Куда обращаться, если в кране некачественная вода

Как пишет «Объясняем. РФ», из-за ремонтных работ водопроводная вода может стать ржавой. После того, как их закончили, она сливается за несколько минут и снова становится прозрачной.
Если же ржавая вода идет постоянно или потребителя настораживает ее запах или привкус, он может подать жалобу.
Аварийная служба
Можно позвонить на горячую линию аварийной службы. Оператор примет жалобу и передаст ее в управляющую компанию или местное отделение «Водоканала».
Нужно записать номер заявки. Она может пригодиться, если придется обращаться в УК или дальше.
Управляющая компания
Заявление сюда можно подать лично. Проверить коммуникации и фильтры должны в течение двух недель.
Водоснабжающая организация
Ее контакты должна дать управляющая компания. После этого человек сможет напрямую подать заявку на проверку качества воды.
После проверки в течение трех дней человеку обязаны предоставить копию акта проверки.
Роспотребнадзор
Если предыдущие способы не помогли, надо обращаться в Роспотребнадзор. Специалисты изучат пробы воды. Если в них найдут нарушения, то от ресурсоснабжающей организации потребуют исправить их.
Прокуратура и суд
Если ничего не помогает и качество воды все еще плохое, нужно написать в прокуратуру. Проблема может быть связана, например, с тем, что неисправные очистные сооружения не ремонтируют. В крайнем случае можно обратиться в суд.
Потребителю нужно будет оплатить независимую экспертизу воды в аккредитованной лаборатории. Специалисты возьмут анализы и пробы по ряду химических, микробиологических, бактериологических показателей. Если жилец выиграет суд, потраченные деньги ему компенсирует проигравшая сторона.
На работе многие пьют воду из кулеров. Однако она может быть опасной для здоровья.