Кто вдохнул новую жизнь в цветную революцию в Сербии

«Думаю, что сегодняшние события в стране дадут ответы на многие вопросы. У них не было никаких политических требований: ни отставки правительства, ни отставки президента, был только козырек и гибель 15 людей. Было непонятно, почему они ходят и не учатся пять месяцев, а сегодня появились другие моменты», — уточняет Гуськова.



Как указывает эксперт по Балканам, протест всё равно не мог существовать без материальной поддержки, поэтому, по мнению доктора исторических наук, за процессами, происходящими сегодня в Сербии, стояла бывшая американская администрация Байдена и сотрудники западных спецслужб.