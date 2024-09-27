Куда поехать осенью в России и как спланировать первое самостоятельное путешествие

— Карелия осенью перестает «капризничать»: в это время года мало внезапных дождей, нет комаров и много ягод и грибов. Пока не закрыта навигация, можно добраться до острова Кижи, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — добавила Басавина. — А в Калининграде обязательно прогуляйтесь по району Амалиенау и острову Канта, послушайте орган в Кафедральном соборе и попробуйте марципан. И кто знает, может быть, на берегу Балтийского моря вам повезет найти кусочек солнечного янтаря.