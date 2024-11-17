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Куда нужно выкидывать технику и мебель

Ненужные мебель и техника, а также мусор после косметического ремонта в квартире относятся к крупногабаритным отходам. Их нужно выкидывать в специальные контейнеры. Специалисты рассказали, что относится к таким отходам, куда их выбросить и кто отвечает за вывоз.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Вокруг Света

Что такое крупногабаритный мусор

Как сообщает «Объясняем. РФ», крупногабаритным мусором (КГМ) считаются вещи, габариты которых превышают 0,5 м по любой из сторон. В эту категорию входят бытовая техника, мебель, сантехника, мусор от косметического ремонта. Отходы от капремонта (кирпичи, остатки снесенных стен и прочее) к КГМ не относятся. Это считают другой категорией — строительным мусором.

Куда выкидывать КГМ

Такие отходы надо выкидывать в специальные большие контейнеры на специальных площадках. Зачастую они располагаются рядом с контейнерами для обычного мусора. Если же на площадке нет контейнера, на ней все равно можно оставить КГМ. Однако не кладите его внутрь обычных контейнеров — это может помешать вывозу отходов.

Кто вывозит

КГМ — это твердые коммунальные отходы, в связи с этим их вывозит региональный оператор. Платить за это не надо. Как правило, операторы забирают КГМ раз в неделю.

Как установить контейнер

Если специального контейнера нет, нужно подать заявку в управляющую компанию по вывозу мусора. В ее обязанности входит организация места для сбора КГМ.

Можно не выбрасывать

Если техника еще работает, а мебель пригодна для использования, ее можно отдать или продать. Эксперты отмечают, что иногда люди оставляют ненужные вещи в подъезде, чтобы их при необходимости собрали соседи. Однако это создает угрозу для пожарной безопасности. За такое нарушение полагается штраф от 500 до 15 тысяч рублей.

Ранее ученые предупредили о гигантском взрыве электронных отходов на Земле. По их словам, объем такого мусора может увеличиться в тысячи раз уже к концу десятилетия.