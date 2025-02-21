Куда можно сдать старые деньги

Куда можно отнести старые купюры, чтобы поменять их на новые? Какие подлежат обмену, а какие — нет?
Отвечает кредитный брокер, владелец кредитно-страхового агентства Евгения Колесникова:
— Деньги, выпущенные до 1997 года, уже вышли из обращения и больше не пригодны для оплаты в магазине, поэтому их не примут даже в банке. Такие купюры можно оставить у себя или, например, продать коллекционерам.
Ветхие и старые банкноты, еще не вышедшие из обращения, можно обменять в банке. Выцветшие, грязные, бракованные или поврежденные банкноты (например, с оторванным уголком) сотрудники должны поменять. При желании порванную купюру можно даже самостоятельно аккуратно подклеить скотчем.
Если кассир в банке отказывается менять купюры, эти деньги можно попробовать внести на карту через банкомат или попросить положить на вклад.
Поменять в банке можно и монеты. Принести можно гнутые и оплавленные, с отверстиями или надпилами. Главное, чтобы они сохранили не менее 75% своей массы.
Кстати, доллары сейчас обменять чуть труднее. У банков начали появляться проблемы с обменом банкнот 1996−2006 года выпуска, потому что такие купюры проще подделать. Поэтому при обмене долларов банк может взять комиссию. Трудности могут возникнуть и за границей, где многие обменники требуют «синие» купюры нового образца, которые выпускают с 2004 года.