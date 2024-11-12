Кто владелец? Что будет, если завещание нашли, а наследство уже поделили

«Завещание должно быть нотариально удостоверено, — поясняет эксперт. — Исключения редки, например, если жизни человека что-то угрожает, и тогда заверять последнюю волю могут другие люди. Но если документ был оформлен с нотариусом, то все данные попадают в единую базу. Где бы на территории России ни было открыто наследство, информация будет доступна нотариусу. Нельзя исключать, что по каким-либо причинам наследники могут не узнать о существующем завещании. И тогда у тех, кто упомянут в документе, появляется основание для оспаривания прав на имущество, потому что именно завещание имеет приоритет».