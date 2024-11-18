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Кубань возглавила топ регионов России по объемам продажи алкоголя

Краснодарский край в январе-октябре 2024 года стал лидером среди регионов России по объемам продажи алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи), подсчитал «РБК Вино» на основании данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При расчетах не учитывались данные Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Краснодарском крае за 10 месяцев 2024 года было продано 7,8 млн дал алкоголя. Это на 264 тыс. дал больше, чем было за аналогичный период 2023 года.

Топ-10 регионов России по объему продаж алкоголя.

  • Краснодарский край — 7,8 млн дал.
  • Свердловская область — 6,4 млн дал.
  • Татарстан — 4,7 млн дал.
  • Нижегородская область — 4,5 млн дал.
  • Челябинская область — 4,3 млн дал.
  • Башкирия — 4,2 млн дал.
  • Ростовская область 4,1 млн дал.
  • Ленинградская область — 4,1 млн дал.
  • Самарская область — 3,6 млн дал.
  • Красноярский край — 3,4 млн дал.

В целом за 10 месяцев 2024 года в России было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции. Этот показатель по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года вырос всего на 0,8%, а с 2021 года — на 21%. При этом на долю российских регионов из топ-10 по уровню продаж алкоголя приходится четверть от общего показателя по стране (47,1 млн дал).

Меньше всего алкоголя в январе-октябре 2024 года было продано в Чечне — 9,3 тыс. дал. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество спиртного, проданного в розницу, в регионе даже сократилось — тогда показатель равнялся 10,3 тыс. дал.

На втором месте среди регионов с наименьшим количеством проданного в розницу алкоголя находится Ингушетия (19,9 тыс. дал). Третью строчку занимает Чукотский автономный округ (71,7 тыс. дал).

Ранее руководитель РАТК Игорь Алешин назвал рынок алкоголя в России стабильным. Он отметил, что последние пять лет в стране можно наблюдать рост производства алкогольной продукции. При этом за последние два года объем этого рынка превысил 1 млрд рублей, из которого 190 млн дал приходится на крепкий алкоголь, а 820 млн дал — на пиво.

«Рынок у нас в настоящее время стабилен. По цифрам это видно. Он не падает в данный момент, но сложностей много», — заявил он.

При этом в октябре Минфин говорил о том, что в России растет потребление отечественной винодельческой продукции, а потребление импортной — напротив — сокращается. В 2024 года потребление отечественного вина предсказали на уровне 84 млн дал.