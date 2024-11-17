Куда нужно выкидывать технику и мебель

Если техника еще работает, а мебель пригодна для использования, ее можно отдать или продать. Эксперты отмечают, что иногда люди оставляют ненужные вещи в подъезде, чтобы их при необходимости собрали соседи. Однако это создает угрозу для пожарной безопасности. За такое нарушение полагается штраф от 500 до 15 тысяч рублей.