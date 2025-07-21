Кто за новенькую: плату за текущий ремонт выделят в отдельный платеж

Плату за текущий ремонт в домах предложили выделить в отдельную строчку. Цель — избежать непрозрачности трат этих средств. Сегодня текущий ремонт входит в строку «содержание жилплощади», и, по мнению депутатов, расходование этих средств может быть зачастую нецелевым. В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который скорректирует ситуацию. Его авторы заверяют: россияне не будут оплачивать текущий ремонт, если он не требуется, однако, если он необходим, установят необходимую сумму сами. Эксперты же отмечают риски злоупотреблений, если четко не прописать процедуру взимания платы.
Зачем нужна отдельная строка за текущий ремонт
В платежной квитанции может появиться отдельная новая строчка — «текущий ремонт». Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в Жилищный кодекс в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы представители фракции «Единая Россия».
Справка «Известий».
Впервые предложение установить отдельный платеж за текущий ремонт было озвучено депутатами в прошлом году. Весной 2024 года в Госдуму был внесен такой законопроект.
Однако авторы инициативы тогда отозвали его после замечаний правительства, которое попросило конкретизировать механизм определения размера платы, сроки ее внесения, а также указать лиц, ответственных за размещение информации о текущем ремонте в системе ГИС ЖКХ.
Кроме того, в кабмине попросили прописать механизм учета и расходования средств. Новая версия законопроекта все эти замечания учитывает.
В документе (есть у «Известий») сообщается, что он разработан в целях совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений, повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов. При этом разработчики инициативы ссылаются на стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ РФ на период до 2030 года, в которой прописаны задачи по совершенствованию моделей ценообразования в сфере управления жильем.
Авторы проекта предлагают выделить плату за текущий ремонт в отдельный, самостоятельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения, а также ввести в законодательство понятие «Программа текущего ремонта». Разрабатывать ее будет управляющая компания многоквартирного дома, а утверждать — жильцы на общем собрании. При этом сам порядок разработки этого документа установит правительство.
Чтобы обеспечить прозрачность начислений, сбора и расходования средств, а также выполнения мероприятий программы, авторы инициативы предлагают вносить всю информацию об этом в государственную информационную систему ЖКХ.
«Анализ информации, размещенной в открытом доступе в ГИС ЖКХ, показывает, что сегодня большинство решений об установлении размера платы за содержание жилого помещения не содержит детализации, указывающей размер начислений за текущий ремонт. Как следствие, в платежных документах она не выделяется отдельной строкой», — отмечают авторы в пояснительной записке.
Они указывают, что УК сегодня имеют право вывести накопленные средства на содержание и текущий ремонт, при этом его не сделав. По мнению авторов инициативы, это может привести к дальнейшим проблемам для собственников жилья, в том числе к износу конструкций и систем в доме, росту стоимости уже дальнейшего капитального ремонта, а также судебным разбирательствам.
— Наш законопроект улучшает прозрачность для всех сторон в содержании и обслуживании многоквартирных жилых домов: и для собственника, и для УК, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат Госдумы Марат Нуриев.
По его словам, сегодня нет ясности, сколько денег жителей реально потрачено и на какие цели, сколько осталось и что запланировано. Как и нет возможности у УК на законном основании дать полный расчет и вести полноценный построчный учет расходов.
— Естественно, жители, которые обращаются с подобными вопросами, остаются без ответов. Это порождает еще большее недоверие к УК, — пояснил парламентарий.
По его словам, еще одна цель новых норм — урегулировать порядок передачи таких средств при смене УК или способа управления. Сейчас этой опции в законодательстве нет, что порождает большое количество споров и конфликтов. В том числе для этого депутаты предлагают публиковать в ГИС ЖКХ информацию о начислении, оплате и расходовании средств на текущий ремонт, а также о выполнении программы, отметил парламентарий.
— Знаю массу домов и собственников жилья, которые годами спорят со своими УК из-за проведения текущего ремонта. Люди говорят о том, что они сегодня платят за него и это половина суммы в строчке квитанции за содержание жилья. А УК говорит им, что это не так, а если необходимо что-то отремонтировать, то надо дополнительно скидываться. И критериев для разрешения этого спора сегодня нет, — пояснила «Известиям» необходимость новых норм соавтор законопроекта Светлана Разворотнева.
При этом она отметила, что если ремонт не требуется, то собственники жилья ничего платить не будут. Что касается уменьшения размера платы за содержание жилья после вычета из нее средств на текущий ремонт, то депутат допустила, что такое снижение произойдет.
В пресс-службе Минстроя «Известиям» сказали, что доработанный вариант законопроекта в ведомство не поступал, в случае его внесения эту инициативу рассмотрят в установленном порядке.
Плата за коммунальные услуги
Председатель правления НП «Союз жилищных организаций» Константин Крохин считает, что если эта мера не будет рассматриваться в комплексе, в том числе с отменой моратория на проверки, то она не имеет смысла. По его словам, со стороны УК сегодня очень много в том числе финансовых злоупотреблений с платежами населения, но проверить их работу из-за моратория не представляется возможным. Поэтому говорить о повышении прозрачности пока не приходится и вряд ли она появится только после разделения платежей, отметил эксперт.
Выделение в отдельный платеж будет полезным, если для него будет создан спецсчет с возможностью накопления для выполнения работ, заявил «Известиям» директор управляющей компании «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» Сергей Септаров.
— Сегодня эти деньги попадают в общий котел коммунальных платежей, на один расчетный счет, и найти их там очень сложно. Поэтому если они будут видны и УК, и жильцам, которые получат возможность контроля, то это будет очень хороший вариант. В этом случае, думаю, снизится платеж за содержание жилья, — пояснил представитель отрасли.
В услугах ЖКХ, как и в любом виде услуг, для потребителя важно иметь полную информацию и исчерпывающие сведения, которые бы повышали прозрачность этой сферы, заявил «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы, руководитель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
— Поэтому, безусловно, дополнительная детализация компонентов, из которых состоит квартплата, в том числе взносы на текущий ремонт, если они будут видны потребителям, — это плюс, — пояснил эксперт.
Он отметил, что размер взносов должен определяться методикой, установленной государством, а не управляющими компаниями или жильцами. Это необходимо, чтобы не допустить перекосов в оплате граждан. Если этот вопрос не контролировать, потребители, возможно, будут платить больше денег за услуги ЖКХ, подчеркнул эксперт.