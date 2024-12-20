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Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке

КРАСНОДАР, 20 дек — РИА Новости. Кубанский казачий хор рассказал РИА Новости, что на дне рождения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера пел на немецком языке.

Источник: © РИА Новости

В четверг на прямой линии президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только Кубанский казачий хор, который он привез с собой, пел на немецком языке.

«Кубанский казачий хор, побывавший на всех континентах, более чем в ста странах, всегда старается исполнить песню не только на языке страны, в которую приехал, но и на диалекте конкретного места пребывания. Вот и песня, исполненная для Шредера, была на родном для него диалекте. Это песня Niedersachsenlied, она как негласный гимн Германии, как наша “Славянка”», — рассказали в хоре.