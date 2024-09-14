«Кто войдет в монтажную — убью». Как Быков делал фильм о буллинге в школе

Владимир Железников много работал для детей, по его книге был поставлен фильм «Чудак из пятого “Б”», за который он получил Госпремию СССР. Повесть «Чучело» он написал в 1981 году на основе реальных событий — его племянница взяла чужую вину на себя, и класс объявил ей бойкот. Впрочем, книга оказалась чуть больше, чем конкретный случай школьной травли, но так обычно и бывает с талантливыми произведениями. А когда книга стараниями режиссера Саввы Кулиша оказалась в руках у Быкова, тот сразу понял, какой потенциал в ней заложен.