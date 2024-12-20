Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке

«Кубанский казачий хор, побывавший на всех континентах, более чем в ста странах, всегда старается исполнить песню не только на языке страны, в которую приехал, но и на диалекте конкретного места пребывания. Вот и песня, исполненная для Шредера, была на родном для него диалекте. Это песня Niedersachsenlied, она как негласный гимн Германии, как наша “Славянка”», — рассказали в хоре.