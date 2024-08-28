Куда обращаться, если отключили горячую или холодную воду

В каждом доме летом проводится плановое отключение горячей воды. Жителей перед этим обязательно предупреждают, вешая объявления в каждом подъезде.
Бывает так, что отключают горячую воду вне плана. Также возможно отключение и холодного водоснабжения. Часто жильцов не предупреждают об этом, и они не знают, куда можно обратиться в таком случае.
Рассказываем, на какое время могут отключать холодное и горячее водоснабжение и куда обращаться, чтобы узнать причину.
На какое время могут отключать холодное и горячее водоснабжение
Согласно Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (приложение № 1), горячее и холодное водоснабжение могут отключить:
- на восемь часов (суммарно) в течение месяца;
- на четыре часа единовременно;
- не более чем на 24 часа в случае, если в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения произошла авария и при аварии на тупиковой магистрали в системе горячего водоснабжения.
В случае аварии организации, занимающиеся водоснабжением, должны устранять поломки в срочном порядке. Тогда нормативы времени будут другие, они зависят от сложности поломки, глубины залегания трубопроводов и других факторов.
Если плановое отключение холодной воды происходит на более продолжительное время, то это говорит о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг. В данной ситуации гражданин имеет право потребовать от поставщика перерасчета оплаты услуг.
Согласно постановлению СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074−01» во время ежегодного профилактического ремонта систем горячего водоснабжения отключение не должно превышать 14 суток.
В случае внепланового отключения водоснабжения жильцы должны быть уведомлены о проведении работ не менее чем за сутки.
Куда обращаться жителям Москвы в случае отключения воды
Если в доме или в подъезде произошло внеплановое отключение воды, можно обратиться:
- в единую диспетчерскую службу по телефону: 8−495−539−53−53;
- в электронную приемную Мосжилинспекции;
- в свою управляющую компанию;
- по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: 8−495−539−59−59.
Узнать о сроках планового отключения горячего водоснабжения можно на сайтах moek.ru и online.moek.ru, на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
Куда обращаться жителям других городов в случае отключения воды
Прежде всего следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Ее телефон можно найти на квитанции, на стенде в подъезде и на сайте управляющей организации.
Информацию об управляющей компании можно посмотреть на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Далее можно обратиться в жилищное агентство района и районную администрацию, а также позвонить на горячую линию городской АВС.
Если произошло отключение на больший, чем это допустимо, период, то сначала составляется претензия в зависимости от того, кто является исполнителем коммунальной услуги: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. Далее производится перерасчет за неподанный ресурс. Если же перерасчета нет, то, скорее всего, в квартире установлен индивидуальный прибор учета, рассчитывать на какие-то выплаты со стороны ресурсоснабжающей организации бессмысленно.
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