов в электронном виде. Используйте карты и приложения, которые работают в офлайн-режиме.
Несмотря на то что самым туристическим сезоном традиционно считается лето, осенние поездки могут подарить путешественникам ни с чем не сравнимые эмоции.
— Осень в России очаровательна. Природа примеряет золотые, медные и багряные наряды. Смело могу порекомендовать поездки по Золотому кольцу, в Карелию или Калининград. Каждый уголок настолько прекрасен и самобытен, что оставит неизгладимые впечатления у ребят, — поделилась начальник отдела внешних коммуникаций МОСГОРТУРа Алена Басавина.
Куда поехать осенью
Для осенних поездок по Золотому кольцу особенно подходит Плес — уютный город, где писал свои пейзажи Исаак Левитан: высокие берега Волги, березовые леса, винтажные домики, традиционная выпечка (рыбный угол и кулейка по дореволюционным рецептам).
— Карелия осенью перестает «капризничать»: в это время года мало внезапных дождей, нет комаров и много ягод и грибов. Пока не закрыта навигация, можно добраться до острова Кижи, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — добавила Басавина. — А в Калининграде обязательно прогуляйтесь по району Амалиенау и острову Канта, послушайте орган в Кафедральном соборе и попробуйте марципан. И кто знает, может быть, на берегу Балтийского моря вам повезет найти кусочек солнечного янтаря.
Служба постинтернатного патроната столичных центров для детей-сирот помогает своим выпускникам в любых вопросах, с которыми сталкиваются молодые люди, начинающие самостоятельный путь взрослой жизни. Сфера путешествий — не исключение.
— Однажды наша выпускница, молодая мама, собралась с ребенком на море. И мы достаточно скрупулезно подошли к подготовке. Помогли выбрать направление, где комфортно отдыхать с малышом, изучили инфраструктуру курорта, дали рекомендации о том, что обязательно нужно взять с собой в поездку. В итоге они отлично отдохнули, получили новые впечатления и набрались сил, — рассказала Лариса Ручо.
Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.