Кто за новенькую: плату за текущий ремонт выделят в отдельный платеж

Председатель правления НП «Союз жилищных организаций» Константин Крохин считает, что если эта мера не будет рассматриваться в комплексе, в том числе с отменой моратория на проверки, то она не имеет смысла. По его словам, со стороны УК сегодня очень много в том числе финансовых злоупотреблений с платежами населения, но проверить их работу из-за моратория не представляется возможным. Поэтому говорить о повышении прозрачности пока не приходится и вряд ли она появится только после разделения платежей, отметил эксперт.