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Кто в ЕС отказывается праздновать День Европы вместо Дня Победы

В Европе, несмотря на колоссальное давление, отдельные страны, территории и личности продолжают праздновать День Победы. Политолог Юрий Светов специально для ВФокусе Mail объяснил, почему ряд стран ЕС выражают свою солидарность с Россией, а также как Европа пытается заставить свое население игнорировать 9 мая.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Виктор Кошевой/ТАСС

В этом году отмечается 80-летие Победы. В Москве на Красной площади 9 мая состоится парад, участие в котором примут лидеры и главы правительств более чем 20 стран мира. Евросоюз на волне русофобии по сути запретил праздновать юбилей Победы, а в качестве альтернативы предлагает отмечать День Европы 8 мая, а 9 мая, так называемый День согласия и примирения. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать.

Но отнюдь не все страны, а также отдельные территории европейских государств пошли на поводу у еврочиновников. Несмотря на жесткую антисоветскую и русофобскую пропаганду ряд политиков из стран Европы пошли наперекор воле Брюсселя и решили праздновать именно День Победы.

Гагаузия

Гагаузская автономия в составе Молдавии, которая имеет статус кандидата на вступление в ЕС, также приняла решение праздновать именно День Победы, несмотря на давление со стороны Кишинева. Власти региона отвергли требование центрального руководства отмечать 9 мая День Европы.

«Хочу публично разъяснить господину премьер-министру (Молдавии) Дорину Речану: еще в январе исполком Гагаузии объявил 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гагаузы наравне с другими народами сражались на фронтах, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении. Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом “срочно” или “обязательно”, не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма», — сказал первый замглавы Гагаузии Илья Узун.

Приднестровье

Приднестровская Молдавская Республика, как и Гагаузия, выступила против празднования Дня Европы. В регионе ежегодно отмечается День Победы и нынешний год не должен стать исключением.

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, комментируя запрет молдавских властей праздновать День Победы, заявил, что Кишинев пытается «вытравливать из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы».

«Стараясь брать реванш в наши дни, идейные наследники маршала Иона Антонеску наступают по всем “фронтам”: с одной стороны, они издают учебник “История румын”, где стараются обелить покойного лидера Румынии; с другой, вытравливают из сознания жителей Молдовы всё, что связано с Великой Победой советских людей. Запрет праздновать День Победы в центре Кишинева 9 мая — один из таких шагов», — сказал Сафонов.

Словакия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что, несмотря на угрозы со стороны Каллас, приедет в Москву на 9 мая.

«Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии», — сказал Фицо.

Источник: AP 2024

Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался приезжать в Москву на 9 мая. Глава его канцелярии Гергей Гуйяш объяснял это тем, что «для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран, которые в ней участвовали». Это связано с тем, что в годы войны Венгрия была союзницей нацистской Германии и воевала на восточном фронте против Красной Армии. Но, тем не менее, в послевоенные годы венгерские власти осудили фашизм. Кроме того, страна, которая входит в ЕС, бережно хранит память о подвиге советских бойцов, освобождавших Венгрию.

К примеру, на днях в стране завершили реставрацию крупнейшего советского воинского захоронения, посвященного солдатам и офицерам, павшим в ходе Дебреценской операции 1944 года. В Венгрии ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. Страна помнит и чтит героев, которые 80 лет назад освобождали ее территорию.

Сербия

Сербия, имеющая статус кандидата на вступление в ЕС, ежегодно широко празднует День Победы. Кроме того, президент страны Александр Вучич заверял, что приедет в Москву 9 мая.

«Для меня было особой честью и чрезвычайно важно подтвердить свой визит в Российскую Федерацию 9 мая. Таким образом, я возглавлю сербскую делегацию в начале мая на 80-й годовщине празднования победы над фашизмом и с гордостью представлю Сербию на Красной площади», — писал Вучич в марте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Республика Сербская

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик также отверг угрозы Каллас и пообещал посетить Москву 9 мая.

«Я вновь посещу Москву 9 мая независимо от того, что скажет Кая Каллас», — заявил Додик в интервью газете «Глас Српске».

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на лояльность боснийских властей Евросоюзу, Республика Сербская отдает дань уважения памяти советских граждан, отдавших свои жизни за освобождение Европы и спасение мира от ужасов нацизма. На территории республики 9 мая имеет статус государственного праздника. В то время как в остальной части Боснии и Герцеговины отдается предпочтение празднованию Дня Европы.

Прибалтика

Некогда входившие в состав СССР прибалтийские республики Латвия, Литва и Эстония в настоящее время стали одними из наиболее ярых противников празднования Дня Победы. Глава ЕС — гражданка Эстонии Кайя Каллас и попыталась запретить странам ЕС посещать Москву. В Латвии с 2023 года действует закон, запрещающий празднование Дня Победы. В Литве запрещены демонстрация символов РФ и СССР, включая Знамя Победы и Красную Звезду.

Но, несмотря на это, в Прибалтике есть немалое число местных жителей, которые чтят этот праздник и выступают против подобного произвола со стороны местных властей. В частности, депутат горсовета Риги Инна Дьери отмечает, что День Победы в странах Балтии стал поводом для наказаний и запретов.

«Георгиевская ленточка — вне закона, памятные мероприятия — под пристальным надзором, а за салют можно получить штраф или даже уголовное дело. Годами людям внушали, что их память — неправильная, а их история — нежелательная. Что День Победы — не праздник», — сказала она.

Запреты на празднование Дня Победы депутат назвала надругательством над демократией.

О том, почему по-прежнему в Европе жива память о Великой Победе, несмотря на попытки ЕС уничтожить ее, специально для ВФокусе Mail рассказал политолог Юрий Светов.

«Либо ты следуешь своим принципам, либо тебя можно заставить от них отказаться».

Юрий <span class="stop">Светов</span>
Политолог

Он отметил, что сторонники празднования Дня Победы в Европе, отказываясь игнорировать этот праздник, выражает свою принципиальную политическую и гражданскую позицию.

«Да, в нынешних условиях это сделать непросто, но есть вещи, которые настоящие личности ценят. Либо ты следуешь своим принципам, либо тебя можно за деньги или иные приманки заставить от них отказаться. Сейчас в Европе поставлена задача превратить День Победы над гитлеровской Германией в несущественный и не значимый день, запретить праздновать Победу над нацизмом. Для реализации этой цели прилагаются все возможные механизмы, вплоть до такой формальности как-то, что подписание акта о капитуляции Германии состоялось 8 мая по европейскому времени и 9 мая — по московскому», — напаомнил Светов.

Также, по его словам, многое будет зависеть от действий президента США Дональда Трампа.

«На мой взгляд, здесь еще многое зависит от того, что сделает Трамп: направит ли он поздравление президенту России Владимиру Путину, или в иной форме выразит свою солидарность или нет. Соответственно, от этого и будут отталкиваться европейцы», — заключил эксперт