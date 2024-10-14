Куда поедут с детьми на каникулы россияне. Симферополь в десятке предпочтений

На самолете с детьми полетят также в две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. В Москву куплено 13,9% авиабилетов, в Сочи — 10,1%, в Санкт-Петербург — 8,7%, в Калининград — 5,3%, в Минеральные Воды — 4,2%. Далее по популярности следуют Казань, Екатеринбург, Тюмень и Иркутск. В Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета.