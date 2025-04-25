Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался приезжать в Москву на 9 мая. Глава его канцелярии Гергей Гуйяш объяснял это тем, что «для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран, которые в ней участвовали». Это связано с тем, что в годы войны Венгрия была союзницей нацистской Германии и воевала на восточном фронте против Красной Армии. Но, тем не менее, в послевоенные годы венгерские власти осудили фашизм. Кроме того, страна, которая входит в ЕС, бережно хранит память о подвиге советских бойцов, освобождавших Венгрию.