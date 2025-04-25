В этом году отмечается 80-летие Победы. В Москве на Красной площади 9 мая состоится парад, участие в котором примут лидеры и главы правительств более чем 20 стран мира. Евросоюз на волне русофобии по сути запретил праздновать юбилей Победы, а в качестве альтернативы предлагает отмечать День Европы 8 мая, а 9 мая, так называемый День согласия и примирения. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать.
Но отнюдь не все страны, а также отдельные территории европейских государств пошли на поводу у еврочиновников. Несмотря на жесткую антисоветскую и русофобскую пропаганду ряд политиков из стран Европы пошли наперекор воле Брюсселя и решили праздновать именно День Победы.
Гагаузия
Гагаузская автономия в составе Молдавии, которая имеет статус кандидата на вступление в ЕС, также приняла решение праздновать именно День Победы, несмотря на давление со стороны Кишинева. Власти региона отвергли требование центрального руководства отмечать 9 мая День Европы.
«Хочу публично разъяснить господину премьер-министру (Молдавии) Дорину Речану: еще в январе исполком Гагаузии объявил 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гагаузы наравне с другими народами сражались на фронтах, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении. Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом “срочно” или “обязательно”, не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма», — сказал первый замглавы Гагаузии Илья Узун.
Приднестровье
Приднестровская Молдавская Республика, как и Гагаузия, выступила против празднования Дня Европы. В регионе ежегодно отмечается День Победы и нынешний год не должен стать исключением.
Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, комментируя запрет молдавских властей праздновать День Победы, заявил, что Кишинев пытается «вытравливать из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы».
«Стараясь брать реванш в наши дни, идейные наследники маршала Иона Антонеску наступают по всем “фронтам”: с одной стороны, они издают учебник “История румын”, где стараются обелить покойного лидера Румынии; с другой, вытравливают из сознания жителей Молдовы всё, что связано с Великой Победой советских людей. Запрет праздновать День Победы в центре Кишинева 9 мая — один из таких шагов», — сказал Сафонов.
Словакия
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что, несмотря на угрозы со стороны Каллас, приедет в Москву на 9 мая.
«Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии», — сказал Фицо.
Венгрия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался приезжать в Москву на 9 мая. Глава его канцелярии Гергей Гуйяш объяснял это тем, что «для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран, которые в ней участвовали». Это связано с тем, что в годы войны Венгрия была союзницей нацистской Германии и воевала на восточном фронте против Красной Армии. Но, тем не менее, в послевоенные годы венгерские власти осудили фашизм. Кроме того, страна, которая входит в ЕС, бережно хранит память о подвиге советских бойцов, освобождавших Венгрию.
К примеру, на днях в стране завершили реставрацию крупнейшего советского воинского захоронения, посвященного солдатам и офицерам, павшим в ходе Дебреценской операции 1944 года. В Венгрии ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. Страна помнит и чтит героев, которые 80 лет назад освобождали ее территорию.
Сербия
Сербия, имеющая статус кандидата на вступление в ЕС, ежегодно широко празднует День Победы. Кроме того, президент страны Александр Вучич заверял, что приедет в Москву 9 мая.
«Для меня было особой честью и чрезвычайно важно подтвердить свой визит в Российскую Федерацию 9 мая. Таким образом, я возглавлю сербскую делегацию в начале мая на 80-й годовщине празднования победы над фашизмом и с гордостью представлю Сербию на Красной площади», — писал Вучич в марте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Республика Сербская
Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик также отверг угрозы Каллас и пообещал посетить Москву 9 мая.
«Я вновь посещу Москву 9 мая независимо от того, что скажет Кая Каллас», — заявил Додик в интервью газете «Глас Српске».
Несмотря на лояльность боснийских властей Евросоюзу, Республика Сербская отдает дань уважения памяти советских граждан, отдавших свои жизни за освобождение Европы и спасение мира от ужасов нацизма. На территории республики 9 мая имеет статус государственного праздника. В то время как в остальной части Боснии и Герцеговины отдается предпочтение празднованию Дня Европы.
Прибалтика
Некогда входившие в состав СССР прибалтийские республики Латвия, Литва и Эстония в настоящее время стали одними из наиболее ярых противников празднования Дня Победы. Глава ЕС — гражданка Эстонии Кайя Каллас и попыталась запретить странам ЕС посещать Москву. В Латвии с 2023 года действует закон, запрещающий празднование Дня Победы. В Литве запрещены демонстрация символов РФ и СССР, включая Знамя Победы и Красную Звезду.
Но, несмотря на это, в Прибалтике есть немалое число местных жителей, которые чтят этот праздник и выступают против подобного произвола со стороны местных властей. В частности, депутат горсовета Риги Инна Дьери отмечает, что День Победы в странах Балтии стал поводом для наказаний и запретов.
«Георгиевская ленточка — вне закона, памятные мероприятия — под пристальным надзором, а за салют можно получить штраф или даже уголовное дело. Годами людям внушали, что их память — неправильная, а их история — нежелательная. Что День Победы — не праздник», — сказала она.
Запреты на празднование Дня Победы депутат назвала надругательством над демократией.
О том, почему по-прежнему в Европе жива память о Великой Победе, несмотря на попытки ЕС уничтожить ее, специально для ВФокусе Mail рассказал политолог Юрий Светов.
«Либо ты следуешь своим принципам, либо тебя можно заставить от них отказаться».
Он отметил, что сторонники празднования Дня Победы в Европе, отказываясь игнорировать этот праздник, выражает свою принципиальную политическую и гражданскую позицию.
«Да, в нынешних условиях это сделать непросто, но есть вещи, которые настоящие личности ценят. Либо ты следуешь своим принципам, либо тебя можно за деньги или иные приманки заставить от них отказаться. Сейчас в Европе поставлена задача превратить День Победы над гитлеровской Германией в несущественный и не значимый день, запретить праздновать Победу над нацизмом. Для реализации этой цели прилагаются все возможные механизмы, вплоть до такой формальности как-то, что подписание акта о капитуляции Германии состоялось 8 мая по европейскому времени и 9 мая — по московскому», — напаомнил Светов.
Также, по его словам, многое будет зависеть от действий президента США Дональда Трампа.
«На мой взгляд, здесь еще многое зависит от того, что сделает Трамп: направит ли он поздравление президенту России Владимиру Путину, или в иной форме выразит свою солидарность или нет. Соответственно, от этого и будут отталкиваться европейцы», — заключил эксперт