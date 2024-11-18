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Кто живет в продуктах? Эксперты рассказали, какая еда опасна для здоровья

Медики и биологи отмечают, что продукты питания могут оказаться смертельно опасными. Когда такое происходит?

Источник: Depositphotos

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт, к. б. н., биолог Екатерина Баранова рассказали, какие продукты могут буквально убить человека.

Особенно важно, отметили эксперты, не оставлять открытыми продукты питания нигде: ни дома, ни на даче.

«Животные являются потенциальными переносчиками ряда очень опасных заболеваний. Эти болезни могут быть вирусной природы, могут вызываться бактериями. Все животные могут переносить паразитов. Животные не моют лапки, ходят где попало, в том числе по экскрементам, в которых могут быть цисты, яйца глист, нематоды. Птицы могут поклевать ту же чурчхелу. Мухи могут на неё сесть. Стоит быть аккуратнее», — пояснила Баранова.

Для защиты продуктов от таких опасностей всегда использовались и предлагаются сейчас колпаки — стеклянные или из ткани. «В доме в открытом виде не должны лежать продукты, потому что мухи совершенно спокойно переносить могут, кроме бактериальных инфекций, ещё и паразитов», — подчеркнула биолог.

Если вы не уверены в продукте, его надо хорошо обрабатывать, например, варить не менее получаса, солить хорошо или даже использовать автоклав.

Тогда вреда от такой даже изначально заражённой пищи не будет.

Гельминты могут быть в рыбе, в мышечном её слое. «Многие северные народы употребляют в пищу сырую рыбу, строганину, медвежатину, диких птиц. В этом всём находится огромное количество паразитов, причём есть даже печёночные сосальщики, присасывающиеся к печени и повреждающие внутренние органы», — отметила Баранова.

Аккуратнее следует быть с салом, особенно если в нём есть прожилки. «На границе мышечных тканей в свинине могут находиться паразиты», — отметила специалист.

Также осторожнее следует быть с домашними птицами. При наличии такого домашнего питомца следует обязательно часто мыть руки и соблюдать общую гигиену.

Дачи опасны тем, что могут быть грызуны. «Мыши часто бывают причиной серьёзных заболеваний. Можно умереть, съев хлеб, оставленный на даче. Причина — лептоспироз», — рассказала биолог.

Паразитов можно получить и, на первый взгляд, с полезной зелени. «По ней ползают улитки, бегают червяки и садятся различные насекомые. На неё падает помёт пролетающих птиц. На поверхности этих растений может находиться огромное количество паразитов, в том числе и очень опасных», — предупредила биолог.

Чтобы не получить серьёзных проблем со здоровьем, стоит правильно обрабатывать продукты и не забывать о мытье рук.