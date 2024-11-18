Кубань возглавила топ регионов России по объемам продажи алкоголя

В целом за 10 месяцев 2024 года в России было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции. Этот показатель по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года вырос всего на 0,8%, а с 2021 года — на 21%. При этом на долю российских регионов из топ-10 по уровню продаж алкоголя приходится четверть от общего показателя по стране (47,1 млн дал).