В столице Сербии, Белграде, сотни тысяч молодых людей вышли на улице в знак протеста против политики действующих властей страны. По данным сербского МВД, прямо сейчас в протестных акциях в Белграде участвуют приблизительно 31000 человек. Это не только студенты, но и фермеры, социальные работники, а также сотрудники городских служб. По сообщениям местных СМИ, в центр Белграда сейчас просто не проехать. Водители такси также отказываются везти пассажиров, боясь попасть в человеческую пробку.
Протест либеральной молодежи начался с требований расследования трагедии 1 ноября прошлого года, когда после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибло 15 человек. Совсем недавно протестующие добились отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича, однако демонстранты продолжают выставлять новые требования действующей власти.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail.ru доктор исторических наук Института славяноведения РАН Гуськова Елена отметила, что сегодняшний день может стать решающим в вопросе протестной активности в Сербии. По мнению эксперта, происходящие демонстрации стали новым словом в деле цветных революций.
Изначально, студенческие организации отказывались от любой поддержки политических организаций и требовали лишь опубликовать документы, рассказывающие о причинах обрушения навеса в Ново-Саде, однако к сегодняшнему протесту массово присоединились оппозиционные политики.
«Думаю, что сегодняшние события в стране дадут ответы на многие вопросы. У них не было никаких политических требований: ни отставки правительства, ни отставки президента, был только козырек и гибель 15 людей. Было непонятно, почему они ходят и не учатся пять месяцев, а сегодня появились другие моменты», — уточняет Гуськова.
Как указывает эксперт по Балканам, протест всё равно не мог существовать без материальной поддержки, поэтому, по мнению доктора исторических наук, за процессами, происходящими сегодня в Сербии, стояла бывшая американская администрация Байдена и сотрудники западных спецслужб.