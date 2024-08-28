Куда обращаться, если отключили горячую или холодную воду

Если произошло отключение на больший, чем это допустимо, период, то сначала составляется претензия в зависимости от того, кто является исполнителем коммунальной услуги: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. Далее производится перерасчет за неподанный ресурс. Если же перерасчета нет, то, скорее всего, в квартире установлен индивидуальный прибор учета, рассчитывать на какие-то выплаты со стороны ресурсоснабжающей организации бессмысленно.