Кто живет в продуктах? Эксперты рассказали, какая еда опасна для здоровья

«Животные являются потенциальными переносчиками ряда очень опасных заболеваний. Эти болезни могут быть вирусной природы, могут вызываться бактериями. Все животные могут переносить паразитов. Животные не моют лапки, ходят где попало, в том числе по экскрементам, в которых могут быть цисты, яйца глист, нематоды. Птицы могут поклевать ту же чурчхелу. Мухи могут на неё сесть. Стоит быть аккуратнее», — пояснила Баранова.