Кто владелец? Что будет, если завещание нашли, а наследство уже поделили

Заранее составленное и правильно оформленное завещание не гарантирует того, что имущество перейдет ожидающим его наследникам. По словам юриста Николая Попова, в некоторых случаях полученное имущество и деньги придется вернуть.
В российской судебной практике встречались ситуации, когда человек оформлял завещание, но о его существовании становилось известно только спустя годы. К тому моменту имущество уже было поделено между наследниками по закону. Внезапно обнаруженный документ с волеизъявлением становился причиной конфликта между наследниками.
«Завещание должно быть нотариально удостоверено, — поясняет эксперт. — Исключения редки, например, если жизни человека что-то угрожает, и тогда заверять последнюю волю могут другие люди. Но если документ был оформлен с нотариусом, то все данные попадают в единую базу. Где бы на территории России ни было открыто наследство, информация будет доступна нотариусу. Нельзя исключать, что по каким-либо причинам наследники могут не узнать о существующем завещании. И тогда у тех, кто упомянут в документе, появляется основание для оспаривания прав на имущество, потому что именно завещание имеет приоритет».
Только так можно будет прекратить права собственности других и заполучить деньги и имущество по наследству. Но сначала суд должен убедиться, что завещание достоверно, а также проверить, почему раньше о нем ничего не было известно.
Бывает и так, что по завещанию люди не могут получить в полной мере то, что им обещано наследодателем. Есть несколько категорий людей, имеющих право на часть имущества, даже если оно завещано совсем другому человеку. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего гражданина, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Им полагается не меньше половины той доли, которая причиталась бы другим наследникам по закону.
«Например, умирает человек, у которого на иждивении был отец-пенсионер, но по завещанию наследодатель оформляет все на свою единственную дочь, — уточняет Попов. — Тогда пожилому отцу положена обязательная доля в наследстве — одна четвертая часть. Это условие часто создает массу споров между наследниками, потому что мало кто знает о вышеназванных категориях. Но ничего не поделаешь, закон есть закон».